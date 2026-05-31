/પેટ્રોલ-ડીઝલ બાદ શું 1 જૂને વધશે LPGના ભાવ? જાણો એક ઘર, એક કનેક્શનનો નવો નિયમ

LPG Rules From 1 June: દર મહિનાની 1 તારીખે ઓઇલ કંપનીઓ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતોમાં ફેરફાર કરે છે. ઈરાન યુદ્ધના કારણે ઊભા થયેલા ઉર્જા સંકટને લીધે દેશમાં છેલ્લા એક મહિનામાં ઘણી વખત પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધ્યા છે. ગેસની કિંમતોમાં ફેરફારની સાથે-સાથે સિલિન્ડર સાથે જોડાયેલા નિયમોમાં પણ મોટા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે.
LPG Rules From 1 June: ઈરાન યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ રાંધણ ગેસ સિલિન્ડર સાથે જોડાયેલા અનેક નિયમો બદલાઈ ગયા છે. સિલિન્ડરના ભાવથી લઈને બુકિંગ અને ડિલિવરી સુધીના તમામ નિયમોમાં ફેરફાર થયો છે. 1 જૂનથી આ નિયમો વધુ કડક બનાવવાની તૈયારી છે. 'એક ઘર, એક કનેક્શન' થી લઈને ગેસ પાઇપલાઇનના નિયમોનું કડક પાલન કરાવવામાં આવશે. છેલ્લા એક મહિનામાં પેટ્રોલ-ડીઝલથી લઈને CNGના ભાવમાં વારંવાર વધારો થયો છે. આવી સ્થિતિમાં લોકોના મનમાં ડર છે કે 1 જૂને ઓઇલ કંપનીઓ ફરીથી સિલિન્ડરના ભાવ વધારી શકે છે. શું છેલ્લા ત્રણ મહિનાની જેમ આ વખતે પણ સિલિન્ડર મોંઘો થશે?
શું 14.2 કિલોવાળો રાંધણ ગેસ સિલિન્ડર અને 19 કિલોવાળો કોમર્શિયલ સિલિન્ડર વધુ મોંઘો થશે? ભાવ વધશે કે નહીં તે સસ્પેન્સ તો આગામી સવારે જ ખબર પડશે, પરંતુ આ બધાની વચ્ચે ઓઇલ કંપનીઓ કેટલાક નિયમોને લઈને કડક વલણ અપનાવવાની તૈયારીમાં છે. જેમની પાસે એક જ કંપનીના અથવા અલગ-અલગ કંપનીના એકથી વધુ ગેસ કનેક્શન છે, અથવા જેમની પાસે PNG અને LPG બંને કનેક્શન છે, તેમના માટે મોટા ફેરફારો આવી રહ્યા છે.
સિલિન્ડરના નિયમોમાં 1 જૂનથી ફેરફાર?
ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ વધશે કે નહીં તે તો 1 જૂનની સવારે જ ખબર પડશે, પરંતુ સિલિન્ડર સાથે જોડાયેલા એક મહત્વના નિયમ અંગે ઓઇલ અને ગેસ કંપનીઓ કડક મૂડમાં છે. જાહેર ક્ષેત્રની ઓઇલ કંપનીઓ જેવી કે ઇન્ડિયન ઓઇલ (IOC), ભારત પેટ્રોલિયમ (BPCL) અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ (HPCL) એ એક સંયુક્ત જાહેર નોટિસ જાહેર કરીને ગ્રાહકોને અપીલ કરી છે કે તેઓ પોતાના વધારાના ગેસ કનેક્શન સરેન્ડર (પરત) કરી દે.
1 જૂનથી સિલિન્ડર સાથે જોડાયેલા નવા નિયમ હેઠળ 'એક ઘરમાં એક કનેક્શન' નો ફોર્મ્યુલા લાગુ થઈ શકે છે. નવા નિયમ મુજબ હવે એક સરનામા (એડ્રેસ) પર માત્ર એક જ પ્રકારનું ગેસ કનેક્શન માન્ય ગણાશે. એટલે કે જો તમારા ઘરમાં PNG (પાઇપલાઇન ગેસ) કનેક્શન છે, તો તમારું LPG સિલિન્ડર કનેક્શન રદ થઈ જશે. તમે ઈચ્છો તો પણ એલપીજી સિલિન્ડર બુક કરાવી શકશો નહીં.
'એક ઘર, એક કનેક્શન'નો નિયમ
'એક ઘર, એક એલપીજી કનેક્શન'નો નિયમ પહેલાથી જ અમલમાં છે, પરંતુ હવે તેને કડકાઈથી લાગુ કરવાની તૈયારી છે. નવા નિયમ હેઠળ જો તમારી પાસે વધારાનું કનેક્શન છે, તો તમારે તેને તાત્કાલિક સરેન્ડર કરવું પડશે. જો આમ નહીં કરવામાં આવે તો ગેસ સપ્લાય રોકી દેવામાં આવી શકે છે. વળી, જો તમે પીએનજી ગેસ પાઇપલાઇન કનેક્શન લીધું છે, તો પણ તમારે એલપીજી કનેક્શન સરત કરવું પડશે. વાસ્તવમાં, દેશમાં પીએનજી કનેક્શન વધવા છતાં એલપીજી સિલિન્ડરની માંગમાં ઘટાડો થયો નથી. એવા લાખો પરિવારો છે જેમણે એલપીજી સિલિન્ડર જમા કરાવ્યા વગર જ પીએનજી કનેક્શન લઈ લીધું છે. ઓઇલ કંપનીઓ હવે એવા લોકોના એલપીજી કનેક્શન રદ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે જેઓ એલપીજી અને પીએનજી બંને કનેક્શન ધરાવે છે.
1 પરિવારમાં માત્ર એક જ ગેસ કનેક્શન
ગેસ સિલિન્ડરનું બ્લેક માર્કેટિંગ અને સંગ્રહખોરી રોકવા માટે ઓઇલ કંપનીઓએ 'એક પરિવાર, એક કનેક્શન' પર ભાર મૂક્યો છે. આ નિયમ હેઠળ જો તમારી પાસે મલ્ટિપલ કનેક્શન છે, એટલે કે એક જ એડ્રેસ પર એકથી વધુ એલપીજી કનેક્શન છે, તો તમારે વધારાનું કનેક્શન સરેન્ડર કરવું પડશે. HP, ઇન્ડેન અને ભારત ગેસ જેવી કંપનીઓએ ગ્રાહકોને અપીલ કરી છે કે વધારાના કનેક્શન પરત કરી દે. કંપનીઓના નિયમ મુજબ, એક પરિવાર (જેમાં પતિ, પત્ની, પરિણિત બાળકો અને આશ્રિત માતા-પિતા સામેલ છે) જેઓ એક જ રસોડું શેર કરે છે, તેમના માટે માત્ર એક જ એલપીજી કનેક્શન માન્ય રહેશે.
LPG સિલિન્ડર સાથે જોડાયેલા મુખ્ય ફેરફારો:
એક પરિવારમાં એક રસોડા સાથે એક જ ગેસ કનેક્શન રહેશે. તમે કોઈપણ ઓઇલ કંપનીનું માત્ર એક જ કનેક્શન રાખી શકો છો. જો તમારી પાસે PNG કનેક્શન છે, તો LPG કનેક્શન છોડવું પડશે. એક જ સરનામા પર બંને કનેક્શન હોવા પર ગેસ સિલિન્ડરનો સપ્લાય રોકી દેવાશે. વધારાના કનેક્શન પર ગેસ સપ્લાય બંધ થઈ શકે છે, જેને ફરી શરૂ કરવા માટે તમારે વધારાનું કનેક્શન સરેન્ડર કરવું પડશે. જો તમારી પાસે મલ્ટિપલ કનેક્શન છે અને વધારાનું કનેક્શન સરેન્ડર કર્યા પછી માત્ર 1 સિલિન્ડર બચે છે, તો તમે તેને ડબલ બોટલ કનેક્શન (DBC) માં બદલાવી શકો છો, જેથી તમારા ઘરના ગેસ સપ્લાયમાં કોઈ અડચણ ન આવે.
PNG કનેક્શન ધારકોને રાહત
25 મે 2026 ના રોજ જાહેર કરાયેલા સુધારા મુજબ, ઓઇલ કંપનીઓએ પીએનજી કનેક્શન ધારકોને રાહત આપતાં 30 દિવસની અંદર એલપીજી કનેક્શન સરેન્ડર કરવાનો અથવા સિલિન્ડરના બદલામાં 'ટ્રાન્સફર વાઉચર' લેવાનો વિકલ્પ આપ્યો છે. આ ટ્રાન્સફર વાઉચરની મદદથી તમે ભવિષ્યમાં ક્યારેય પણ તમારું એલપીજી કનેક્શન ફરીથી એક્ટિવ કરાવી શકો છો.
નવા નિયમોમાં શું ખાસ છે?
|પહેલાં
|હવે
|એક જ નામ અને સરનામા પર લોકો અનેક ગેસ કનેક્શન રાખી શકતા હતા.
|હવે એક સરનામા અને એક નામ પર માત્ર એક જ કનેક્શન રહેશે. વધારાનું કનેક્શન જમા કરાવીને તમે ડબલ સિલિન્ડર (DBC) કરાવી શકો છો.
|PNG કનેક્શન હોવા છતાં લોકો છુપાવીને એલપીજી સિલિન્ડર રાખતા હતા.
|હવે જો તમારી પાસે વધારાનું સિલિન્ડર હશે તો તે જમા કરાવવું પડશે, નહીંતર ગેસ રિફિલિંગ કે સિલિન્ડર બુકિંગ નહીં કરી શકો.
|લોકો અલગ-અલગ કંપનીઓના બે કનેક્શન રાખી લેતા હતા.
|એક સરનામા પર એકથી વધુ કનેક્શન નહીં રહે. વધારાનું કનેક્શન સરેન્ડર કરીને તેને ડબલ બોટલ કનેક્શન (DBC) માં બદલવાની મંજૂરી છે.