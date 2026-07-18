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Pure Petrol Rate: શું 168 રૂપિયા લીટર મળશે પ્યોર પેટ્રોલ? એથેનોલ વિવાદ પર નીતિન ગડકરીએ ખોલી દીધું મોટું રહસ્ય

Pure Petrol Rate Update 2026: નીતિન ગડકરીએ જણાવ્યું કે ભવિષ્યમાં પ્યોર પેટ્રોલ 168 રૂપિયા લીટર સુધી મળી શકે છે. જાણો એથેનોલ વિવાદ પર તેમણે વધુમાં શું આપ્યું મહત્વપૂર્ણ નિવેદન.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 18, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:38 PM IST
Pure Petrol Rate: શું 168 રૂપિયા લીટર મળશે પ્યોર પેટ્રોલ? એથેનોલ વિવાદ પર નીતિન ગડકરીએ ખોલી દીધું મોટું રહસ્ય
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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