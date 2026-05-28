/પેન્શન સંબંધિત આ નિયમોમાં બદલાવ કરશે મોદી સરકાર? કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને થશે મોટી અસર

Pension Structure: સરકારના સ્તરે એક એવી વ્યવસ્થા પર વિચાર ચાલી રહ્યો છે જેમાં કર્મચારીઓને પોતાનું પેન્શન માળખું પસંદ કરવાની વધુ સ્વતંત્રતા મળી શકે છે. કર્મચારી સંગઠનોનો દાવો છે કે, આગામી બે થી ચાર મહિનામાં આ દિશામાં પ્રગતિ થઈ શકે છે.
8th Pay Commission latest: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ 8મા પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. જો બધું બરાબર રહ્યું તો પગાર પંચ વર્ષ 2027ના પ્રથમ છમાસિક ગાળા સુધીમાં પોતાની ભલામણો સરકારને સોંપી શકે છે. આ પહેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પેન્શનને લઈને એક મોટા બદલાવ થવાની સંભાવના છે.
શું થઈ શકે છે બદલાવ?
ઇન્ડિયા ટુડેના એક રિપોર્ટમાં કર્મચારી સંગઠન અને યુનિયનના પ્રતિનિધિઓના હવાલાથી જણાવવામાં આવ્યું છે કે, સરકારના સ્તરે એક એવી વ્યવસ્થા પર વિચાર ચાલી રહ્યો છે જેમાં કર્મચારીઓને પોતાનું પેન્શન માળખું પસંદ કરવાની વધુ સ્વતંત્રતા મળી શકે છે. જો કે, હજુ સુધી આ અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ કર્મચારી સંગઠનોનો દાવો છે કે, આગામી બે થી ચાર મહિનામાં આ દિશામાં પ્રગતિ થઈ શકે છે.
અત્યારે શું છે સિસ્ટમ?
હાલમાં 1 જાન્યુઆરી 2004 પછી ભરતી થયેલા મોટાભાગના કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) હેઠળ આવે છે. આ યોજના હેઠળ સરકાર અને કર્મચારી બન્ને સરખો હિસ્સો જમા કરાવે છે. નિવૃત્તિ પછી મળનારું પેન્શન બજારના પ્રદર્શન અને રોકાણ પર મળતા રિટર્ન પર નિર્ભર કરે છે.
આ પહેલા ઓલ્ડ પેન્શન સ્કીમ (OPS) હતી. આ સ્કીમમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીને છેલ્લા પગાર અને મોંઘવારી ભથ્થાના આધારે નક્કી કરેલા પેન્શનની ગેરંટી મળતી હતી. હાલમાં જ સરકારે યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS) ની પણ શરૂઆત કરી છે. આ સ્કીમમાં NPS અને OPS બન્નેની કેટલીક વિશેષતાઓને જોડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો.
શું છે માંગણી?
હવે કર્મચારી સંગઠનો ઈચ્છે છે કે, કર્મચારીઓને અલગ-અલગ પેન્શન વિકલ્પોમાંથી પસંદગી કરવાની સુવિધા આપવામાં આવે જેથી તેઓને નિવૃત્તિ પછી વધુ સુરક્ષા અને સ્પષ્ટતા મળી શકે. ઓલ ઈન્ડિયા NPS એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (AINPSEF)એ પણ આ મુદ્દો 8મા પગાર પંચ સમક્ષ ઉઠાવ્યો છે.
કર્મચારી યુનિયનોના જણાવ્યા અનુસાર, NPS હેઠળ પેન્શન સંપૂર્ણપણે બજાર પર આધારિત હોવાને કારણે કર્મચારીઓમાં ભવિષ્યને લઈને ચિંતા રહે છે. આવી સ્થિતિમાં નક્કી કરેલા પેન્શન અને OPS જેવી ગેરંટીની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. તેની સાથે જ સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ (VRS) સંબંધિત નિયમોમાં બદલાવની પણ માંગ છે.
ક્યારે આવશે 8મા પગાર પંચની ભલામણો?
8મા પગાર પંચની ભલામણો આગામી વર્ષના પ્રથમ છમાસિક ગાળા સુધીમાં આવી શકે છે. નોંધનીય છે કે, સરકારે ગયા વર્ષે પગાર પંચની રચના કરી હતી. ત્યારબાદ આ વર્ષે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં પગાર પંચે એક વેબસાઈટ લોન્ચ કરી હતી. વેબસાઈટના માધ્યમથી પગાર પંચે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને તેમની સાથે જોડાયેલા સંગઠનો પાસેથી સૂચનો માંગ્યા હતા. વિવિધ કર્મચારી સંગઠનો સાથે પગાર પંચની બેઠકો પણ ચાલી રહી છે. આ બેઠકો પછી પગાર પંચ પોતાની ભલામણો સરકારને સોંપશે.