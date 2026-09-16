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હવે 10 નહીં 5 વર્ષે વધશે સેલેરી ? 8મા પગાર પંચ સામે રાખવામાં આવી આ મોટી માંગ, જાણો

8th pay commission latest update: કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના સંગઠનોએ 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચ પહેલાં દર પાંચ વર્ષે પગાર અને પેન્શનમાં સુધારો કરવાની માંગ કરી છે. તેમનો દલીલ છે કે 10 વર્ષનો પગાર સુધારો રિવિજન સાઈકલ અને બદલાતી આર્થિક પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે મોટો તફાવત બનાવે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 16, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 02:33 PM IST
હવે 10 નહીં 5 વર્ષે વધશે સેલેરી ? 8મા પગાર પંચ સામે રાખવામાં આવી આ મોટી માંગ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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