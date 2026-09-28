/DA પર આ અઠવાડિયે કરવામાં આવશે જાહેરાત ? કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓની રાહ થવાની છે પુરી!

DA Hike News: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો આઠમા પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, અને તેઓ મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) વિશે પણ એટલા જ ચિંતિત છે. અનેક ગણતરીઓ ચાલી રહી છે, અને ભૂતકાળના પેટર્નના આધારે DA વધારાના અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે. તાજેતરના વિકાસના આધારે, એવું માનવામાં આવે છે કે DA વધારાનો જાહેરાત ટૂંક સમયમાં થઈ શકે છે.
આ અટકળો શા માટે છે?
ખરેખર, સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ એમ્પ્લોયીઝ એન્ડ વર્કર્સ (CCGEW)ના મહાસચિવ એમએસ વેંકટેશન, એ ગયા અઠવાડિયે નાણા મંત્રાલયને એક પત્ર લખીને મંત્રાલયને DA વધારાની જાહેરાત કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવા વિનંતી કરી હતી. આનાથી DA વધારાની જાહેરાતની અપેક્ષાઓ વધી ગઈ છે.
ઓલ ઈન્ડિયા ન્યૂ પેન્શન સ્કીમ એમ્પ્લોયીઝ ફેડરેશનના પ્રમુખ મનજીત સિંહ પટેલે જણાવ્યું હતું કે DA વધારાનો જાહેરાત એક અઠવાડિયામાં થવાની શક્યતા છે. આ દરમિયાન, ઓલ ઈન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોયીઝ ફેડરેશનના એક સૂત્રએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે આ જાહેરાત આ અઠવાડિયે ગમે ત્યારે થઈ શકે છે અને સંબંધિત ફાઇલ પ્રક્રિયા હેઠળ છે.
DA વધારાની તારીખ અંગે, કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ વર્તમાન પેટર્નના આધારે, દશેરા સુધીમાં તેની જાહેરાત કરી શકાય છે. સરકારે ઘણીવાર તહેવારોની આસપાસ DA વધારાની જાહેરાત કરી છે, પરંતુ આ કોઈ નિશ્ચિત પરંપરા નથી. ગયા વર્ષે દશેરા 2 ઓક્ટોબરે આવ્યો હતો અને DA વધારાની જાહેરાત 6 ઓક્ટોબરે કરવામાં આવી હતી.
2024માં, દશેરા 12 ઓક્ટોબરે પડ્યો હતો, જ્યારે DA વધારાની જાહેરાત 21 ઓક્ટોબરે કરવામાં આવી હતી. આ વર્ષે, દશેરા 20 ઓક્ટોબરે આવે છે. આ પ્રશ્ન ઉભો કરે છે કે શું સરકાર તહેવાર પહેલા DA વધારાની જાહેરાત કરશે. તેનો જવાબ સત્તાવાર જાહેરાત પછી જ સ્પષ્ટ થશે.
પ્રથમ છ મહિનામાં મોટો વિલંબ
સરકારે પ્રથમ છ મહિનામાં ડીએ વધારામાં અપેક્ષા કરતા વધુ સમય માટે વિલંબ કર્યો હતો. એવી ધારણા હતી કે માર્ચના પહેલા અઠવાડિયામાં હોળીના દિવસે ડીએ વધારાનું એલાન કરવામાં આવશે. જોકે, સરકારે એપ્રિલના ત્રીજા અઠવાડિયામાં તેની જાહેરાત કરી હતી. આ ડીએ વધારો 2% હતો. આમ, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના ભથ્થામાં 58 ટકાથી વધારો થઈને 60 ટકા થયો. હવે, ડીએમાં 3 ટકા નો વધારો થવાની ધારણા છે. જો આવું થાય, તો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓનું ભથ્થું 63 ટકા સુધી પહોંચી જશે.