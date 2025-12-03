8th Pay Commission: 1 જાન્યુઆરીથી લાગુ થઈ જશે 8મું પગાર પંચ? વધીને આવશે પગાર? જાણો 10 જરૂરી વાતો
8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચને લઈને લોકોમાં ઘણું કન્ફ્યુઝન છે. ઘણા લોકોને લાગે છે કે નવું વર્ષ આવતાની સાથે જ તે લાગુ થઈ જશે અને 1 જાન્યુઆરીથી પગાર વધીને આવવા લાગશે. પરંતુ વાસ્તવિકતા શું છે? આવો, અમે તમને 8મા પગાર પંચ સંબંધિત આ 10 જરૂરી વાતો જણાવીએ.
8th Pay Commission Latest Update: કેન્દ્ર સરકાર હેઠળ કામ કરતા કર્મચારીઓ વચ્ચે આ દિવસોમાં 8મો પગાર પંચ ચર્ચાનું કેન્દ્ર રહ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર પણ લોકો આ વિશે ખૂબ વાતો કરી રહ્યા છે અને અનેક પ્રકારના દાવા કરી રહ્યા છે. આના કારણે લોકો ખૂબ મૂંઝવણમાં મુકાઈ રહ્યા છે. લાખો લોકોને આ કન્ફ્યુઝન છે કે 8મો પગાર પંચ આવતા વર્ષે જાન્યુઆરીથી લાગુ થઈ જશે અને આ સાથે જ તેમનો પગાર પણ વધીને આવવા લાગશે. આ જ રીતે બેઝિક સેલરી અને DA ના મર્જ થવાને લઈને પણ કન્ફ્યુઝન છે. આવો, અમે તમને 8મા પગાર પંચ સાથે જોડાયેલી 10 જરૂરી વાતો જણાવીએ, જેનાથી તમારી દરેક મૂંઝવણ દૂર થઈ જશે.
1. શું જાન્યુઆરીમાં જ આવશે 8મો પગાર પંચ?
ના. કારણ કે, સરકારે ભલે 8મા પગાર પંચને મંજૂરી આપી દીધી હોય, પરંતુ તેનો ફાઇનલ રિપોર્ટ આવવામાં લગભગ 18 મહિના લાગશે. એટલે કે, કોઈ પણ સંજોગોમાં જાન્યુઆરી 2026 માં તે લાગુ થશે નહીં.
2. શું જાન્યુઆરીમાં પગાર વધીને આવશે?
આનો જવાબ પણ ના છે. કારણ કે, જ્યાં સુધી 8મા પગાર પંચનો રિપોર્ટ નહીં આવે, ત્યાં સુધી પગારમાં કોઈ સુધારો થશે નહીં.
3. શું DA અને HRA બંધ થઈ જશે?
સોશિયલ મીડિયા પર ભલે એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો હોય કે 8મા પગાર પંચમાં DA (મોંઘવારી ભથ્થું) અને HRA (હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ) બંધ થઈ જશે. પરંતુ સચ્ચાઈ સરકારે પોતે જણાવી દીધી છે. સરકારે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે DA-HRA પહેલાની જેમ મળતા રહેશે.
4. શું મોંઘવારી ભથ્થું બેઝિક પેમાં ભેળવી દેવાશે?
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર આ ચર્ચા પણ જોરદાર છે કે સરકાર, કર્મચારીઓના બેઝિક પગારમાં જ મોંઘવારી ભથ્થું (DA) ને જોડવાની તૈયારી કરી રહી છે. આના પર પણ સરકારે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે આવો કોઈ પ્રસ્તાવ નથી.
5. શું આનો ફાયદો પેન્શનરને નહીં મળે?
8મા પગાર પંચમાં થતા ફેરફારનો લાભ કર્મચારીઓની સાથે પેન્શનરોને પણ મળશે. પહેલાની જેમ જ મોંઘવારી ભથ્થું (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) દર 6 મહિને રિવાઇઝ (સમીક્ષા) થશે.
6. 8મા પગાર પંચમાં પગાર કેટલો વધી શકે છે?
આ વિશે સરકારે કોઈ સત્તાવાર આંકડો જાહેર કર્યો નથી. આ નિર્ણય હંમેશા રિપોર્ટ આવ્યા પછી જ ખબર પડે છે. પરંતુ અત્યાર સુધીના ટ્રેન્ડ્સ પર ધ્યાન આપીએ તો, પગાર અને પેન્શનમાં 30% થી 34% સુધીનો વધારો થઈ શકે છે.
7. પગાર કેવી રીતે નક્કી થશે?
આના માટે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નું ફોર્મ્યુલા લગાવવામાં આવે છે. તેમાં જૂના પગારને ગુણીને નવો પગાર નક્કી કરવામાં આવે છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે 8મા પગાર પંચમાં આ 2.86 અથવા તેનાથી વધારે હોઈ શકે છે. જો આવું થાય, તો પગારમાં સારો એવો વધારો (હાઈક) થઈ શકે છે.
8. DA/DR માં કેવી રીતે વધારો થશે?
DA/DR બેઝિક પગાર પર લાગુ થાય છે. DA અને DR બંનેના દર AICPI-IW ઇન્ડેક્સ ના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે, જે દર 6 મહિને રિવાઇઝ થાય છે. DA અને DR ના દર સમાન હોય છે, તેથી તેનો ફાયદો પેન્શન મેળવતા લોકોને પણ મળશે.
9. વધેલો પગાર ક્યારે આવશે?
ભલે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓનો પગાર 1 જાન્યુઆરી 2026 થી વધી જાય, પરંતુ તે એકાઉન્ટમાં ત્યારે જ આવશે જ્યારે 8મા પગાર પંચનો રિપોર્ટ આવી જાય. એટલે કે, રિપોર્ટ આવ્યા પછી એરિયર (બાકી રકમ) સાથે પગાર આવશે.
10. શું પેન્શનરને પણ એરિયર મળશે?
કર્મચારીઓની જેમ જ પેન્શનરને મળતું પેન્શન પણ વધીને આવશે અને જો પગાર જાન્યુઆરી 2026 થી વધારવામાં આવે છે, તો પેન્શનરને પણ વધેલી રકમ એરિયર સાથે મળશે.
