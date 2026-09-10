/8મા પગાર પંચ પર હવે PM મોદી લેશે નિર્ણય? રિપોર્ટ જાહેર થાય તે પહેલાં જ થઈ શકે છે મોટો ફેરફાર, જાણો

8th Pay Commission latest: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ આઠમા પગાર પંચના અહેવાલની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ રાહ કેટલી લાંબી રહેશે તે તો સમય જ કહેશે, પરંતુ પગાર પંચને કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ તરફથી સતત માંગ યાદીઓ મળી રહી છે. આ સંદર્ભમાં, નિવૃત્ત કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓએ પણ પગાર પંચને તેમની માંગ યાદીઓ સુપરત કરી છે. કેટલાક નિવૃત્ત કર્મચારીઓએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર પણ લખીને તેમના હસ્તક્ષેપની વિનંતી કરી છે. જો આ પત્ર પર વિચાર કરવામાં આવે તો, પગાર પંચનો અહેવાલ બહાર પડે તે પહેલાં કેટલાક મોટા ફેરફારો થઈ શકે છે.
નિવૃત્ત કર્મચારીઓની ચિંતાઓ શું છે?
ખરેખર, 8મા પગાર પંચ હેઠળ પેન્શન સુધારા અંગે નિવૃત્ત કર્મચારીઓની ચિંતાઓ વધી ગઈ છે. આ સંદર્ભમાં, નિવૃત્ત કર્મચારી કલ્યાણ સંગઠન (REWA)એ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખીને 1 જાન્યુઆરી, 2026 પહેલા નિવૃત્ત થયેલા કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે પેન્શન અને ફેમિલી પેન્શન સુધારા અંગે સ્પષ્ટતા માંગી છે. સંગઠને વડા પ્રધાનને 8મા પગાર પંચના ToRમાં ઔપચારિક સુધારો ન થાય ત્યાં સુધી પ્રેસ રિલીઝ અથવા સત્તાવાર સ્પષ્ટતા જાહેર કરવા વિનંતી પણ કરી છે, જેથી પેન્શનરોની ચિંતાઓ દૂર થાય.
વધુમાં, સંગઠને એવી પણ માંગ કરી છે કે નાણાં મંત્રાલય 8મા પગાર પંચના સંદર્ભ નિયમો (ToR)માં સુધારો કરે જેથી પેન્શન અને ફેમિલી પેન્શન સુધારા અંગે સ્પષ્ટ જોગવાઈઓ શામેલ થાય. નવેમ્બર 2025માં જાહેર કરાયેલ 8મા CPCના ToR (કામની શરતો)ને ટાંકીને, REWAએ પોતાની ચિંતાઓ વ્યક્ત કરી છે.
REWA મુજબ, ToRના મુદ્દા 2(e)માં જણાવાયું છે કે પગાર પંચ કર્મચારીઓ માટે મૃત્યુ-સહ-નિવૃત્તિ ગ્રેચ્યુઇટી અને પેન્શન માળખાની સમીક્ષા કરશે, જેમાં રાષ્ટ્રીય પેન્શન સિસ્ટમ (NPS)/યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS) અને NPS બહારની યોજનાઓનો સમાવેશ થાય છે.
REWA એ જણાવ્યું હતું કે 8મા CPC માટેના ToRમાં ફક્ત સેવા આપતા કર્મચારીઓના પેન્શનનો સમાવેશ થાય છે. REWAએ દાવો કર્યો હતો કે અગાઉના પગાર પંચ માટેના ToRમાં પેન્શન અને ફેમિલી પેન્શનમાં ફેરફાર માટેની જોગવાઈઓ સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવવામાં આવી હતી. 7મા પગાર પંચ માટેના ToRને ટાંકીને, REWAએ જણાવ્યું હતું કે તે પેન્શન ફેરફારો અંગે સ્પષ્ટતા પ્રદાન કરે છે.
ઓલ ઇન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોઇઝ ફેડરેશન (AIDEF), પોસ્ટલ પેન્શનર્સ એસોસિએશન, મેઇલ મોટર સ્ટાફ (MMS) અને રેલ્વે મેઇલ સર્વિસ (RMS) સહિત અનેક સંગઠનોએ પણ ToRમાં સુધારાની માંગ કરી છે.
REWAના જનરલ સેક્રેટરી સાધુ સિંહના જણાવ્યા અનુસાર, આશરે 65 લાખ પેન્શનરો અને ફેમિલી પેન્શનરો આ મુદ્દા અંગે મૂંઝવણમાં છે. માહિતી અનુસાર, પત્રની નકલો નાણામંત્રી, નાણા સચિવ અને પેન્શન અને પેન્શનરોના કલ્યાણ વિભાગ (DoP&PW)ના સચિવને પણ મોકલવામાં આવી છે.