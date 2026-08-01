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Crude Oil: પેટ્રોલ-ડીઝલ ફરી મોંઘાં થશે? ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં મોટા ઉછાળાથી વધ્યો ભય, જાણો

Crude Oil Price Hike: કાચા તેલના ભારે વધારે જોવા મળી રહ્યો છે, જે આવનારા દિવસોમાં ભયાનક થઈ શકે છે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિના હાલના એલાનથી મુશ્કેલીઓ હજી વધી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 01, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 01:07 PM IST
Crude Oil: પેટ્રોલ-ડીઝલ ફરી મોંઘાં થશે? ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં મોટા ઉછાળાથી વધ્યો ભય, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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