શું ભારતમાં પણ વધશે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ? દુનિયાભરમાં આસમાને પહોંચ્યા ભાવ

Today Petrol Diesel Price: ઈરાન-ઈઝરાયલ-અમેરિકા યુદ્ધને કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા છે, પુરવઠામાં વિક્ષેપ પડ્યો છે અને પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો છે. ભારતમાં હાલમાં ઈંધણના ભાવ અંગે શાંતિ છે. શું ચૂંટણી પછી કોઈ તોફાન આવવા જઈ રહ્યું છે?
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 06, 2026, 09:36 AM IST
Today Petrol Diesel Price: પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને ચીન જેવા પડોશી દેશો સહિત વિશ્વભરના ઘણા દેશોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે. તેમ છતાં, ભારતમાં હજુ પણ થોડી રાહત છે. આજે, વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 110 ડોલરને વટાવી ગયા છે, અને રાહતની વાત એ છે કે ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. તેમ છતાં, પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, કંપનીઓ હાલમાં પેટ્રોલ પર આશરે 24  રૂપિયા પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ પર આશરે 104 રૂપિયા પ્રતિ લિટરનું નુકસાન કરી રહી છે.

પેટ્રોલ અને ડીઝલના આજના રેટ શું છે?

6 એપ્રિલના રોજ સવારે 6 વાગ્યે જાહેર કરાયેલા રેટ અનુસાર, દિલ્હીમાં ઇન્ડિયન ઓઇલ પંપ પર નિયમિત પેટ્રોલનો છૂટક ભાવ 94.77 રૂપિયા અને ડીઝલનો 87.67 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. XP95 પેટ્રોલ 101.89 રૂપિયા અને XG ડીઝલ 91.49 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં, પેટ્રોલના ભાવ 100 રૂપિયાથી ઉપર છે. ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.

શું ચૂંટણી પછી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધશે?

ચીનમાં પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. શ્રીલંકા, મ્યાનમાર અને અફઘાનિસ્તાન જેવા દેશોમાં પણ ઇંધણના ભાવ વધ્યા છે. આ દિવસોમાં એક સામાન્ય વિષય પર ચર્ચા થઈ રહી છે. લોકો પૂછી રહ્યા છે કે, જ્યારે વૈશ્વિક સ્તરે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધ્યા છે, ત્યારે ભારત કેમ વધ્યા નથી?

લોકો માને છે કે પાંચ રાજ્યોમાં ચૂંટણીને કારણે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધી રહ્યા નથી. ચૂંટણી પૂરી થતાં જ ભાવ વધશે. પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે તેલ કંપનીઓ નુકસાન સહન કરી રહી છે, ત્યારે તેનો બોજ સામાન્ય ગ્રાહકો પર નાખવામાં આવ્યો નથી. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, આ નિર્ણયો વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવમાં તીવ્ર વધારાથી ભારતીય નાગરિકોને બચાવવાની પ્રતિબદ્ધતા સાથે સુસંગત છે.

એક્સપર્ટ માને છે કે જો બ્રેન્ટ ક્રૂડ લાંબા સમય સુધી 100 ડોલરથી ઉપર રહે છે, તો ભારતમાં પણ ભાવ વધારો શક્ય છે. હાલમાં, સરકાર ભાવને નિયંત્રિત કરી રહી છે, પરંતુ આ પરિસ્થિતિ ચાલુ રહેશે કે કેમ તે આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ પર નિર્ભર રહેશે.

ગુજરાતમાં પેટ્રોલ -ડિઝલના ભાવ

ગુજરાતના મુખ્ય શહેરોમાં આજના ભાવ (પ્રતિ લીટર)

શહેર પેટ્રોલ (₹) ડીઝલ (₹)
અમદાવાદ 94.49 (₹) 90.11 (₹)
સુરત 94.28 (₹) 89.96 (₹)
વડોદરા 94.02 (₹) 89.69 (₹)
રાજકોટ 94.24 (₹) 89.93 (₹)
ગાંધીનગર 94.61 (₹) 90.28 (₹)
જામનગર 94.43 (₹) 90.12 (₹)
ભાવનગર 95.83 (₹) 91.51 (₹)
જૂનાગઢ 95.42 (₹) 91.10 (₹)
આણંદ 94.22 (₹) 89.89 (₹)
નવસારી 94.52 (₹) 90.21 (₹)

યુદ્ધ દરમિયાન કયા દેશમાં પેટ્રોલના ભાવ કેટલા વધ્યા?

  • મ્યાનમાર 100%
  • ફિલિપાઇન્સ 71.6%
  • મલેશિયા 52.4%
  • ઓસ્ટ્રેલિયા 46.5%
  • સંયુક્ત આરબ અમીરાત 40.8%
  • કંબોડિયા 39.3%
  • ઝિમ્બાબ્વે 39.1%
  • લાઓસ 117.5%
  • પેરુ 45.8%
  • ગ્વાટેમાલા 34.4%
  • સ્ત્રોત: globalpetrolprices.com

યુદ્ધ દરમિયાન કયા દેશમાં ડીઝલના ભાવમાં કેટલો વધારો થયો?

  • મ્યાનમાર 119.9%
  • લાઓસ 117.5%
  • ફિલિપાઇન્સ 111%
  • કંબોડિયા 92%
  • વિયેતનામ 91.3%
  • સંયુક્ત આરબ અમીરાત 86.1%
  • મલેશિયા 84.6%
  • લેબનોન 70.3%
  • ઓસ્ટ્રેલિયા 64.1%
  • સ્ત્રોત: globalpetrolprices.com

કાચા તેલની સ્થિતિ શું છે?

યુએસ-ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધ દરમિયાન કાચા તેલના ભાવમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડ તેલ 1.69 ડોલર વધીને 1110.72 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયું છે. WTI ક્રૂડ તેલ $0.73 વધીને $112.27 પ્રતિ બેરલ થયું છે.
 

