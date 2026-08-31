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ભારતમાં ફરી વધશે પેટ્રોલ અને ડિઝલના ભાવ? આ કારણે વધી આશંકા, જાણો

Petrol Diesel Price Hike: હોર્મુઝમાં છેલ્લા કેટલાય સમયથી યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે દેશનો 20 ટકા ભાગ આ જ રસ્તા પરથી આવે છે, યુદ્ધની અસર ભારતમાં સહિત દુનિયાના અનેક દેશોમાં જોવા મળી છે, ત્યારે હવે પેટ્રોલ-ડીઝલ સહિત ગેસના ભાવમાં પણ વધારે થયો છે, ત્યારે હવે ફરી એકવાર ભાવ વધારાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 31, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:31 AM IST
ભારતમાં ફરી વધશે પેટ્રોલ અને ડિઝલના ભાવ? આ કારણે વધી આશંકા, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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