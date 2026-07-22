/પેટ્રોલ-ડીઝલ ફરી થશે મોંઘું? ગોલ્ડમેન સૅક્સની રિપોર્ટે વધારી ચિંતા, જાણો

Goldman Sachs Report: નજીકના ભવિષ્યમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધી શકે છે. વોલ સ્ટ્રીટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કિંગ ફર્મ ગોલ્ડમેન સૅક્સે આ ભય વ્યક્ત કર્યો છે. ગોલ્ડમેન સૅક્સે પોતાના અહેવાલમાં જણાવ્યું છે કે જો વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ તેલ પરિવહન માર્ગ, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી સપ્લાયમાં અડચણ ચાલુ રહે, તો બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ પ્રતિ બેરલ 120 ડોલર સુધી વધી શકે છે.
રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે લાલ સમુદ્ર દ્વારા શિપિંગમાં વિક્ષેપ પડવાની સંભાવના પણ ભાવમાં વધારો થવાનું જોખમ ઊભું કરે છે. જો પરિસ્થિતિ ખરેખર ભવિષ્યવાણી મુજબ વિકસે છે, તો ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ફરી વધવાની શક્યતા છે.
ગોલ્ડમેન સૅક્સની આ અપેક્ષા
ગોલ્ડમેન સૅક્સ પણ મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ ઓછો થવાની અપેક્ષા રાખે છે. રોકાણ કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે જો મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ ઓછો થાય છે, તો ચોથા ક્વાર્ટરમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડનો સરેરાશ ભાવ પ્રતિ બેરલ 80 ડોલર અને આવતા વર્ષે 75 ડોલર થશે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ફરી શરૂ થયેલી લડાઈ અને યમનમાં ઈરાન સમર્થિત હુતી બળવાખોરો દ્વારા સાઉદી અરેબિયાથી શિપમેન્ટ અટકાવવાની ધમકીઓ વચ્ચે, બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ ફરી એકવાર પ્રતિ બેરલ 91 ડોલરને વટાવી ગયો છે. લાલ સમુદ્રનો માર્ગ પર્સિયન ગલ્ફથી ખરીદદારો સુધી ક્રૂડ કાર્ગોના પરિવહનમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે, ખાસ કરીને પુરવઠામાં વિક્ષેપ દરમિયાન.
આ દરમિયાન, એક વરિષ્ઠ ઈરાની અધિકારીએ રોઇટર્સને જણાવ્યું હતું કે તેહરાનને મધ્યસ્થી તરફથી 10 દિવસનો યુદ્ધવિરામ પ્રસ્તાવ મળ્યો છે. આ પહેલનો હેતુ 17 જૂનના રોજ થયેલા વચગાળાની ડીલને જાળવી રાખવાનો અને સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા માટે કાયમી કરાર માટે માર્ગ મોકળો કરવાનો છે.
યુદ્ધ 28 ફેબ્રુઆરીએ શરૂ થયો હતો, જ્યારે અમેરિકા અને ઇઝરાયલે ઈરાન પર હુમલો કર્યો હતો. ઈરાને જોરદાર જવાબ આપ્યો હતો. આ યુદ્ધમાં હજારો લોકો માર્યા ગયા છે.
ભારતની મોટી આયાત
એ નોંધવું જોઈએ કે ભારત તેના ક્રૂડ તેલના 70 ટકાથી વધુ આયાત કરે છે. રશિયા ભારતની ક્રૂડ તેલ આયાતનો નોંધપાત્ર હિસ્સો ધરાવે છે. સાઉદી અરેબિયા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)માંથી પુરવઠો ઊર્જા સુરક્ષાને વધુ મજબૂત બનાવે છે. પશ્ચિમ આફ્રિકા અને લેટિન અમેરિકામાંથી કાચા તેલના ઉત્પાદનથી પણ આયાત સ્ત્રોતોમાં વૈવિધ્ય લાવવામાં મદદ મળી.
અહેવાલો અનુસાર, જૂન મહિનામાં ભારતની કાચા તેલની આયાત વધીને રેકોર્ડ 4.93 મિલિયન બેરલ પ્રતિ દિવસ (bpd) થઈ ગઈ. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની આસપાસ પુરવઠામાં વિક્ષેપ પડવાની આશંકાએ કંપનીઓને તેમની ખરીદી વધારવા માટે પ્રેરિત કરી, જેના કારણે આ વધારો થયો.
રશિયાથી ભારતની કાચા તેલની આયાત વધીને લગભગ 2.7 મિલિયન બેરલ પ્રતિ દિવસ થઈ, જે જૂનમાં ભારતની કુલ કાચા તેલની આયાતના અડધાથી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે. આનાથી રશિયા ભારતનો સૌથી મોટો તેલ સપ્લાયર બન્યો છે.