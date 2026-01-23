એક જ દિવસમાં 50 % ઘટી જશે ચાંદીના ભાવ ? જાણો 1980ના ક્રેશ વિશે
Silver 1980 Crash: સોના સાથે ચાંદીના ભાવમાં પણ ભારે વધારે જોવા મળી રહ્યો છે, રોકાણકારોને હવે ચાંદીના ભાવમાં વધારો જોતા 1980ની તે દિવસની યાદ આવી રહી છે, જ્યારે ભાવમાં એક જ દિવસમાં 50 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો હતો. જાણો તે સમગ્ર ઘટના વિશે
Silver 1980 Crash: ચાંદીના ભાવમાં થયેલા ઉતાર-ચઢાવથી રોકાણકારોની ચિંતા વધી છે. MCX પર રેકોર્ડ ઉંચાઈ પર પહોંચ્યાના બીજા દિવસે, 22 જાન્યુઆરીએ, ચાંદીના ભાવ પ્રતિ કિલો 14,000 રૂપિયાથી વધુ ઘટ્યા હતા. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સુધારા અને નફા-બુકિંગને કારણે આ ઘટાડો, અગાઉના ચાંદીના ઘટાડાની યાદ અપાવે છે.
એક જ દિવસમાં 14,000 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો
21 જાન્યુઆરીએ, MCX પર ચાંદીના ભાવ લગભગ 3.34 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોના રેકોર્ડ હાઈ લેવલે પહોંચ્યા હતા. જોકે, બીજા જ દિવસે, 22 જાન્યુઆરીએ, તેમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. ટ્રેડિંગ લગભગ 3.19 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોથી શરૂ થયું. દિવસ દરમિયાન, ભાવ વધીને 3.25 લાખ રૂપિયા થયા, પરંતુ પછીથી 3.05 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલો થઈ ગયા. આમ, એક જ દિવસમાં ચાંદીમાં આશરે 4.4 ટકાનો ઘટાડો થયો, જેમાં પ્રતિ કિલો 14,000 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો નોંધાયો.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પણ ચાંદી નબળી રહી. ઘણા અઠવાડિયાના તીવ્ર વધારા પછી, તેમાં સુધારો જોવા મળ્યો. પાછલા ત્રણ અઠવાડિયામાં લગભગ 30 ટકાનો વધારો થયો હતો, ત્યારબાદ રોકાણકારોએ પ્રોફિટ બુકિંગ કરવાનું શરૂ કર્યું.
1980નો ઐતિહાસિક ક્રેશ અને હન્ટ બ્રધર્સ
1980નું વર્ષ ચાંદીના ઇતિહાસમાં એક મહત્વપૂર્ણ વર્ષ માનવામાં આવે છે. તે સમયે, અમેરિકાના હન્ટ બ્રધર્સે મોટી માત્રામાં ચાંદી ખરીદીને બજારમાં પ્રભુત્વ મેળવ્યું હતું. આના કારણે ચાંદીના ભાવમાં ઝડપી વધારો થયો, જે થોડા જ સમયમાં 6 ડોલરથી વધીને લગભગ 49 ડોલર પ્રતિ ઔંસ થઈ ગયો.
જોકે, જ્યારે યુએસ નિયમનકારોએ નિયમો કડક કર્યા અને નવી ખરીદી પર પ્રતિબંધ મૂક્યો, ત્યારે બજાર અચાનક પલટાઈ ગયું. 27 માર્ચ, 1980ના રોજ, ચાંદીના ભાવ એક જ દિવસમાં લગભગ 50 ટકા ઘટ્યા. હન્ટ બ્રધર્સે ભારે નુકસાન સહન કર્યું, અને ઘણા રોકાણકારોને પણ નુકસાન થયું. એક્સપર્ટના મતે, વર્તમાન યુગમાં આવી પરિસ્થિતિ ફરી આવવાની શક્યતા ઓછી છે કારણ કે:
- બજારનું કદ હવે ઘણું મોટું છે
- નિયમો અને નિયંત્રણો મજબૂત છે
- ઉદ્યોગની માંગ મજબૂત રહે છે
- રોકાણ વિકલ્પો અને પારદર્શિતા વધુ છે
- વૈશ્વિક વેપાર અને હેજિંગ મિકેનિઝમ્સ વિકસિત થયા છે
2011માં ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન થયું
2011માં ચાંદીએ રોકાણકારોને નોંધપાત્ર ફટકો આપ્યો. 2008થી સતત વધારા બાદ, એપ્રિલ 2011માં ચાંદીના ભાવ લગભગ 48 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી ગયા. તે સમયે, ભાવ 100 ડોલર સુધી પહોંચવાની વાતો થઈ હતી. જોકે, થોડા દિવસોમાં પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ.
વૈશ્વિક આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારાના સંકેતો દેખાવા લાગ્યા, અને રોકાણકારોએ જોખમી બજારોથી પોતાને દૂર રાખવાનું શરૂ કર્યું. પરિણામે, મે 2011માં ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો, જે થોડા અઠવાડિયામાં 30 ટકાથી વધુ ઘટ્યો.
મહામારી અને ત્યારબાદનો ઘટાડો
2013માં ચાંદીના ભાવમાં આશરે 35 ટકાનો ઘટાડો થયો
2014માં તેમાં આશરે 18 ટકાનો ઘટાડો થયો
માર્ચ 2020માં કોવિડ-19 રોગચાળાના પ્રારંભિક આંચકા દરમિયાન, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ચાંદીના ભાવ ઘટીને આશરે 12 ડોલર પ્રતિ ઔંસના નીચા સ્તરે પહોંચી ગયા હતા.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
