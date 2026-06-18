/ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઘટવાથી ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ઘટશે? સરકારનું આવ્યું પહેલું નિવેદન, જાણો

Petrol Diesel Price: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ કરાર બાદ, ગઈકાલે એટલે કે 17 જુનના રોજ ફ્રાન્સમાં એક કરાર પર હસ્તાક્ષર થયા હતા. બંને દેશો વચ્ચેના કરાર બાદ, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઘટી રહ્યા છે. મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે ક્રૂડ ઓઈલ, જે 120 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી ગયું હતું, તેમાં હવે નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખુલ્યા પછી આ ઘટાડો થયો છે. વિશ્વભરના દેશો આશાવાદી છે કે ધીમે ધીમે સામાન્ય પુરવઠો પાછો ફરવાથી ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધુ ઘટાડો થશે. આજે સવારે, ગુરુવારે, બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ ઘટીને 78 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયો છે.
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડા બાદ, લોકો પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પણ ઘટાડો થવાની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે. લોકોએ સોશિયલ મીડિયા પર ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડા અંગે પ્રશ્નો પૂછવાનું શરૂ કર્યું છે કે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ 78 ડોલર થયા છે. પરંતુ દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ ક્યારે સસ્તા થશે? કેન્દ્રીય મંત્રી સુરેશ ગોપીએ ગુરુવારે પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ કરતા કહ્યું કે જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઘટે છે, ત્યારે ભારતમાં ઇંધણના ભાવ તાત્કાલિક ઘટાડી શકાતા નથી.
સસ્તા તેલને ભારતમાં પહોંચવામાં સમય લાગશે
કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું કે આ પ્રક્રિયામાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ પરિબળો સામેલ છે, જેમાં વિદેશથી સસ્તા તેલને ભારતમાં પહોંચવામાં લાગતો સમય પણ સામેલ છે. ઇંધણના ભાવમાં વધારાનો ઉલ્લેખ કરતા, પેટ્રોલિયમ, કુદરતી ગેસ અને પર્યટન રાજ્ય મંત્રી સુરેશ ગોપીએ કહ્યું કે આ વધારાથી પ્રતિ લિટર આશરે 3.94 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. પરંતુ વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો થવાને કારણે આ વધારાને તાત્કાલિક ઉલટાવી શકાય નહીં.
કિંમતો ઘટાડવામાં સમય કેમ લાગે છે?
મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં આ પાછળનું કારણ સમજાવતા, કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે તેમાં સમય લાગશે કારણ કે સસ્તા ક્રૂડ ઓઇલને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા ભારતમાં લાવવામાં આવશે. હાલમાં, જહાજોનો ટ્રાફિક નોંધપાત્ર છે. તેથી, ત્યાં પરિસ્થિતિ સામાન્ય થવામાં સમય લાગશે. ત્યારે જ તેની અસરો દેખાશે.