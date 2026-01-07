8th Pay Commission: રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ પહેલાં મળશે લાભ? જાણો વિગત
8th Pay Commission Update: 8માં પગાર પંચને લઈને લોકોમાં ઘણું કન્ફ્યુઝન છે. તેમાંથી એક મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની સરખામણીએ રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને 8માં પગાર પંચનો લાભ વહેલો મળવાનું શરૂ થશે? ચાલો આ વિશે વિગતવાર સમજીએ.
8th Pay Commission Latest Update: 8માં પગાર પંચને લઈને હાલમાં જ એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. આસામ દેશનું એવું પ્રથમ રાજ્ય બની ગયું છે જેણે કેન્દ્ર પહેલાં જ પોતાના રાજ્યના કર્મચારીઓ માટે '8માં રાજ્ય પગાર પંચ'ના ગઠનની જાહેરાત કરી દીધી છે. હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે શું કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની સરખામણીએ રાજ્ય સરકાર હેઠળ આવતા કર્મચારીઓને 8માં પગાર પંચનો લાભ વહેલો મળશે? જાણો સંપૂર્ણ વિગત...
અસમ સરકારની મોટી પહેલ
અસમના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમાએ 1 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ જાહેરાત કરી હતી કે અસમ દેશનું પ્રથમ રાજ્ય છે જેણે 8માં પગાર પંચની રચના કરી છે. રાજ્ય સરકારે પૂર્વ અધિક મુખ્ય સચિવ સુભાસ દાસના અધ્યક્ષપદ હેઠળ આ પંચની સ્થાપના કરી છે.
શું રાજ્યના કર્મચારીઓને પહેલાં લાભ મળશે?
ગઠનમાં ઝડપ: અસમે કેન્દ્ર સરકાર પ્રક્રિયા પૂરી કરે તે પહેલાં જ પોતાની પેનલ બનાવી લીધી છે. આનો હેતુ રાજ્યના આશરે 7 લાખ કર્મચારીઓ અને પેન્શનધારકોના પગાર અને સેવાની શરતોની સમયસર સમીક્ષા કરવાનો છે.
અમલીકરણની તારીખ (Effective Date): ભલે પંચનું ગઠન વહેલું થયું હોય, પરંતુ તેની ભલામણો સામાન્ય રીતે 1 જાન્યુઆરી 2026થી જ પ્રભાવી માનવામાં આવશે.
અમલીકરણ (Implementation): સામાન્ય રીતે રાજ્ય સરકારો કેન્દ્રીય પગાર પંચના રિપોર્ટ અને કેન્દ્રના નિર્ણયની રાહ જોતી હોય છે જેથી તેઓ પોતાના નાણાકીય સંસાધનોનું મૂલ્યાંકન કરી શકે. અસમે પ્રક્રિયા શરૂ તો કરી દીધી છે, પરંતુ વાસ્તવિક પગાર વધારો રિપોર્ટ જમા થયા પછી જ થશે (જેમાં અંદાજે 18 મહિના જેટલો સમય લાગી શકે છે).
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની સ્થિતિ
કેન્દ્ર સરકારે પણ 8માં પગાર પંચ માટેની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે પણ આ પંચ 1 જાન્યુઆરી 2026 થી અમલી બનશે. જો અમલીકરણમાં મોડું થશે, તો કર્મચારીઓને એરિયર્સ (Arrears) તરીકે બાકી રહેલા નાણાં ચૂકવવામાં આવશે.
કર્મચારીઓને થનારો સંભવિત ફાયદો (Expected Benefits)
અંદાજ મુજબ, 8મા પગાર પંચના અમલીકરણથી મૂળભૂત પગારમાં 30% થી 34% નો વધારો થઈ શકે છે. એવી ચર્ચા છે કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 થી વધારીને 2.86 કે તેથી વધુ કરી શકાય છે. પરિણામે ₹18,000 નો વર્તમાન લઘુત્તમ પગાર ₹35,000 થી ₹50,000 ની વચ્ચે વધવાની ધારણા છે. જ્યારે આસામ રચનાની દ્રષ્ટિએ ચૂંટણી જીતી ગયું હશે, પગાર વધારાની વાસ્તવિક રકમ અને તેની ચુકવણીનો સમય કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોની સંબંધિત કેબિનેટ મંજૂરીઓ પર આધારિત રહેશે.
