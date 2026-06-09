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દેવાળું ફૂંકશે SpiceJet? સેલરી આપવા માટે પણ નથી ફદિયા, સરકાર પાસે માંગી 1,500 કરોડની ઈમરજન્સી લોન

SpiceJet Cash Crunch: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવ બાદ સ્પાઈસજેટ હાલના દિવસોમાં ભારે આર્થિક સંકટમાંથી પસાર થઈ રહી છે. અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા અને સ્ટાફને સેલરી આપવા માટે એરલાઈને સરકાર પાસે 1,500 કરોડ રૂપિયાની ઈમરજન્સી લોન માંગી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 09, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:03 PM IST
દેવાળું ફૂંકશે SpiceJet? સેલરી આપવા માટે પણ નથી ફદિયા, સરકાર પાસે માંગી 1,500 કરોડની ઈમરજન્સી લોન

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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