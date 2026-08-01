/Crude Oil: પેટ્રોલ-ડીઝલ ફરી મોંઘાં થશે? ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં મોટા ઉછાળાથી વધ્યો ભય, જાણો

Crude Oil Price Hike: નવા મહિનાની શરૂઆત ઝટકા સાથે થઈ છે, 1 ઓગસ્ટના રોજ કાચા તેલના ભાવમાં ફરી વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેનું યુદ્ધ હાલ ખત્મ થવાના કોઈ સંકેત જોવા મળી રહ્યા નથી, અમેરિકામાં પણ ઈરાન પર હુમલા રોકવાનું બિલ રોકાઈ ગયું છે, આ બિલના ગયા પછી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને ઇરાન પર મિલેટ્રી એક્શનનો અધિકાર મળી ગયો છે, જે બાદ સાફ છે કે અમેરિકા ઈરાન સામે વધુ આકરા પગલા લેશે. આ સમાચારની અસર કાચા તેલ પર જોવા મળી છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. 1 ઓગસ્ટના રોજ, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં 3.87 ટકાનો વધારો થયો છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 3.36 ડોલર વધીને 90.24 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચ્યા છે. ફક્ત બ્રેન્ટ ક્રૂડ જ નહીં, પરંતુ વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિયેટ (WTI)ના ભાવમાં પણ 3.85 ટકાનો વધારો થયો છે, જે 3.21 ડોલર વધીને 86.80 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયો છે.
કેમ મોંઘુ થઈ રહ્યું છે ક્રૂડ ઓઇલ ?
ભૂરાજકીય તણાવ સ્પષ્ટપણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવને અસર કરી રહ્યો છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ તૂટી ગયા પછી, તેલના ભાવ ફરી વધવા લાગ્યા છે. ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર ચોકીદારી ગોઠવી દીધી છે, જેમાંથી 20 ટકા વૈશ્વિક તેલ પુરવઠો પસાર થાય છે. હુથીઓએ લાલ સમુદ્રમાં તેલ હુમલા શરૂ કર્યા છે.
પરિસ્થિતિ એવી છે કે તેલથી ભરેલા કન્ટેનર બંદર પર હુમલા બંધ થવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. તેલ પુરવઠામાં વિક્ષેપને કારણે માંગમાં વધારો થયો છે, અને જ્યારે પણ માંગ વધે છે, ત્યારે ભાવમાં તીવ્ર વધારો થાય છે. આ વખતે પણ આવું જ બન્યું છે. જો કે, વૈશ્વિક બજારમાં તેલના ભાવ ઘણા પરિબળો પર આધાર રાખે છે, જેમાં OPEC+ ઉત્પાદન નીતિઓ, વૈશ્વિક માંગ, પુરવઠાની સ્થિતિ, યુએસ વ્યૂહાત્મક તેલ અનામત અને ઇન્વેન્ટરી ડેટા અને ડોલર ઇન્ડેક્સનો સમાવેશ થાય છે.
અમેરિકાના લક્ષ્યમાં ઈરાની તેલ
અમેરિકા હવે યુદ્ધને તેના અંતિમ તબક્કામાં લાવવા માંગે છે. તેને યુએસ કોંગ્રેસ તરફથી લશ્કરી કાર્યવાહી માટે પહેલાથી જ મંજૂરી મળી ગઈ છે. હવે, ટ્રમ્પ, ઇઝરાયલ સાથે મળીને, ઈરાનના ઉર્જા માળખા પર મોટા હુમલાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. એક અહેવાલ મુજબ, ટ્રમ્પ ઈરાનના પાવર પ્લાન્ટ અને ઓઇલ રિફાઇનરીઓને નિશાન બનાવી રહ્યા છે. જો આવું થાય, તો આગામી દિવસોમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધુ ઉછાળો જોવા મળી શકે છે.
ભારત માટે આ ખતરનાક સંકેત કેમ છે?
જો અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ વધુ તીવ્ર બને છે, તો ભારત જેવા દેશો, જે આયાત દ્વારા તેમની ઉર્જા જરૂરિયાતો પૂરી કરે છે, તેમને મુશ્કેલીઓમાં વધારો થઈ શકે છે. હોર્મુઝમાં તણાવ વધવાનો અર્થ તેલ પુરવઠા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લાગી શકે છે. જો તેલ પુરવઠો ખોરવાશે, તો તેલ કંપનીઓના આયાત બિલ વધશે, જેના કારણે તેલના ભાવમાં વધારો થશે. ભારતમાં તેલ કંપનીઓ આ વધતી કિંમતને મર્યાદિત હદ સુધી જ સહન કરી શકશે, ત્યારબાદ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ફરી વધી શકે છે.
1 ઓગસ્ટના રોજ ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ