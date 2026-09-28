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DA પર આ અઠવાડિયે કરવામાં આવશે જાહેરાત ? કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓની રાહ થવાની છે પુરી!

DA Hike News: ગયા અઠવાડિયે, કોન્ફેડરેશન ઓફ સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ એમ્પ્લોયીઝ એન્ડ વર્કર્સ (CCGEW)ના જનરલ સેક્રેટરી એમએસ વેંકટેશનએ નાણા મંત્રાલયને પત્ર લખીને DA વધારાની જાહેરાત કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવા વિનંતી કરી હતી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 28, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 05:01 PM IST
DA પર આ અઠવાડિયે કરવામાં આવશે જાહેરાત ? કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓની રાહ થવાની છે પુરી!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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