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પેટ્રોલ-ડીઝલ ફરી થશે મોંઘું? ગોલ્ડમેન સૅક્સની રિપોર્ટે વધારી ચિંતા, જાણો

Goldman Sachs Report: જો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી સપ્લાયમાં વિક્ષેપ ચાલુ રહે, તો બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ પ્રતિ બેરલ 120 ડોલર સુધી વધી શકે છે, એમ વોલ સ્ટ્રીટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કિંગ ફર્મ ગોલ્ડમેન સૅક્સે જણાવ્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 22, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:32 AM IST
પેટ્રોલ-ડીઝલ ફરી થશે મોંઘું? ગોલ્ડમેન સૅક્સની રિપોર્ટે વધારી ચિંતા, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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