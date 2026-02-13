Prev
8th pay commission Update: 8મા પગાર પંચમાં 60% DAના આધારે મળશે પગાર ? સમજો પેટર્ન

8th pay commission: નોંધનીય છે કે સરકારે ગયા વર્ષે જાન્યુઆરીમાં પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત કરી હતી. પગાર પંચની ટીમ નવેમ્બરમાં બનાવવામાં આવી હતી. 7મા પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ સમાપ્ત થયો છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 13, 2026, 04:04 PM IST

8th pay commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ 8મા પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. પગાર પંચની ભલામણોને લાગુ કરવામાં 18થી 20 મહિનાનો સમય લાગશે, પરંતુ તે પહેલાં, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓએ તેમના પગાર અને મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી શરૂ કરી દીધી છે. 

હાલમાં તે સ્પષ્ટ નથી કે 8મું પગાર પંચ 7મા પગાર પંચ જેવું જ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર-આધારિત ફોર્મ્યુલા અપનાવશે કે નહીં. જો કે, જો તે જ પેટર્નનું પુનરાવર્તન થાય છે, તો મોંઘવારી ભથ્થા (DA)નો દર ફરી એકવાર ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી કરવા માટેનો આધાર બની શકે છે. ચાલો હાલના પેટર્ન વિશે જાણીએ.

પેટર્ન શું છે?

સાતમા પગાર પંચે લઘુત્તમ વેતન 18000 રૂપિયા નક્કી કર્યું હતું, જે 1 જાન્યુઆરી, 2006ના રોજ લાગુ પડતા 6ઠ્ઠા પગાર પંચના લઘુત્તમ વેતન 7000 રૂપિયા (પે બેન્ડ 1 અને ગ્રેડ પે 1800 રૂપિયા સહિત) કરતા 2.57 ગણું વધારે હતું. આ 2.57 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાંથી, આશરે 2.25 ફક્ત ડીએ (મોંઘવારી ભથ્થું)ના નિષ્ક્રિયકરણ માટે ફાળવવામાં આવ્યું હતું. બાકીનો ભાગ મુળ પગાર વધારા અને માળખાકીય ફેરફારો સાથે સંબંધિત હતો. જો 8મા પગાર પંચમાં પણ આ જ તર્કનું પાલન કરવામાં આવે, તો 1 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ અપેક્ષિત 60 ટકા ડીએના આધારે નવું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી કરી શકાય છે.

હાલના અંદાજ મુજબ, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થું જાન્યુઆરી-જૂન અર્ધવાર્ષિક ગાળા માટે 60 ટકા સુધી પહોંચી શકે છે. જોકે સરકારે આ અંગે નિર્ણય લીધો નથી, 2025ના AICPI-IW ડેટાના આધારે, આ કેસ હોવાની શક્યતા છે. 

આ તબક્કે, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું હશે અથવા લઘુત્તમ વેતન કેટલું નક્કી કરવામાં આવશે તે કહેવું હજુ વહેલું છે. જો કે, એ ચોક્કસ છે કે જો DAને આધાર તરીકે વાપરવાની જૂની પ્રથા ચાલુ રહેશે, તો 60 ટકા DA 8મા પગાર પંચના પગાર નક્કી કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે.

પગાર પંચે સૂચનો મંગાવ્યા

પગાર પંચે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે એક વેબસાઇટ શરૂ કરી છે. તેમણે કર્મચારીઓ, પેન્શનરો અને અન્ય હિસ્સેદારો પાસેથી સૂચનો પણ માંગ્યા છે. જો કે, પગાર અને પેન્શન સુધારા અંગે ભલામણો મેળવવામાં સમય લાગશે. સરકારે ગયા વર્ષે જાન્યુઆરીમાં પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત કરી હતી. પગાર પંચની ટીમ નવેમ્બરમાં બનાવવામાં આવી હતી. એ પણ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે 7મા પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ સમાપ્ત થયો હતો.

author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

