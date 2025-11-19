શું ટાટા મોટર્સની 39 વર્ષ બાદ સેન્સેક્સમાંથી થશે વિદાય ? બની રહેવા માટે શું છે નિયમ?
TATA Motors: સેન્સેક્સ 1 જાન્યુઆરી, 1986ના રોજ શરૂ થયો હતો. તેના 30 શેરોમાંથી, ફક્ત ત્રણ જ સતત ઇન્ડેક્સમાં રહ્યા છે. આમાં રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર અને ITCનો સમાવેશ થાય છે. લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો, ટાટા સ્ટીલ, ટાટા મોટર્સ અને મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા પણ બાકી છે.
TATA Motors: ટાટા મોટર્સ ફરી એકવાર સ્થાનિક શેરબજારના બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ, સેન્સેક્સમાંથી બાકાત રહેવાના ભયનો સામનો કરી રહી છે. કંપનીના શેર તેની શરૂઆતથી જ સેન્સેક્સનો મુખ્ય ઘટક રહ્યા છે, પરંતુ ટાટા મોટર્સની કુલ બજાર મૂડીને બે અલગ અલગ કંપનીઓમાં વિભાજીત કરવાને કારણે આ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. આ બાબતે નિર્ણય આવતા મહિને અપેક્ષિત છે.
નોંધનીય છે કે આ વર્ષે ઓક્ટોબરમાં ટાટા મોટર્સનું ડિમર્જર થયું હતું. આ અંતર્ગત, કંપનીને બે અલગ અલગ લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં વિભાજીત કરવામાં આવી હતી. પ્રથમ ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સ લિમિટેડ છે, જે પેસેન્જર અને EV વાહનો ધરાવે છે. તેનું વર્તમાન માર્કેટ કેપ 1.37 લાખ કરોડ રૂપિયા છે. બીજી કંપની ટાટા મોટર્સ કોમર્શિયલ વ્હીકલ્સ લિમિટેડ છે, જે ટ્રક, બસો અને અન્ય વાહનો ધરાવે છે. આ કંપનીનું માર્કેટ કેપ 1.19 લાખ કરોડ રૂપિયા છે.
સેન્સેક્સમાં રહેવા માટે ન્યૂનતમ શરત
હાલમાં, સેન્સેક્સમાં રહેવા માટે જરૂરી ન્યૂનતમ માર્કેટ કેપ આશરે 2 લાખ કરોડ રૂપિયા છે. જોકે, ટાટા મોટર્સ આ જરૂરિયાત પૂરી કરી શકતી નથી. પરિણામે, કંપનીનું સેન્સેક્સમાંથી બહાર નીકળવું નિશ્ચિત માનવામાં આવે છે.
19 ડિસેમ્બરે નવી યાદી જાહેર કરવામાં આવશે
BSE ડિસેમ્બરમાં સેન્સેક્સ 30 શેરોની સમીક્ષા કરશે, અને નવી યાદી 19 ડિસેમ્બરે જાહેર કરવામાં આવશે. એવું માનવામાં આવે છે કે દેશની સૌથી મોટી એરલાઇન કંપની, ઇન્ડિગો, ટાટા મોટર્સને બદલી શકે છે. તેનું માર્કેટ કેપ 2.27 લાખ કરોડ રૂપિયા છે. આદિત્ય બિરલા ગ્રુપની ગ્રાસિમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પણ આ યાદીમાં સ્થાન મેળવી શકે છે.
સેન્સેક્સનો ઇતિહાસ
સેન્સેક્સ 1 જાન્યુઆરી, 1986ના રોજ શરૂ થયો હતો. 30 શેરોમાંથી, ફક્ત ત્રણ શેર સતત યાદીમાં રહ્યા છે. તેમાં રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર અને ITCનો સમાવેશ થાય છે. લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો, ટાટા સ્ટીલ, ટાટા મોટર્સ અને મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા પણ બાકી છે. જોકે, તે સેન્સેક્સમાં ઘણી વખત અંદર અને બહાર થઈ છે. ટાટા મોટર્સ અગાઉ ડિસેમ્બર 2019માં સેન્સેક્સમાંથી બહાર નીકળી ગઈ હતી અને ડિસેમ્બર 2022માં ઇન્ડેક્સમાં પાછી આવી હતી.
