200ને પાર જશે ભારતમાં પેટ્રોલના ભાવ ? સોના અને શેર માર્કેટમાં પણ થશે ઉથલપાથલ, યુદ્ધથી તેલની જીવાદોરી જોખમાઈ, જાણો
Iran War Update: ભારતથી 2,139 કિલોમીટર દૂર યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું છે. ઇઝરાયલે ઇરાન પર હુમલો કર્યો છે. અમેરિકા અને ઇઝરાયલી મિસાઇલો તેહરાન પર છોડવામાં આવી છે. આ યુદ્ધની અસર ફક્ત ઇરાન સુધી મર્યાદિત રહેશે નહીં, તેની જ્વાળાઓ ભારત સુધી પહોંચશે. બજારો, તેલ અને સોનું બધું જ પ્રભાવિત થશે.
- અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના યુદ્ધની અસર ભારત સુધી પહોંચશે
- ઈરાનમાં યુદ્ધ ફાટી નીકળવાથી ક્રૂડ ઓઇલના વૈશ્વિક પુરવઠાને જોખમમાં મુકાયું છે.
- અસર માત્ર તેલ પર જ નહીં, પરંતુ શેર અને સોના પર પણ પડશે
Iran War Update: ઈરાન પર ઈઝરાયલના હુમલાથી મધ્ય પૂર્વમાં મોટું યુદ્ધ શરૂ થયું છે. ઈઝરાયલી મિસાઈલોએ તેહરાનને નિશાન બનાવ્યું. 30થી વધુ સ્થળોએ હુમલો કરવામાં આવ્યો, જેમાં રાષ્ટ્રપતિ નિવાસસ્થાન, કાર્યાલય, ગુપ્તચર વિભાગ, સરકારી ઇમારતો અને એરપોર્ટ જેવા મુખ્ય સ્થળોએ હુમલો કરવામાં આવ્યો.
ઈઝરાયલી હુમલા બાદ, ઈરાનમાં શાળાઓ અને કોલેજો બંધ કરી દેવામાં આવી છે, અને વીજળી, ફોન અને ઇન્ટરનેટ ઍક્સેસ કાપી નાખવામાં આવ્યા છે. તેહરાન સંપૂર્ણ બ્લેકઆઉટ હેઠળ છે. ઈરાનનું હવાઈ ક્ષેત્ર બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. ભારતથી 2,139 કિલોમીટર દૂર આવેલા આ યુદ્ધની ગરમી નવી દિલ્હી સુધી પહોંચશે. મધ્ય પૂર્વ યુદ્ધ ભારતમાં પણ તાપમાન વધારશે.
ઈરાન પર ઈઝરાયલના હુમલાની શું અસર થશે?
ઈરાન પાસે 158 અબજ બેરલ ક્રૂડ ઓઈલ છે. તે મધ્ય પૂર્વમાં સૌથી મોટો તેલ ઉત્પાદક દેશ છે, પરંતુ યુએસ પ્રતિબંધોને કારણે, તે તેની સંપૂર્ણ ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરી શકતો નથી. યુએસ પ્રતિબંધોને કારણે, 2024-25 નાણાકીય વર્ષમાં ઈરાનની તેલ નિકાસ સરેરાશ 1.5થી 1.7 મિલિયન બેરલ પ્રતિ દિવસ (b/d)ની વચ્ચે રહી. ઈરાનના મુખ્ય ખરીદદારોમાં ભારત, ચીન, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ઇરાક, જોર્ડન, લેબનોન, સીરિયા, યમન, કુવૈત, યુએઈ અને વેનેઝુએલાનો સમાવેશ થાય છે. ચીન ઈરાનનો સૌથી મોટો તેલ આયાતકાર છે.
ક્રૂડ ઓઇલના વૈશ્વિક પુરવઠાને જોખમ
મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ પહેલા, ચીન ઈરાન પાસેથી દરરોજ 1.8 મિલિયન બેરલ તેલ ખરીદતું હતું. યુએસ પ્રતિબંધોને કારણે, ઈરાન તેલ પર ભારે ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે, જેનો ચીન સૌથી મોટો લાભ મેળવતો રહ્યો છે. ભારત માટે, 40% ક્રૂડ ઓઇલ આયાત અને 50% LNG આયાત ઈરાન, સાઉદી અરેબિયા અને યુએઈ સહિત ખાડી દેશોમાંથી આવે છે. ઈરાનમાં યુદ્ધ ફાટી નીકળવાથી ક્રૂડ ઓઇલના વૈશ્વિક પુરવઠાને જોખમમાં મુકાયું છે. ટ્રમ્પે ઈરાની નેતૃત્વને પડકાર ફેંક્યો કે અમે મિસાઇલ ઉદ્યોગનો નાશ કરીશું, શરણાગતિ સ્વીકારીશું, નહીં તો અમે તેનો નાશ કરીશું.
ભારતમાં ઓઈલ સંકટ
ઈરાન પર ઇઝરાયલી હુમલા બાદ ભારત તેલ સંકટનો સામનો કરી શકે છે. ભારત ઈરાની તેલનો વિકલ્પ શોધી શકે છે, પરંતુ તે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને બદલી શકશે નહીં. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને તેલની જીવનરેખા માનવામાં આવે છે. વિશ્વના 20 ટકા ક્રૂડ ઓઇલ આ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થાય છે. ભારતની કુલ તેલ આયાતનો 50 ટકા આ સમુદ્ર દ્વારા થાય છે. સાઉદી અરેબિયા, ઇરાક, સંયુક્ત અરબ અમીરાત, કુવૈત અને કતાર જેવા દેશોનું તેલ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા ભારત, ચીન, જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયા જેવા એશિયન દેશોમાં જાય છે.
જો યુદ્ધને કારણે આ સમુદ્ર રસ્તો બંધ થઈ જાય છે, તો આ દેશો મોટા તેલ સંકટનો સામનો કરી શકે છે. જો ઈરાન આ સામુદ્રધુની પર 1980ના દાયકાની જેમ પ્રતિબંધો લગાવે છે, તો વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલા ખોરવાઈ શકે છે. આની સીધી અસર ભારતના તેલ પુરવઠા અને અર્થતંત્ર પર પડશે. વાણિજ્ય વિભાગના ડેટા અનુસાર, 2024-25માં ભારત અને ઈરાન વચ્ચેનો વેપાર આશરે 1.68 અબજ યુએસ ડોલરનો હતો. ભારતે 1.24 અબજ ડોલરના માલની નિકાસ કરી હતી, જ્યારે આયાત 0.44 અબજ ડોલર હતી.
ભારતને કેટલું નુકસાન થશે? તેલના ભાવ વધી શકે
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી ભારતની મુશ્કેલીઓ વધશે. આ માર્ગ બંધ થવાથી તેલ પુરવઠામાં ઘટાડો થશે, નૂર અને વીમા ખર્ચમાં વધારો થશે અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પર બોજ વધશે, જેનાથી ભારતના તેલ આયાત બિલમાં વધારો થશે. આ દરમિયાન, યુદ્ધના કારણે તેલના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થઈ શકે છે. બ્રોકરેજ ફર્મ ઇક્વિરસ સિક્યોરિટીઝના મતે, જો ઈરાન પર હુમલાને કારણે તેલનો પુરવઠો ખોરવાઈ જાય છે, તો ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 95 ડોલરથી 110 ડોલર સુધી પહોંચી શકે છે.
મધ્ય પૂર્વમાં તણાવને કારણે, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 73.19 ડોલર પર પહોંચી ગયા છે. તેલના ભાવ સાત મહિનાના હાઈ લેવલે છે. ફક્ત તેલ જ નહીં, પણ રસાયણો, પેઇન્ટ, પેટ્રોકેમિકલ્સ અને સિન્થેટિક કાપડ સંબંધિત ક્ષેત્રો પણ પ્રભાવિત થશે.
તેલ કંપનીઓ લાંબા સમય સુધી ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો અને આયાત ખર્ચમાં વધારો થવાનું દબાણ સહન કરી શકશે નહીં. પરિણામે, આની અસર સામાન્ય જનતા પર પડશે. એક્સપર્ટ માને છે કે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ અને ખર્ચમાં વધારો થવાથી ભારતમાં પેટ્રોલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે.
અસર માત્ર તેલ પર જ નહીં, પરંતુ શેર અને સોના પર પણ પડશે
ઈરાન પરના હુમલાની અસર તેલ સુધી મર્યાદિત રહેશે નહીં. વૈશ્વિક તણાવની અસર શેરબજારને પણ હચમચાવી નાખશે. આજે ઈરાન પર પડેલી ઇઝરાયેલી મિસાઈલો ભારતીય શેરબજારને પણ નુકસાન પહોંચાડશે. વધતા વૈશ્વિક તણાવ બજારની ભાવનાને વધુ ખરાબ કરશે, જેના કારણે બજાર ક્રેશ થવાની સંભાવના છે. સોનું પણ આ ફટકાથી બચી શકશે નહીં. ભૂ-રાજકીય તણાવ સોનાને વધુ મજબૂત બનાવશે.
બજારની ઉથલપાથલને કારણે રોકાણકારો પૈસા પાછા ખેંચી લેશે અને સોનામાં રોકાણ કરશે. માંગ વધવાથી સોનાની કિંમતમાં વધારો થશે. આનો અર્થ એ થયો કે ઈરાન પર હુમલો સોનાના ભાવમાં વધુ વધારો કરી શકે છે.
વધુમાં, આ યુદ્ધ ભારતમાં ફુગાવાનું તોફાન લાવી શકે છે, એક એવું તોફાન જેને રોકવું મુશ્કેલ બનશે. રસોડાના બિલથી લઈને કારના બિલ સુધી, ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ અર્થતંત્રને અસર કરે છે.
