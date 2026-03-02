પેટ્રોલ-ડિઝલ થશે મોંઘું ? ઈઝરાયેલ-ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે આવ્યું લેટેસ્ટ અપડેટ, જાણો
Petrol Diesel Price: વૈશ્વિક બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ પ્રતિ બેરલ 80 ડોલરની નજીક વધ્યું છે, જ્યારે યુએસ-ટ્રેડેડ ક્રૂડ ઓઇલ શુક્રવારે લગભગ 67 ડોલરથી 8.6 ટકા વધીને 72.79 ડોલર થયું છે.
Petrol Diesel Price: અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા ઇરાન પરના હુમલા અને તેહરાનના બદલો લેવાના હુમલાને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ લગભગ 9 ટકા વધ્યા છે, પરંતુ ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના છૂટક ભાવ નજીકના ભવિષ્યમાં વધવાની શક્યતા નથી, સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. વૈશ્વિક બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ પ્રતિ બેરલ 80 ડોલરની નજીક વધ્યું છે, જ્યારે યુએસ-ટ્રેડેડ ક્રૂડ ઓઇલ લગભગ $67 થી વધીને $72.79 થયું છે.
ડિટેલ શું છે?
ભારત, જે તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતોના 88 ટકા વિદેશમાંથી આયાત કરે છે, તેના માટે ઊંચા વૈશ્વિક ભાવ ઊંચા આયાત ખર્ચ અને સંભવિત ફુગાવાના દબાણમાં પરિણમે છે. જો કે, સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે રિટેલ ઇંધણના ભાવ તાત્કાલિક વધવાની શક્યતા નથી, કારણ કે સરકાર કંપનીઓને આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવ નીચા હોય ત્યારે માર્જિન બનાવવાની મંજૂરી આપે છે અને ભાવ વધે ત્યારે ગ્રાહકોને રાહત આપવાની સુવિચારિત નીતિને અનુસરી રહી છે.
પેટ્રોલ અને ડીઝલના છૂટક ભાવ સ્થિર
એપ્રિલ 2022થી પેટ્રોલ અને ડીઝલના છૂટક ભાવ સ્થિર રહ્યા છે. ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન (IOC), ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (BPCL) અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (HPCL) જેવી પેટ્રોલિયમ કંપનીઓ જ્યારે ભાવ ઊંચા હોય ત્યારે નુકસાન સહન કરી રહી છે અને જ્યારે દર ઓછા હોય ત્યારે નફો કરી રહી છે.
આ રાજ્યો પર નજર
પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુ અને આસામ જેવા મુખ્ય રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ નજીક આવી રહી છે, ત્યારે સરકાર એવું કંઈ ઇચ્છતી નથી જેનો વિપક્ષ લાભ લઈ શકે. પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા યુદ્ધો વચ્ચે, પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ સોમવારે તેમના મંત્રાલય અને જાહેર ક્ષેત્રની કંપનીઓના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે ક્રૂડ ઓઇલ, LPG અને અન્ય પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોની પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી.
ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતોના 88 ટકા અને તેની કુદરતી ગેસની લગભગ અડધી જરૂરિયાતો આયાતથી પૂરી કરે છે. આ મોટાભાગે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા આવે છે, જેને ઇરાની અધિકારીઓએ યુએસ અને ઇઝરાયલી હુમલાઓ બાદ બંધ કરવાની ધમકી આપી છે.
મંત્રાલયે શું કહ્યું
મંત્રાલયે X પરની એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે અમે સતત બદલાતી પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છીએ અને દેશમાં મુખ્ય પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોની ઉપલબ્ધતા અને પોષણક્ષમતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ પગલાં લઈશું. યુએસ અને ઇઝરાયલી હુમલાઓ બાદ, ઈરાને સ્ટ્રેટ દ્વારા શિપિંગ સામે ચેતવણી આપી છે, અને વીમા કંપનીઓએ વીમા કવરેજ પાછું ખેંચી લીધું છે, જેનાથી ટેન્કર ટ્રાફિક અસરકારક રીતે બંધ થઈ ગયો છે. વિશ્વનો ત્રીજો સૌથી મોટો તેલ આયાતકાર ભારત, તેની તેલની જરૂરિયાતોનો લગભગ અડધો ભાગ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા આયાત કરે છે.
