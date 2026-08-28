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8મા પગાર પંચમાં 4 સુધી જશે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર? કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારમાં થશે બમ્પર વધારો, જાણો

8th pay commission latest News: ફિટમેન્ટ ફોર્મ્યુલા માટે પગાર પંચની ભલામણ પર બધાની નજર છે. વિવિધ સંગઠનોએ 3.61, 3.83 અને 4.0નો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો કેટલાય સમયથી 8મું પગાર પંચ લાગુ થવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે 8મા પગાર પંચની કમેટી દેશના અલગ અલગ ભાગમાં જઈને મિટીંગ કરી રહ્યા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 28, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 07:00 PM IST
8મા પગાર પંચમાં 4 સુધી જશે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર? કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારમાં થશે બમ્પર વધારો, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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