/Pure Petrol Rate: શું 168 રૂપિયા લીટર મળશે પ્યોર પેટ્રોલ? એથેનોલ વિવાદ પર નીતિન ગડકરીએ ખોલી દીધું મોટું રહસ્ય

Pure Petrol Rate Update 2026: જો તમે પણ તમારી ગાડીમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ ભરાવો છો, તો સોશિયલ મીડિયા પર એથેનોલ (Ethanol) ને લઈને ચાલી રહેલી ચર્ચા તમે ચોક્કસ સાંભળી હશે. કોઈ કહી રહ્યું છે કે આનાથી ગાડીનું એન્જિન ખરાબ થઈ રહ્યું છે, તો કોઈ આને સરકારનું સારું પગલું ગણાવી રહ્યું છે. આ સમગ્ર વિવાદ પર હવે ખુદ કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ ખુલીને વાત કરી છે. એક તાજેતરના મીડિયા ઇન્ટરવ્યુમાં નીતિન ગડકરીએ એથેનોલ મિક્સ ઇંધણને લઈને ચાલી રહેલી અફવાઓને તો ફગાવી જ દીધી, સાથે જ એ પણ જણાવી દીધું કે ભવિષ્યમાં ભેળસેળ વગરના એટલે કે 100% પ્યોર પેટ્રોલની કિંમત કેટલી હોઈ શકે છે.
168 રૂપિયા પ્રતિ લીટર હશે પ્યોર પેટ્રોલ?
નીતિન ગડકરીએ ઇન્ટરવ્યુમાં એક મોટો દાવો કર્યો. તેમણે કહ્યું કે ભવિષ્યમાં જો ગ્રાહકોને બજારમાં ભેળસેળ વગરના 100% પ્યોર પેટ્રોલનો વિકલ્પ આપવામાં આવે છે, તો આની કિંમત લગભગ 168 રૂપિયા પ્રતિ લીટર સુધી પહોંચી શકે છે. આની સરખામણીમાં એથેનોલ મિક્સ પેટ્રોલ ઘણું સસ્તું પડશે. તેમણે જણાવ્યું કે સરકાર ખાંડની મિલો અને ખેડૂતો પાસેથી એથેનોલને લગભગ 54 રૂપિયાથી 66 રૂપિયા પ્રતિ લીટરના દરે ખરીદે છે. આવા સમયમાં એથેનોલ બ્લેન્ડેડ ફ્યુઅલ (ભેળસેળયુક્ત ઇંધણ) સામાન્ય જનતાના ખિસ્સા પર ભારે નહીં પડે.
શું એથેનોલથી ખરાબ થઈ રહ્યા છે ગાડીઓના એન્જિન?
સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહેલા દાવાઓ પર કે E20 (20% એથેનોલ મિક્સ) પેટ્રોલથી ગાડીઓના એન્જિન ખરાબ થઈ રહ્યા છે, ગડકરીએ કડક વલણ અપનાવ્યું. તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું કે સરકાર કે ઓટોમોબાઈલ કંપનીઓ પાસે એવો કોઈ નક્કર ડેટા નથી જે આ વાતને સાબિત કરે. ભારતમાં E20 પેટ્રોલ લાગુ કરતાં પહેલાં કેટલાય વર્ષો સુધી તકનીકી સંસ્થાઓ અને રિસર્ચ એજન્સીઓએ આની ગહન તપાસ કરી છે. આ સંપૂર્ણપણે આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોના આધારે જ માર્કેટમાં ઉતારવામાં આવ્યું છે.
ઓટો કંપનીઓ અને ખેડૂતો બંને તૈયાર
ગડકરીએ જણાવ્યું કે દેશની મોટી-મોટી ઓટો કંપનીઓ જેવી કે Toyota, Maruti Suzuki, Tata Motors, Mahindra અને Hyundai ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ એન્જિન (Flex-Fuel Engine) તૈયાર કરી ચૂકી છે. આ ગાડીઓ 100% એથેનોલ કે 100% પેટ્રોલ બંને પર સરળતાથી ચાલી શકે છે. ટૂ-વ્હીલર સેગમેન્ટમાં પણ બજાજ, ટીવીએસ, હીરો અને હોન્ડાએ પોતાની ટેકનિક તૈયાર કરી લીધી છે.
ખેડૂતોને મળ્યો બમ્પર ફાયદો
આ નીતિથી સૌથી વધુ ફાયદો ખેડૂતોને થયો છે. મકાઈની કિંમત 1200 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલથી વધીને હવે 2600 થી 2800 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ સુધી પહોંચી ગઈ છે. બિહાર અને ઉત્તર પ્રદેશના ખેડૂતોને આનાથી લગભગ 45000 કરોડ રૂપિયાનો સીધો લાભ મળ્યો છે.
કેમ જરૂરી છે એથેનોલ?
નીતિન ગડકરીનું કહેવું છે કે તેમનો હેતુ કોઈ ખાસ ઇંધણનો પ્રચાર કરવાનો નથી. તેઓ ઈચ્છે છે કે ભારત પેટ્રોલિયમ આયાત (ક્રૂડ ઓઈલ ઈમ્પોર્ટ) પર પોતાની નિર્ભરતા ઓછી કરે. દર વર્ષે વિદેશોથી તેલ મંગાવવામાં લાખો કરોડ રૂપિયા ખર્ચ થાય છે. જો દેશમાં જ બાયોફ્યુઅલ બનશે, તો દેશનો પૈસો દેશમાં રહેશે, પ્રદૂષણ ઓછું થશે અને ભારત વર્ષ 2070 સુધીમાં કાર્બન ન્યુટ્રલ બનવાના પોતાના લક્ષ્યને હાંસલ કરી શકશે.