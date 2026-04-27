₹20 સુધી વધશે શું પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ? ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવથી એક્સપર્ટને ડર

₹20 સુધી વધશે શું પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ? ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવથી એક્સપર્ટને ડર

Expert On Petrol Diesel Price: એક્સપર્ટના જણાવ્યા મુજબ શરૂઆતમાં ભાવમાં પ્રતિ લિટર 10 રૂપિયાનો વધારો થશે. જો આગામી બે થી ત્રણ ક્વાર્ટર સુધી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 100 ડોલરથી ઉપર રહેશે, તો ભાવ વધુ વધી શકે છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 27, 2026, 05:57 PM IST
  • ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ફરી એકવાર વધ્યા છે 
  • પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધુ વધારો થવાની આશંકા છે.
  • સરકારને રિટેલ ઇંધણના ભાવમાં વધારો કરવાની ફરજ પડી શકે છે. 

₹20 સુધી વધશે શું પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ? ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવથી એક્સપર્ટને ડર

Expert On Petrol Diesel Price: ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ફરી એકવાર વધ્યા છે, જેના કારણે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધુ વધારો થવાની આશંકા છે. એમ્કે ગ્લોબલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસના એક્સપર્ટ માને છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ લાંબા સમય સુધી બંધ રહેવાથી સરકારને રિટેલ ઇંધણના ભાવમાં વધારો કરવાની ફરજ પડી શકે છે. પ્રારંભિક ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹10 નો વધારો શક્ય છે. 

જો આગામી બે થી ત્રણ ક્વાર્ટર સુધી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $100ની ઉપર રહેશે, તો ભાવ વધુ વધી શકે છે. આગામી ત્રણથી છ મહિનામાં રિટેલ ઇંધણના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 18થી 20 રૂપિયાનો વધારો થઈ શકે છે. એ નોંધવું જોઈએ કે અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ લાંબા સમયથી બંધ છે.

એમ્કેના રિપોર્ટમાં શું છે?

એમ્કેએ એક રિપોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ શરૂઆતમાં 10 રૂપિયાનો વધારો થઈ શકે છે. જ્યારે આ તેલ કંપનીઓના નુકસાનને સંપૂર્ણપણે ભરપાઈ કરશે નહીં, ત્યારે નોંધપાત્ર ભાવ વધારાથી ફુગાવાના દબાણ અને મેક્રોઇકોનોમિક જોખમો વધી શકે છે. રિપોર્ટ અનુસાર, જો મધ્યમ ગાળામાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઊંચા રહેશે, તો વધુ ભાવ વધારાની શક્યતા છે.

તેલ કંપનીઓની લગભગ 18-20 રૂપિયા પ્રતિ લિટર ઓછી વસૂલાત

બ્રોકરેજ ફર્મ માને છે કે આ કટોકટી કામચલાઉ છે. ભારતનો ક્રૂડ બાસ્કેટ હાલમાં પ્રતિ બેરલ 110 ડોલરની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. આ સ્તરે, તેલ કંપનીઓ પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર લગભગ 18-20 રૂપિયા પ્રતિ લિટર ઓછી વસૂલાત કરે તેવી અપેક્ષા છે. 

આખો બોજ ગ્રાહકો પર નાખવામાં આવશે

રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે, આપણે બહુ ઓછી શક્યતા જોઈએ છીએ કે આખો બોજ ગ્રાહકો પર નાખવામાં આવશે. ભાવમાં અચાનક વધારો વૃદ્ધિને અસર કરી શકે છે અને તેના દૂરગામી પરિણામો લાવી શકે છે. આનાથી ટેક્સ વસૂલાતમાં ઘટાડો થઈ શકે છે અને નાણાકીય દબાણ પણ વધી શકે છે.

ઓટોમોબાઈલ અને ઓટો કમ્પોનન્ટ કંપનીઓ પર નકારાત્મક અસર

એમ્કે ગ્લોબલનો અંદાજ છે કે વધતા ઇંધણના ભાવને કારણે ઘણા ક્ષેત્રો મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી શકે છે. ઓટોમોબાઈલ અને ઓટો કમ્પોનન્ટ કંપનીઓ પર નકારાત્મક અસર થવાની સંભાવના છે. જો કે, એથર એનર્જી જેવા ઇલેક્ટ્રિક વાહન ઉત્પાદકોને ફાયદો થઈ શકે છે. વધુમાં, મહિન્દ્રા અને મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસીસ, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ અને ચોલામંડલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ જેવી કંપનીઓ દબાણનો સામનો કરી શકે છે.

VRL લોજિસ્ટિક્સ, દિલ્હીવેરી, બ્લુ ડાર્ટ એક્સપ્રેસ અને TCI એક્સપ્રેસ જેવી કંપનીઓના નફામાં ઘટાડો થવાની ધારણા છે. આ દરમિયાન, કાચા માલના વધતા ખર્ચને કારણે હિન્ડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને જિંદાલ સ્ટીલ પર પ્રતિકૂળ અસર પડી શકે છે. વરુણ બેવરેજીસ, QSR ઓપરેટર્સ અને મેટ્રો બ્રાન્ડ્સને માંગમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. વધુમાં, ઇન્ડસ ટાવર્સને પણ પરોક્ષ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

Disclaimer: એક્સપર્ટે આપેલા મંતવ્યો તેમના અંગત વિચારો છે, ZEE 24 કલાક તેમની સાથે સંમત છે તેમ માનવું નહીં

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

