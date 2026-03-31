આવતીકાલથી ભારતમાં વધશે પેટ્રોલ-ડિઝલના ભાવ ? આ ખાડી દેશે ભાવ વધારાની કરી જાહેરાત, જાણો

ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessઆવતીકાલથી ભારતમાં વધશે પેટ્રોલ-ડિઝલના ભાવ ? આ ખાડી દેશે ભાવ વધારાની કરી જાહેરાત, જાણો

India Petrol Diesel prices: સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) એ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો જાહેર કર્યો છે. 1 એપ્રિલથી, UAEમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 31, 2026, 03:13 PM IST
  • ઈરાન યુદ્ધની અસર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર પણ જોવા મળી રહી છે.
  • તાજેતરમાં, નાયરા એનર્જીએ સ્થાનિક બજારમાં ભાવમાં વધારો કર્યો છે.
  • હવે, ગલ્ફ રાષ્ટ્ર સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)એ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારાની જાહેરાત કરી છે

India Petrol Diesel prices: ઈરાન યુદ્ધની અસર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર પણ જોવા મળી રહી છે. તાજેતરમાં, નાયરા એનર્જીએ સ્થાનિક બજારમાં પેટ્રોલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 5 રૂપિયા અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 3 રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે. હવે, ગલ્ફ રાષ્ટ્ર સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)એ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારાની જાહેરાત કરી છે. એપ્રિલથી UAEમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળશે. UAE ફ્યુઅલ પ્રાઈસ કમિટીએ મંગળવારે માસિક રિટેલ રેટમાં સુધારો કર્યો. ગલ્ફ ન્યૂઝને ટાંકીને ખાનગી પોર્ટલે આ અહેવાલ આપ્યો.

પેટ્રોલના ભાવ હવે આટલા રહેશે

નવા ભાવાંક હેઠળ, સુપર 98 પેટ્રોલ હવે પ્રતિ લિટર 3.9 દિરહામ થશે. માર્ચમાં, સુપર 98 પેટ્રોલનો ભાવ પ્રતિ લિટર 2.59 દિરહામ હતો. સ્પેશિયલ 95 પેટ્રોલનો ભાવ હવે પ્રતિ લિટર 3.28 દિરહામ થશે, જે પહેલા 2.48 દિરહામ હતો. ઇ-પ્લસ પેટ્રોલ હવે પ્રતિ લિટર દિરહામ 3.20 થશે, જે માર્ચમાં પ્રતિ લિટર દિરહામ 2.40 હતું. દિરહામ, અથવા દિરહામ, યુએઈ ચલણનું એકમ છે. 1 દિરહામ હાલમાં 25.70 ભારતીય રૂપિયા બરાબર છે.

ડીઝલના ભાવમાં તીવ્ર વધારો

ડીઝલના ભાવમાં સૌથી તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. ડીઝલના ભાવ હવે પ્રતિ લિટર દિરહામ 4.69 થયા છે, જે માર્ચમાં પ્રતિ લિટર દિરહામ 2.72 હતા. પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા દર 1 એપ્રિલ, 2026થી અમલમાં આવશે. સંયુક્ત આરબ અમીરાત (યુએઈ)માં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વૈશ્વિક બજારના વલણોના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે. 

2015માં યુએઈમાં રિટેલ ઇંધણ ભાવ નિયંત્રણમુક્ત થયા ત્યારથી આ સિસ્ટમ અમલમાં છે. નિશ્ચિત સરકારી દરોને બદલે, આંતરરાષ્ટ્રીય વલણોને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે દર મહિને ભાવમાં સુધારો કરવામાં આવે છે. ઇંધણ ભાવ સમિતિ સરેરાશ વૈશ્વિક ક્રૂડ અને રિફાઇન્ડ ઇંધણના ભાવોના આધારે સ્થાનિક દરોની ગણતરી કરે છે.

યુએસમાં ગેસના ભાવ 2022 પછી સૌથી વધુ

એક અહેવાલ મુજબ, ઈરાન યુદ્ધ દરમિયાન યુ.એસ.માં સરેરાશ ગેસના ભાવ પ્રતિ ગેલન 4 ડોલરને વટાવી ગયા છે. 2022 પછી ગેસના ભાવ આ સ્તરે પહોંચ્યા હોય તેવું આ પહેલી વાર છે. મોટર ક્લબ AAA અનુસાર, એક ગેલન નિયમિત ગેસોલિનનો રાષ્ટ્રીય સરેરાશ ભાવ હવે 4.02 ડોલર પર પહોંચી ગયો છે. આ ઈરાન યુદ્ધ શરૂ થયું તે પહેલાં કરતાં એક ડોલર કરતાં વધુ મોંઘુ છે.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Petrol pricespetrol price todaydiesel priceDiesel Price TodayGujarati Newspetrol diesel price increasesIndia petrol diesel pricesGulf countryincrease priceBusiness News

