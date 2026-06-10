/RBI: 30 જૂનથી બંધ થઈ જશે કાગળની નોટ, RBI લાવશે પ્લાસ્ટિકની કરન્સી? સરકારે કરી સ્પષ્ટતા

RBI News: ભારતીય રિઝર્વ બેંકને લઈને ઘણા સમાચાર ચાલી રહ્યાં છે. જેમાંથી એક સમાચાર છે કે આરબીઆઈ જલ્દી કાગળની નોટ બંધ કરવાની છે અને તેની જગ્યાએ હવે ભારતમાં પ્લાસ્ટિકની નોટ ચાલશે. પરંતુ સરકાર તરફથી તેને લઈને કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી કે આવું ક્યારથી થશે. પરંતુ સોશિયલ મીડિયા પર તો નોટના પ્રતિબંધની તારીખ પણ આવી ગઈ છે, જેનાથી યુઝર્સ ચિંતામાં મુકાયા છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
હકીકતમાં સોશિયલ મીડિયા પર એક સમાચાર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યાં છે, જેમાં કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે રિઝર્વ બેંક 30 જૂનથી કાગળની નોટ પર પ્રતિબંધ લગાવવા જઈ રહી છે. તો આ તારીખથી પ્લાસ્ટિક કરન્સીને રિપ્લેસ કરી દેવામાં આવશે. આ સમાચાર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં લોકોમાં અફરાતફરી મચી ગઈ છે. લોકોને 2016મા લાગૂ કરવામાં આવેલી નોટબંધીની યાદ આવી ગઈ હતી. પરંતુ આ પોસ્ટ વાયરલ થયા બાદ હવે સરકાર તરફથી તેના પર પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે.
શું છે સમાચારનું સત્ય?
સરકારની સત્તાવાર એજન્સી PIB ના સત્તાવાર X (ટ્વિટર) એકાઉન્ટ દ્વારા આ વીડિયો શેર કરવામાં આવ્યો છે. જેને એજન્સીએ ફેક ગણાવ્યો છે. આ વીડિયોનું સત્ય ઉજાગર કરતા એજન્સીએ લખ્યું- આ દાવો સંપૂર્ણ ખોટો છે. રિઝર્વ બેંક પ્રમાણે 30 જૂન, 2026 સુધી કાગળની નોટ હટાવવી કે તેની જગ્યાએ પ્લાસ્ટિકની નોટ લાવવાની કોઈ યોજના નથી.
આગળ એજન્સીએ લોકોને જણાવ્યું કે આવી ખોટી જાણકારી પર ભરોસો ન કરે. તેણે લખ્યું- સાચી જામકારી માટે હંમેશા રિઝર્વ બેંકની સત્તાવાર વેબસાઇટ જુવો. જાણકારી શેર કરતા પહેલા હંમેશા સત્તાવાર સ્ત્રોતથી પુષ્ટિ કરો. ભારત સરકાર સાથે જોડાયેલી શંકાર્સપદ જાણકારીનો રિપોર્ટ પીઆઈબી ફેક્ટ ચેક પર તપાસો.