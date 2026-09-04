/Gold Price Today: દિગ્ગજ રોકાણકારોનો મોટો ખેલ! સોનાના ભાવ ફરી આકાશે આંબશે? જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ

જો તમે તહેવારની સીઝનમાં સોનું સસ્તું થવાની આશા રાખીને બેઠા હશો તો તમને નિરાશા મળી શકે છે. એવા રિપોર્ટ્સ છે કે દુનિયાી તમામ મોટી એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ એકવાર ફરીથી સોનામાં પોતાના પૈસા નાખવા માંડી છે. અમુંડી, પિક્ટેટ, રોબેકો અને ફિડેલિટી જેવા દિગ્ગજોએ હાલના અઠવાડિયાઓમાં પોતાની સોનાની ખરીદી વધારી છે. આ કંપનીઓના મેનેજરોનું કહેવું છે કે ભલે ફેડરલ રિઝર્વ મોંઘવારી પર કડક વલણ અપનાવી રહ્યું છે. પરંતુ સોનાની મૂળભૂત તાકાતો હજુ પણ મજબૂત છે. આવામાં આવનારા સમયમાં સોનાનો ભાવમાં તેજી જોવા મળી શકે છે. આ સાથે આજનો સોનાનો ભાવ પણ જાણો.
આજનો સોનાનો ભાવ
IBJAના રેટ્સ મુજબ આજે 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં 967 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 154908 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 153941 પર બંધ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં 2439 રૂપિયાનો ઉછાળો નોંધાયો છે અને ભાવ 234972 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 232533 પર બંધ થયો હતો. આ ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ નથી. તથા તેના ભાવ દિવસમાં બેવાર જાહેર થાય છે.
5000 ડોલર પર પહોંચશે સોનું?
બ્લૂમબર્ગના લેટેસ્ટ રિપોર્ટ મુજબ અમુંડીને આશા છે કે વર્ષના અંત સુધીમાં સોનું 5000 ડોલર પ્રતિ ઔંસના સ્તરે જઈ શકે છે. એટલે કે ભારતમાં સોનાનો ભાવ બે લાખ રૂપિયા આસપાસ પહોંચશે. રસપ્રદ વાત એ છે કે બ્લૂમબર્ગની જે 12થી વધુ મેનેજરો સાથે વાતચીત થઈ તે બધા કાં તો ખરીદી કરી ચૂક્યા છે અથવા તો સોના પ્રત્યે સકારાત્મક વલણ રાખી બેઠા છે. આ બધી કંપનીઓ લગભગ 27 અબજ ડોલરની સંપત્તિ સંભાળે છે જે આ ટ્રેન્ડને વધુ મહત્વનું બનાવે છે.
રસ્તો સરળ નથી
જો કે મેનેજરોએ એ પણ સ્વીકાર્યું કે સોના માટે રસ્તો પૂરેપૂરો સરળ નહીં રહે. 28 ઓગસ્ટના રોજ જેક્સન હોલમાં ફેડ ચીફ કેવિન વોર્શે સ્પષ્ટ કહ્યું કે અમેરિકી મોંઘવારી 2 ટકાના લક્ષ્ય તરફ ધીમી નથી થઈ રહી. ત્યારબાદ વ્યાજ દર વધવાની શક્યતાઓ વધુ પાક્કી થઈ ગઈ. અમેરિકી ટ્રેઝરી યીલ્ડ પણ વધારી રહી છે. જે સામાન્ય રીતે સોના માટે સારો સંકેત ગણાતો નથી કારણ કે તે વ્યાજ આપતું નથી.
આમ છતાં આ પડકારોની લાંબા ગાળાના રોકાણકારોના ભરોસા પર કોઈ અસર પડી નથી. તેમને લાગે છે કે સોનું એક પોર્ટફોલિયોમાં બચાવ તરીકે કામ કરે છે. જેની જરૂર કોઈ પણ સંજોગોમાં રહે છે. રોબેકોના અર્નાઉટ વેન રિઝન તો એટલે સુધી કહે છે કે સોનું હવે દરેક સામાન્ય પોર્ટફોલિયોનો મહત્વનો હિસ્સો બની ગયો છે.
પર્મેનન્ટ પોર્ટફોલિયો ફંડ્સના માઈકલ કુગિનોએ જૂનમાં 4000 ડોલર સુધીના ઘટાડાને ખરીદીની સારી તક ગણાવી. તેમના જણાવ્યાં મુજબ લાંબા સમયની કહાની હજુ પણ યથાવત છે અને આવનારા સમયમાં સોનું હાઈ લેવલ અને હાઈ લો લેવલ બનાવી શકે છે.
બીએનપી પારિબાની સોફી હ્યૂનનું કહેવું છે કે સોનાથી સટ્ટાબાજીવાળો ઉછાળ સંપૂર્ણ રીતે ખતમ થઈ ગયો છે. હવે તેની કિંમત પાયાની ચીજોથી ચાલે છે. જેમ કે કેન્દ્રીય બેંકોની મોટી ખરીદી અને મલ્ટી એસેટ મેનેજરો દ્વારા બચાવની શોધ. સીએફટીસીના તાજા આંકડા પણ એ વાતની પુષ્ટિ કરે છે કે ફંડ્સનું નેટ લોંગ પોઝિશન આ વર્ષના પોતાના સૌથી ઉપરના સ્તરે પહોંચ્યુ છે. એટલે કે સંસ્થાગત રોકાણકારોનો સોના પર ભરોસો સતત વધી રહ્યો છે.
કેન્દ્રીય બેંકોની ચાલ
સોનાની તાજી ખરીદીનું સૌથી મોટું કારણ બીજા ત્રિમાસિકમાં કેન્દ્રીય બેંકોની ખરીદીમાં તેજી છે. એપ્રિલ-જૂન વચ્ચે 289 ટન સોનાની શુદ્ધ ખરીદી થઈ જે કોઈ પણ બીજા ત્રિમાસિક માટે સૌથી વધુ છે.
જ્યારે બ્રિજવાટર એસોસિએટ્સના બિલિયોનેર સંસ્થાપક ડાલિયોએ સૌથી કડક ચેતવણી આપતા કહ્યું કે અમેરિકી કરજ સંકટથી બચવા માટે રોકામકારોએ પોતાની 15 ટકા સંપત્તિ સોનામાં લગાવવી જોઈએ.
ડોલરની બાદશાહતને પડકાર
અમેરિપ્રાઈઝ ફાઈનાન્શિયલના એન્થની સેગ્લિમ્બિનનું કહેવું છે કે અમેરિકી નાણાકીય વિશ્વસનીયતા અંગે ભરોસો ઓછો હોવાના કારણે પોતાના પૈસા ડોલરમાંથી કાઢીને સોનું અને બિટકોઈન જેવી એસેટ્સ તરફ વધી રહ્યા છે. સોનાની હાલની રિકવરી એ ચિંતા દર્શાવે છે કે લોકો ડોલરને વેલ્યુ કલેક્ટર તરીકે જોવામાં ગભરાઈ રહ્યા છે. જો કે ઈન્વેસ્કોના ક્રિસ્ટોફર હેમિલ્ટનનું કહેવું છે કે ડોલરનો કોઈ સ્પષ્ટ વિકલ્પ હાલ નથી.
થોડી ખરીદી મોટો ઉછાળો
એક અન્ય મહત્વનો પહેલું એ છે કે પશ્ચિમી રોકાણકારોના પોર્ટફોલિયોમાં સોનાની ભાગીદારી ખુબ ઓછી છે. ખાસ કરીને અમેરિકી શેરોમાં છેલ્લા વર્ષોની શાનદાર તેજી બાદ. તેનો અર્થ એ થયો કે જો તેઓ પોતાની સંપત્તિનો નાનો હિસ્સો પણ સોનામાં લગાવે છે તો તેનાથી તેના ભાવમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં ફક્ત એક્સપર્ટ્સની ભલામણો અને સૂચનો તથા અભિપ્રાયો વિશે જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. રોકાણ પહેલા તમારા એડવાઈઝરની સલાહ ચોક્કસપણે લેવી)