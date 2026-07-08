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પગારમાં 65%નો તોતિંગ વધારો અને મોટા ભથ્થા! સરકારી કર્મચારીઓના આવી રહ્યા છે સારા દિવસો?

Salary Hike Demand: કર્મચારી યુનિયને ભથ્થામાં વધારો કરવાની માંગ કરી છે અને પગાર નિર્ધારણ ફોર્મ્યુલામાં મોટો ફેરફાર સૂચવ્યો છે. વર્તમાન સિસ્ટમમાં કર્મચારીના પરિવારમાં સરેરાશ ત્રણ સભ્યોને પગારની ગણતરી માટે આધાર ગણવામાં આવે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 08, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:38 PM IST
પગારમાં 65%નો તોતિંગ વધારો અને મોટા ભથ્થા! સરકારી કર્મચારીઓના આવી રહ્યા છે સારા દિવસો?
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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