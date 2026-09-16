/હવે 10 નહીં 5 વર્ષે વધશે સેલેરી ? 8મા પગાર પંચ સામે રાખવામાં આવી આ મોટી માંગ, જાણો

8th pay commission latest update: 8મા પગાર પંચ સમક્ષ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની જૂની માંગ ફરી ઉભી થઈ રહી છે. કર્મચારી સંગઠનોનું કહેવું છે કે પગાર અને પેન્શન સુધારા માટે 10 વર્ષથી રાહ જોવી ખૂબ લાંબી છે. તેથી, તેમણે હવે દર પાંચ વર્ષે પગાર સુધારાની માંગ કરી છે. સંગઠનોનો દાવો છે કે ફુગાવો સતત વધી રહ્યો છે, પરંતુ મૂળભૂત પગાર અને ઘણા ભથ્થા લાંબા સમય સુધી યથાવત રહે છે. આનાથી સમય જતાં કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની વાસ્તવિક ખરીદ શક્તિ પર અસર પડી શકે છે.
દર પાંચ વર્ષે પગાર અને પેન્શન સુધારાની માંગ
BPS (ભારત પેન્શનર્સ સમાજ)એ 7 ઓગસ્ટના રોજ 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચ સમક્ષ રજૂ કરેલા તેના મુખ્ય સૂચનોમાં દર પાંચ વર્ષે પગાર અને પેન્શન સુધારાની માંગનો સમાવેશ કર્યો હતો. સંગઠન મોટી સંખ્યામાં પેન્શનરોનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો દાવો કરે છે. આ દરમિયાન, રાષ્ટ્રીય પરિષદ-JCM સ્ટાફ સાઇડ દ્વારા તેના મેમોરેન્ડમમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે પગાર અને પેન્શન બદલાતી આર્થિક પરિસ્થિતિઓ સાથે સુસંગત રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે પગાર સુધારા નિયમિત અંતરાલે થવા જોઈએ. આ વખતે પણ કર્મચારી સંગઠનો દ્વારા આ મુદ્દાને હાઇલાઇટ કરવામાં આવ્યો છે.
ઓટોમેટિક રિવિઝન મિકેનિઝમનું સૂચન
રેલ્વે સિનિયર સિટીઝન્સ વેલ્ફેર સોસાયટીએ પોતાના સૂચનમાં ફુગાવા અને પગાર સુધારા વચ્ચેના અંતર અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. સંગઠનના જણાવ્યા મુજબ, DA (મોંઘવારી ભથ્થું) ફુગાવામાં થોડી રાહત આપે છે, પરંતુ પગાર કમિશન વચ્ચેનો લાંબો તફાવત વાસ્તવિક આવક પર દબાણ લાવી શકે છે. સંગઠને ફુગાવા અથવા ખર્ચ સૂચકાંક સાથે જોડાયેલ ઓટોમેટિક રિવિઝન મિકેનિઝમનું સૂચન કર્યું છે. આનાથી ખાતરી થશે કે પગાર અને પેન્શનને લાંબા સમય સુધી આગામી પગાર કમિશનની રાહ જોવી ન પડે.
FNPOએ કમિશનને 728 પાનાનું મેમોરેન્ડમ સુપરત કર્યું
આ દરમિયાન, FNPO (ફેડરેશન ઓફ નેશનલ પોસ્ટલ ઓર્ગેનાઇઝેશન)એ 8મા પગાર પંચ અંગે વધુ નોંધપાત્ર ફેરફાર સૂચવ્યો છે. તેના 728 પાનાના મેમોરેન્ડમમાં 10 વર્ષના પગાર પંચ ચક્રને નાબૂદ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. સંગઠને કાયમી વેતન સમીક્ષા સંસ્થા બનાવવાની દરખાસ્ત કરી છે, જે ચોક્કસ આર્થિક પરિસ્થિતિઓમાં પગારની સમીક્ષા કરી શકે છે.
FNPO એ એવું પણ સૂચન કર્યું છે કે જ્યારે DA 50 ટકા સુધી પહોંચે ત્યારે ફિટમેન્ટ સમીક્ષા જેવી પ્રક્રિયા શરૂ કરી શકાય છે. જોકે, આ બધી માંગણીઓ કર્મચારી સંગઠનોના સૂચનો છે, અને તેના પર અંતિમ નિર્ણય 8મા પગાર પંચ અને સરકારી પ્રક્રિયાના આધારે લેવામાં આવશે.
આ મુદ્દો 7મા પગાર પંચ દરમિયાન પણ ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો
દર 5 વર્ષે પગાર સુધારાની માંગ નવી નથી. કર્મચારી સંગઠનોએ 7મા પગાર પંચ દરમિયાન પણ આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. તે સમયે, ભારતીય પ્રતિરક્ષા મજૂર સંઘ (BPRMS)એ ધ્યાન દોર્યું હતું કે 1997 પહેલા, કેટલીક જાહેર ક્ષેત્રની કંપનીઓમાં પગાર સુધારા વચ્ચેનો તફાવત 5 વર્ષનો હતો, જે પાછળથી વધારીને 10 વર્ષ કરવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે પણ સંગઠને ટૂંકા ગાળામાં પગાર સુધારાની સિસ્ટમ પર આગ્રહ રાખ્યો હતો. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે પગાર સુધારા ચક્રને ટૂંકા કરવાની માંગ લાંબા સમયથી કર્મચારી સંગઠનોના એજન્ડા પર છે.
જો કે, આમાંથી કોઈ પણ સૂચનો સરકારી તિજોરી પર વધારાના બોજનો સ્પષ્ટ અંદાજ પૂરો પાડતા નથી જે દર પાંચ વર્ષે પગાર અને પેન્શનમાં સુધારો કરીને લગાવવામાં આવશે. તેના મેમોરેન્ડમમાં, NCJCM સ્ટાફ પક્ષે સરકારની નાણાકીય ક્ષમતાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન આર્થિક પરિસ્થિતિઓ હેઠળ તેની અસરનું સંચાલન કરી શકાય છે.
હાલમાં, 8મા પગાર પંચ સમક્ષ અનેક રજૂઆતો છે. પાંચ વર્ષનો સુધારો ચક્ર, સ્થિર પગાર સમીક્ષા પ્રણાલી, કે પછી ફુગાવા સાથે જોડાયેલા આપોઆપ સુધારા સ્વીકારવામાં આવશે કે નહીં તે કમિશનની ભલામણો અને સરકારના અંતિમ નિર્ણય પર આધારિત છે.