/ભારતમાં ફરી વધશે પેટ્રોલ અને ડિઝલના ભાવ? આ કારણે વધી આશંકા, જાણો

Petrol Diesel Price Hike: એલપીજી-એલએનજીની આયાત કરવાનો ખર્ચ વધી ગયો છે. માર્ચથી ઓગસ્ટ 2026 વચ્ચે ભારતનો ક્રૂડ ઓઈલની આયાતનો ખર્ચ અંદાજે 22.5 અબજ ડોલર વધી ગયો, જેથી આવનારા દિવસોમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ગેસના ભાવમાં વધારો થવાની આશંકા વર્તાઈ રહી છે.
હોર્મુઝ ખાડી પર નાકાબંધી જાહેર કરી
દુનિયાના સૌથી વ્યસ્ત વેપારી માર્ગોમાંના એક હોર્મુઝની સ્ટ્રેટ પર પ્રભુત્વ મુદ્દે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેનું ઘર્ષણ હજુ શાંત થયું નથી. ઈરાને હોર્મુઝની ખાડી પર નાકાબંધી જાહેર કરી છે. આવા સમયે ભારત પર હોર્મુઝની ખાડીમાંથી પેટ્રોલ, ડીઝલ, ગેસ ખરીદવાનો ખર્ચ વધી ગયો છે.
જહાજો પાસેથી ટોલ વસૂલવાની તૈયારી
દુનિયાના પેટ્રોલ-ડીઝલ-ગેસ ખરીદદારોએ 6 મહિનામાં અંદાજે કુલ 330 અબજ ડોલરનો એક્સ્ટ્રા ખર્ચ કર્યો છે, જેના કારણે આ ભાવમાં વધારો આવી શકે છે. હોર્મુઝની ખાડી પર કબજા માટે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ઘર્ષણ ચાલી રહ્યું છે. ઓમાન સાથે મળીને ઈરાન હોર્મુઝની ખાડીમાંથી પસાર થનારા જહાજો પાસેથી ટોલ વસૂલવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. બીજીબાજુ અમેરિકા પણ ઈરાનમાંથી ઓઈલની નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂકીને હોર્મુઝની ખાડીની નાકાબંધી કરી રહ્યું છે. આમ, હોર્મુઝ સંકટે દુનિયાભરમાં ક્રૂડ ઓઈલનું પરિવહન મુશ્કેલ બનાવી દીધું છે.
હોર્મુઝ કટોકટીએ ભારત માટે પેટ્રોલ, ડીઝલ, એલપીજી-એલએનજીની આયાત કરવાનો ખર્ચ વધુ ગયો છે. માર્ચથી ઓગસ્ટ 2026 વચ્ચે ભારતનો ક્રૂડ ઓઈલની આયાતનો ખર્ચ અંદાજે 22.5 અબજ ડોલર વધી ગયો છે, જેથી આગામી દિવસોમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ગેસના ભાવમાં વધારો થવાની આશંકા વર્તાઈ રહી છે. ઓઈલ અને ગેસની આયાતનો ખર્ચ પણ વધારી દીધો છે. માર્ચથી ઓગસ્ટ 2026 વચ્ચે ભારતે સમુદ્ર માર્ગે આવતા ક્રૂડ ઓઈલ, પેટ્રોલિયમ બનાવટો અને એલએનજી માટે અંદાજે 22 અબજ ડોલરનો ખર્ચ કર્યો છે.
બે ઈરાની મિસાઈલ લોન્ચર પર હુમલો કર્યો
રવિવારે, યુએસ સેનાએ ઈરાનના લારાક ટાપુ પર બે ઈરાની મિસાઈલ લોન્ચર પર હુમલો કર્યો. જુલાઈના છેલ્લા અઠવાડિયા પછી ઈરાન પર અમેરિકાનો આ પહેલો હુમલો છે. સોમવારે તેલના ભાવમાં 2 ટકાથી વધુનો વધારો થયો, જેના કારણે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલ પ્રતિ બેરલ 90 ડોલરથી ઉપર પહોંચી ગયું. બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ 2.22 ડોલર, અથવા 2.52 ટકા વધીને 90.32 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયા, જ્યારે યુએસ WTI ક્રૂડ ઓઈલ 2.01 ડોલર, અથવા 2.41 ટકા વધીને 85.41 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયા.
ઈંધણના ભાવ યથાવત રહ્યા
આ દરમિયાન, ભારતની સરકારી માલિકીની ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ 31 ઓગસ્ટ માટે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ જાહેર કર્યા છે. આનો અર્થ એ થયો કે ઈંધણના ભાવ યથાવત રહ્યા છે. CNG અને LPGના ભાવમાં પણ ફેરફાર થયો નથી, જોકે CNG માત્ર બે દિવસ પહેલા જ મોંઘુ થયું હતું.
0.92 ડોલર પ્રતિ બેરલ વધીને 84.32 ડોલર પર પહોંચ્યા
બ્લૂમબર્ગના જણાવ્યા અનુસાર, વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિયેટ (WTI) ક્રૂડ સવારે 6 વાગ્યાની આસપાસ 0.92 ડોલર પ્રતિ બેરલ વધીને 84.32 ડોલર પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું, અને આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1.16 ડોલર પ્રતિ બેરલ વધીને 89.26 ડોલર પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું.