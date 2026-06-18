Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઘટવાથી ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ઘટશે? સરકારનું આવ્યું પહેલું નિવેદન, જાણો

ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઘટવાથી ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ઘટશે? સરકારનું આવ્યું પહેલું નિવેદન, જાણો

Petrol Diesel Price: દેશના અનેક ભાગોમાં પેટ્રોલના ભાવ 102 રૂપિયાને વટાવી ગયો છે, અને ડીઝલ 95 રૂપિયા પ્રતિ લિટર વેચાઈ રહ્યું છે. આ દરમિયાન, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ સતત ઘટી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, એક કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે દેશમાં હાલ સસ્તું પેટ્રોલ અને ડીઝલ ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 18, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:33 PM IST
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઘટવાથી ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ઘટશે? સરકારનું આવ્યું પહેલું નિવેદન, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
જ્યંત પંડ્યાના આક્ષેપો પર અંબાલાલનો પલટવાર; પ્રકૃતિ, પશુ-પક્ષીઓ અને નક્ષત્રોના આ સંક
gujarat8 min ago
2
Petrol Diesel price17 min ago
3
PhonePe Inactive Wallet39 min ago
4
gujarat42 min ago
5
bjp1 hr ago