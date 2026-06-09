/દેવાળું ફૂંકશે SpiceJet? સેલરી આપવા માટે પણ નથી ફદિયા, સરકાર પાસે માંગી 1,500 કરોડની ઈમરજન્સી લોન

SpiceJet Crisis: દિગ્ગજ એરલાઈન કંપની સ્પાઈસજેટ હાલમાં પોતાના સૌથી ખરાબ દોરમાંથી પસાર થઈ રહી છે. કંપનીનું આર્થિક સંકટ એટલું ઘેરું બની ગયું છે કે તેણે પોતાના સેંકડો કર્મચારીઓ અને પાયલટોને માર્ચ મહિનાથી સેલરી જ નથી આપી. ન્યૂઝ એજન્સી રોઈટર્સના અહેવાલમાં દાવો કરાયો છે કે કંપનીના ઈન્ટરનલ મેસેજ પરથી જાણવા મળ્યું છે કે તે રોકડા નાણાંની (Cash Crunch) ભારે તંગીનો સામનો કરી રહી છે. સ્પાઈસજેટ પોતાની ફ્લાઈટ્સ ચાલુ રાખવા માટે થતા રોજિંદા ખર્ચાઓ માટે પણ ફાંફા મારી રહી છે. આ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા અને પોતાને નાદાર (દિવાળિયું) થતી બચાવવા માટે સ્પાઈસજેટ હવે સરકાર સામે મદદની ગુહાર લગાવી રહી છે.
આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહેલી આ કંપનીએ સરકારી ગેરંટી વાળી સ્પેશિયલ ક્રેડિટ સ્કીમ હેઠળ ઈમરજન્સી લોન માટે અરજી કરી છે. આ સ્કીમ હેઠળ મળનારી લોનથી એરલાઈન પોતાની કામગીરી ફરી પાટા પર લાવી શકશે. માર્ચના આંકડા મુજબ સ્પાઈસજેટના પેરોલ પર કુલ 375 પાયલટ હતા. બે પાયલટોએ નામ ન આપવાની શરતે રોઈટર્સને જણાવ્યું કે છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી તેમની સેલરીમાં સતત વિલંબ થઈ રહ્યો છે. સમસ્યા કેટલી ગંભીર છે તેનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે 180થી વધુ સભ્યો ધરાવતા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં (જેમાં બોઇંગ વિમાન ઉડાવતા પાયલટ અને એરલાઇનના સિનિયર અધિકારીઓ સામેલ છે) પાયલટોએ પોતાની લાચારી વ્યક્ત કરી છે.
રોજિંદા ખર્ચાઓ સંભાળવા મોટો પડકાર બન્યા
ગ્રુપમાં એક પાયલટે લખ્યું કે, "રોજિંદા ખર્ચાઓને પહોંચી વળવું એક મોટો પડકાર બની ગયું છે. સ્થિતિ એટલી ખરાબ છે કે જરૂરી નાણાકીય જવાબદારીઓ અને EMI પૂરા કરવા માટે અન્ય લોકો પાસેથી લોન કે મદદ માંગવી પડી રહી છે." કર્મચારીઓમાં વધી રહેલા અસંતોષને જોતા સ્પાઈસજેટના ફ્લાઈટ ઓપરેશન્સના સિનિયર વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ વિરેન્દ્ર મલ્હોત્રાએ 26 મેના રોજ એક ઈન્ટરનલ મેસેજ મોકલ્યો હતો. આ મેસેજમાં તેમણે લખ્યું હતું કે, "હું એ વાતથી વાકેફ છું કે સેલરીમાં વિલંબ થવાને કારણે તમે બધા ખૂબ જ મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છો."
ટૂંક સમયમાં ફેબ્રુઆરીની બાકી સેલરી રિલીઝ થશે...
તેમણે કર્મચારીઓને ધરપત આપતા કહ્યું કે આ સમય મુશ્કેલ છે, પરંતુ આ સ્થિતિ કામચલાઉ છે. ટૂંક સમયમાં ફેબ્રુઆરી મહિનાની બાકી રહેલી સેલરી રિલીઝ કરી દેવામાં આવશે. બીજી તરફ, સ્પાઈસજેટે સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કરીને સેલરીમાં વિલંબની વાત સ્વીકારી છે અને જણાવ્યું છે કે કર્મચારીઓની ચૂકવણી પાછલા કેટલાક મહિનાઓની જેમ તબક્કાવાર રીતે કરવામાં આવી રહી છે. મોટાભાગના કર્મચારીઓને માર્ચ મહિનાની સેલરી આપી દેવામાં આવી છે.
સંકટમાંથી બહાર આવવા 'ઈમરજન્સી લોન'નો સહારો
રોકડની તંગીમાંથી બહાર આવવા માટે સ્પાઈસજેટ હવે સંપૂર્ણપણે સરકારના ભરોસે છે. એરલાઈને જણાવ્યું કે તે સરકારની 'ઈમરજન્સી ક્રેડિટ લાઈન ગેરંટી સ્કીમ' (ECLGS) હેઠળ ફંડ મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. આ યોજના હેઠળ એરલાઈન્સને ₹1,500 કરોડ સુધીની સરકારી ગેરંટી વાળી લોન મળી શકે છે. એરલાઈને જણાવ્યું કે સ્થિતિને સામાન્ય કરવા માટે તમામ સંભવિત પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. કંપનીએ તેની કામગીરી અને કેશ ફ્લોમાં આવેલા ઘટાડા માટે મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવને જવાબદાર ગણાવ્યો છે.
મિડલ ઈસ્ટ ક્રાઈસિસના કારણે હાલત કફોડી
કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, મિડલ ઈસ્ટ સંકટને કારણે એટીએફ (એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુઅલ - વિમાનનું બળતણ)ના ભાવ ખૂબ વધી ગયા છે. કેટલાક એરસ્પેસ (હવાઈ ક્ષેત્ર) પર પ્રતિબંધ હોવાને કારણે ફ્લાઈટનો ખર્ચ ઘણો વધી ગયો છે, જેના લીધે તેમની આર્થિક સ્થિતિ બગડી છે. એરલાઈનને આશા છે કે આગામી મહિનાઓમાં બિઝનેસ એક્ટિવિટી ફરી સામાન્ય થઈ જશે. વર્ષ 2019માં 15% ડોમેસ્ટિક માર્કેટ શેર સાથે દેશની બીજી સૌથી મોટી એરલાઈન હતી. માર્કેટ શેર ઘટીને માત્ર 3.4% રહી ગયો છે અને તે દેશની ચોથી સૌથી મોટી એરલાઈન કંપની બની ગઈ છે.
દરરોજ માત્ર 21 ફ્લાઈટ્સનું સંચાલન
આર્થિક સંકટની સીધી અસર કંપનીની ઉડ્ડયન સેવાઓ પર પડી છે. સ્પાઈસજેટ હાલના સમયે દરરોજ માત્ર 21 ફ્લાઈટ્સ ઓપરેટ કરી રહી છે. જોકે, એક દિવસ પહેલા કંપનીએ રાહતના સમાચાર આપતા જણાવ્યું હતું કે, તેમણે બોઈંગ 737 મેક્સ વિમાનને ફરીથી સેવામાં સામેલ કર્યું છે. આ સિવાય ત્રણ એરબસ A320 વિમાનોને ક્રૂ મેમ્બર્સ સાથે લીઝ (ભાડા) પર લેવા માટે કરાર કર્યા છે, જે જુલાઈ સુધીમાં તેમના કાફલામાં સામેલ થઈ શકે છે. નોંધનીય છે કે શેરબજારમાં કંપનીના સ્ટોક્સમાં 60% જેટલો મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે.