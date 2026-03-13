EPFO Rules: શું નવા લેબર કોડથી બદલાશે PFના નિયમો? સરકારે આપ્યો આ જવાબ, કરોડો કર્મચારીઓની ચિંતા દૂર
EPFO Rules: EPFO સાથે જોડાયેલા કરોડો કર્મચારીઓ માટે સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે, નવા લેબર કોડને કારણે તાત્કાલિક કોઈ મોટો ફેરફાર થવાનો નથી. હાલની EPF સ્કીમ પહેલાની જેમ જ ચાલુ રહેશે અને જો કોઈ ફેરફાર થશે તો તે નવા નિયમો લાગુ થયા બાદ ધીમે-ધીમે કરવામાં આવશે.
EPFO Rules: નવા લેબર કોડ્સ (New Labour Codes) ને લઈને કર્મચારીઓમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું તેનાથી એમ્પ્લોઈ પ્રોવિડન્ટ ફંડ (EPF) ના નિયમો બદલાઈ જશે? આ મુદ્દે સરકારે સંસદમાં સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો છે. રાજ્યસભામાં પૂછાયેલા એક પ્રશ્નના જવાબમાં શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયે જણાવ્યું છે કે, હાલમાં EPFO સ્કીમમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર કરવાની યોજના નથી. સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, નવા લેબર કોડ લાગુ થયા પછી પણ હાલની EPF સિસ્ટમ અમુક સમય સુધી પહેલાની જેમ જ ચાલુ રહેશે.
સંસદમાં સરકારે શું કહ્યું?
રાજ્યસભાના સાંસદ સંતોષ કુમાર પી. એ સરકારને પૂછ્યું હતું કે શું નવા લેબર કોડ હેઠળ EPFO સ્કીમમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે અને શું EPF ડિપોઝિટ પર મળતા વ્યાજ દરમાં વધારો કરવાનું વિચારવામાં આવી રહ્યું છે? આ પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં શ્રમ અને રોજગાર રાજ્ય મંત્રી શોભા કરંદલાજેએ સરકારની સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે હાલમાં EPFO સ્કીમમાં કોઈ ખાસ ફેરફારની યોજના નથી.
EPF પર મળતું વ્યાજ કેવી રીતે નક્કી થાય છે?
આ અંગે શ્રમ મંત્રાલયે જણાવ્યું કે EPF જમા રકમ પર વ્યાજ દર Employees' Provident Funds Scheme, 1952 ના નિયમો અનુસાર નક્કી કરવામાં આવે છે. EPF સ્કીમના પેરા 60(1) મુજબ, EPFO તેના સભ્યોના ખાતામાં એ જ દરે વ્યાજ જમા કરે છે જે કેન્દ્ર સરકાર સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝ (CBT) ની સલાહ લઈને નક્કી કરે છે. મંત્રાલયે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે વ્યાજ દર નક્કી કરતી વખતે એ સુનિશ્ચિત કરવું જરૂરી છે કે EPFનું વ્યાજ ખાતું આર્થિક રીતે મજબૂત રહે. પેરા 60(4) મુજબ, સરકારે એ પણ જોવાનું હોય છે કે વ્યાજ આપતી વખતે વ્યાજ ખાતામાંથી કોઈ વધારાનો ઉપાડ ન થાય. આનો અર્થ એ છે કે વ્યાજ દર નક્કી કરતી વખતે EPFO ના રોકાણમાંથી થતી કમાણી અને તેની નાણાકીય સ્થિતિને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે.
નવા લેબર કોડ હેઠળ શું ફેરફાર થશે?
રાજ્યસભામાં પૂછવામાં આવ્યું હતું કે શું નવા લેબર કોડ હેઠળ EPFO સ્કીમમાં ફેરફાર થશે? આના પર શ્રમ મંત્રાલયે જણાવ્યું કે સોશિયલ સિક્યુરિટી કોડ (Code on Social Security, 2020) લાગુ થયા પછી પણ હાલની EPFO સ્કીમ એક વર્ષ સુધી ચાલુ રહેશે. સોશિયલ સિક્યુરિટી કોડ 2020ની કલમ 164(2)(b) મુજબ, નવો કાયદો અમલમાં આવ્યા પછી પણ હાલની EPFO સ્કીમ એક વર્ષ સુધી અસરકારક રહી શકે છે, જો તે નવા કાયદાની જોગવાઈઓની વિરુદ્ધ ન હોય. આનો અર્થ એ છે કે નવા લેબર કોડ પછી પણ સિસ્ટમ તાત્કાલિક નહીં બદલાય.
Code on Social Security, 2020 શું છે?
આ કોડ એ ચાર લેબર કોડમાંથી એક છે જે સંસદ દ્વારા ભારતના શ્રમ કાયદાઓને સરળ અને સંકલિત કરવા માટે પસાર કરવામાં આવ્યા છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય વિવિધ શ્રમ કાયદાઓને એક માળખામાં લાવવાનો છે.
કયા જૂના કાયદાઓને ભેગા કરીને નવો કોડ બનાવવામાં આવ્યો?
કર્મચારીઓને વધુ સારી સુવિધાઓ મળી રહે તે માટે અનેક જૂના કાયદાઓ ભેગા કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં મુખ્ય છે કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ અધિનિયમ, 1952 (EPF Act), કર્મચારી રાજ્ય વીમા અધિનિયમ, 1948 (ESI Act), ગ્રેચ્યુટી ચુકવણી અધિનિયમ, 1972 અને માતૃત્વ લાભ અધિનિયમ, 1961. આ બધાને સાથે લાવવાનો હેતુ PF, પેન્શન, મેડિકલ અને મેટરનિટી બેનિફિટ જેવા લાભો મેળવવાનું સરળ બનાવવાનો છે.
નવા કોડમાં EPF ને લગતી મુખ્ય જોગવાઈઓ
- 1. EPF ના ફાયદા ચાલુ રહેશે: જે સંસ્થાઓ અને કર્મચારીઓ પર EPF લાગુ થાય છે, તેમને પ્રોવિડન્ટ ફંડનો લાભ મળતો રહેશે.
- 2. સ્કીમ બનાવવાનો અધિકાર: નવા કાયદા હેઠળ પણ કેન્દ્ર સરકાર પાસે સ્કીમ બનાવવાનો અધિકાર રહેશે.
- 3. વધુ કર્મચારીઓને આવરી લેવા: સામાજિક સુરક્ષા યોજનાઓનો વ્યાપ વધારીને વધુ કર્મચારીઓ સુધી પહોંચાડવાનો લક્ષ્યાંક છે.
- 4. ગિગ અને પ્લેટફોર્મ વર્કર્સને લાભ: પ્રથમ વખત ગિગ વર્કર્સ (જેમ કે ડિલિવરી બોયઝ, ફ્રીલાન્સર્સ) માટે પણ સામાજિક સુરક્ષાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
કર્મચારીઓને મળતા નિવૃત્તિના લાભો
નવો સોશિયલ સિક્યુરિટી કોડ નિવૃત્તિ સંબંધિત ઘણા લાભોને એકસાથે લાવે છે, જેમ કે નવા કોડમાં જોગવાઈ છે કે ફિક્સ્ડ ટર્મ કર્મચારીઓ પણ પ્રો-રેટા આધારે ગ્રેચ્યુટી માટે પાત્ર હોઈ શકે છે, ભલે તેમણે પાંચ વર્ષની સેવા પૂર્ણ ન કરી હોય. સરકાર ગિગ વર્કર્સ અને અસંગઠિત ક્ષેત્રના લોકો માટે જીવન વીમો, અપંગતા કવર અને હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ જેવી યોજનાઓ બનાવી શકે છે.
લેબર કોડના નિયમો પર સૂચનો
સરકાર હાલમાં આ નિયમોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની પ્રક્રિયામાં છે. શ્રમ મંત્રાલયે અગાઉ સ્ટેકહોલ્ડર્સ પાસેથી આ અંગે સૂચનો પણ માંગ્યા હતા. EPF સબ્સ્ક્રાઇબર્સ માટે રાહતના સમાચાર એ છે કે હાલમાં જે નિયમો છે તે જ ચાલુ રહેશે. નવા લેબર કોડના અમલીકરણ પછી પણ ફેરફારો ખૂબ જ ધીમે-ધીમે અને તબક્કાવાર કરવામાં આવશે.
