EPFOમાં મોટા બદલાવની તૈયારી, શું વધશે સેલરી લિમિટ; સંસદમાં શ્રમ મંત્રીએ આપ્યો જવાબ
EPFO Latest News: શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી મનસુખ માંડવિયાને પૂછવામાં આવ્યું કે, શું સરકાર EPF વેજ સીલિંગને 15,000 રૂપિયાથી વધારીને 30,000 રૂપિયા કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. જવાબમાં માંડવિયાએ કહ્યું કે, આ પ્રકારનો નિર્ણય લેતા પહેલા ટ્રેડ યુનિયનો, ઉદ્યોગ સંગઠનો અને તમામ સંબંધિત પક્ષો સાથે વ્યાપક વાતચીત જરૂરી છે.
સરકારે શું કહ્યું?
માંડવિયાએ જણાવ્યું કે, EPFની મર્યાદા વધારવાથી કર્મચારીઓના ટેક-હોમ પગાર પર અસર પડે છે અને નોકરીદાતાઓની હાયરિંગ કોસ્ટ પણ વધે છે, તેથી કોઈપણ ચર્ચા વગર બદલાવ પર નિર્ણય લઈ શકાય નહીં. હાલમાં જે કર્મચારીઓનો બેઝિક પગાર 15,000 રૂપિયા સુધી છે, તેમના માટે EPFમાં યોગદાન આપવું ફરજિયાત છે. આ મર્યાદાથી ઉપરના કર્મચારીઓ માટે ખાસ કરીને 1 સપ્ટેમ્બર 2014 પછી જોડાનારાઓ માટે EPFમાં જોડાવું વૈકલ્પિક છે. તેમણે કહ્યું કે, EPF સ્કીમ, 1952 હેઠળ 15,000 રૂપિયા સુધી કમાણી કરનારા તમામ કર્મચારીઓને PFમાં સામેલ કરવા જરૂરી છે અને આ માટે અલગથી કોઈ લઘુત્તમ વેતન ધોરણ નથી.
શું છે વિગત
સરકારે જણાવ્યું કે, EPFની વેજ સીલિંગમાં છેલ્લે 2014માં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે તેને 6,500 રૂપિયાથી વધારીને 15,000 રૂપિયા કરવામાં આવી હતી. જો આ મર્યાદા વધારીને 30,000 રૂપિયા કરવામાં આવે છે, તો સંગઠિત ક્ષેત્રમાં 30,000 રૂપિયા કમાતા કર્મચારીઓ માટે EPF યોગદાન ફરજિયાત થઈ જશે. આનાથી વધુ કર્મચારીઓને ભવિષ્ય માટે મજબૂત સુરક્ષા કવચ મળી શકે છે. જો કે, સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું કે, આના પર હજુ કોઈ અંતિમ નિર્ણય લેવાયો નથી અને વાતચીત પછી જ આગળનું પગલું ભરવામાં આવશે.
ગીગ વર્કર્સને લઈને સરકારની સ્થિતિ
ગીગ વર્કર્સને લઈને પણ સરકારે સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી. માંડવિયાએ કહ્યું કે, ગીગ વર્કર્સ EPF સ્કીમ, 1952ના દાયરામાં આવતા નથી. કારણ કે તેમનું કામ પરંપરાગત નોકરીદાતા-કર્મચારી સંબંધ પર આધારિત હોતું નથી. પરંતુ સોશિયલ સિક્યુરિટી કોડ 2020 હેઠળ ગીગ વર્કર્સ અને પ્લેટફોર્મ વર્કર્સ માટે અલગથી સામાજિક સુરક્ષા જોગવાઈઓ છે. તેમાં જીવન વીમો, અકસ્માત વીમો, સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ, માતૃત્વ લાભ અને વૃદ્ધાવસ્થા સુરક્ષા જેવા લાભોનો સમાવેશ થાય છે. આના માટે એક સોશિયલ સિક્યુરિટી ફંડ બનાવવાની પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે, જેથી આ કામદારોને પણ મૂળભૂત સુરક્ષા મળી શકે.
