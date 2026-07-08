/પગારમાં 65%નો તોતિંગ વધારો અને મોટા ભથ્થા! સરકારી કર્મચારીઓના આવી રહ્યા છે સારા દિવસો?

Salary Hike Demand: લાખો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ લાંબા સમયથી આઠમા પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. વિવિધ યુનિયનો કમિશન પાસે માંગણીઓ કરી રહ્યા છે. ઓલ ઈન્ડિયા NPS એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (AINPSEF) એ આઠમા સેન્ટ્રલ પે કમિશન (CPC) સમક્ષ સરકારી કર્મચારીઓના પગાર અને ભથ્થામાં નોંધપાત્ર વધારો કરવાની માંગ કરી છે. ફેડરેશન દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવી છે કે કમિશન વર્તમાન ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં સુધારો કરે, HRA દરમાં વધારો કરે અને એન્ટ્રી-લેવલ કર્મચારીઓ માટે લઘુત્તમ પરિવહન ભથ્થું સ્થાપિત કરે.
આ પગલાનો હેતુ સરકારી કર્મચારીઓની જીવનશૈલીમાં સુધારો કરવાનો અને વધતી જતી ફુગાવાના સમયમાં તેમને નાણાકીય સુરક્ષા પૂરી પાડવાનો છે. ફેડરેશન દ્વારા તૈયાર કરાયેલ પ્રસ્તાવમાં કર્મચારીઓના પગારમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. યુનિયને જણાવ્યું છે કે જો તેમની માંગણીઓ પૂર્ણ થાય, તો લેવલ 1 કર્મચારીઓનો માસિક પગાર આશરે 65 ટકા વધશે. આનાથી વર્તમાન માસિક ટેક-હોમ પગાર 37,080 રૂપિયાથી વધીને આશરે 61,344 રૂપિયા પ્રતિ માસ થશે.
પગાર નિર્ધારણ ફોર્મ્યુલા બદલવાનું સૂચન
ભથ્થામાં વધારાની માંગ કરવા ઉપરાંત, કર્મચારી યુનિયને પગાર નિર્ધારણ ફોર્મ્યુલામાં મોટો ફેરફાર પણ સૂચવ્યો છે. વર્તમાન સિસ્ટમ હેઠળ, કર્મચારીના પરિવારમાં સરેરાશ ત્રણ સભ્યોને પગારની ગણતરી માટે આધાર ગણવામાં આવે છે. ફેડરેશન દ્વારા આ જૂના નિયમમાં ફેરફારની માંગ કરવામાં આવી છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ગણતરીમાં આશ્રિત માતાપિતાનો પણ સમાવેશ થવો જોઈએ, પરિવારના સભ્યોની સંખ્યા 3થી વધારીને 4.4 કરવી જોઈએ.
દરેક શહેર માટે અલગ HRAનું સૂચન
ભથ્થાઓ અંગે, AINPSEFએ કમિશન સમક્ષ ખૂબ જ આકર્ષક અને નવું HRA માળખું રજૂ કર્યું છે. આ દરખાસ્ત હેઠળ, મેટ્રો શહેરો (X-વર્ગ શહેરો) માટે HRA 36 ટકા, Y-વર્ગ શહેરો માટે 24 ટકા અને Z-વર્ગ શહેરો માટે 12 ટકા પ્રસ્તાવિત છે.
એવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે જ્યારે પણ સરકાર મોંઘવારી ભથ્થું વધારશે ત્યારે HRA આપમેળે વધવો જોઈએ. વધુમાં, લેવલ 1 કર્મચારીઓ માટે લઘુત્તમ પરિવહન ભથ્થું 9,000 રૂપિયા પ્રતિ માસ નક્કી કરવા અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.05થી વધારીને 2.10 કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
8મા પગાર પંચે તેનું કામ શરૂ કર્યાને આઠ મહિનાથી વધુ સમય વીતી ગયો
સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈના નેતૃત્વ હેઠળના 8મા પગાર પંચને આઠ મહિનાથી વધુ સમય થઈ ગયો છે. આ પંચ દેશભરના વિવિધ રાજ્યોમાં વિવિધ કર્મચારી સંગઠનો, યુનિયનો અને શેરધારકો સાથે સતત બેઠક અને ચર્ચા કરી રહ્યું છે.
કર્મચારીઓએ નોંધ લેવી જોઈએ કે આ હાલમાં ફક્ત ફેડરેશનની માંગણીઓ છે અને સરકારે તેને સત્તાવાર રીતે સ્વીકારી નથી. કમિશન ફેબ્રુઆરી અને મે 2027ની વચ્ચે તેનો અહેવાલ રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે. આ પછી, સંપૂર્ણ અમલીકરણ માટે સમય લાગશે.