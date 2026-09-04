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Gold Price Today: દિગ્ગજ રોકાણકારોનો મોટો ખેલ! સોનાના ભાવ ફરી આકાશે આંબશે? જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ

રિપોર્ટ મુજબ વર્ષના અંત સુધીમાં સોનું ફરીથી 5000 ડોલર પ્રતિ ઔંસના ભાવે જઈ શકે છે. એપ્રિલ જૂન વચ્ચે 289 ટન સોનાની શુદ્ધ ખરીદી થઈ જે કોઈ પણ બીજા ત્રિમાસિક માટે સૌથી વધુ છે. કેટલાક દિગ્ગજ રોકાણકારોએ સોનામાં ખરીદી વધારી છે. આ ઉપરાંત આજે પણ સોના અને ચાંદીમાં ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 04, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 03:45 PM IST
Gold Price Today: દિગ્ગજ રોકાણકારોનો મોટો ખેલ! સોનાના ભાવ ફરી આકાશે આંબશે? જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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