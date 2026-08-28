/8મા પગાર પંચમાં 4 સુધી જશે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર? કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારમાં થશે બમ્પર વધારો, જાણો

8th pay commission latest News: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ આઠમા પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. પગાર પંચ આવતા વર્ષના પ્રથમ છ મહિના સુધીમાં તેની ભલામણો રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે. બધાની નજર પગાર પંચની ફિટમેન્ટ ફોર્મ્યુલાની ભલામણ પર છે. આ પહેલા, વિવિધ અટકળો ચાલી રહી છે. ચાલો જોઈએ કે દરખાસ્તો શું છે.
કેટલા ફિટમેન્ટ દરખાસ્ત ?
આ વખતે, ફુગાવા, જીવનનિર્વાહના વધતા ખર્ચ અને આરોગ્યસંભાળ ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને, કર્મચારી અને પેન્શનર સંગઠનોએ ઉચ્ચ ફિટમેન્ટ પરિબળોનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. વિવિધ સંગઠનોએ 3.61, 3.83 અને 4.00નો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. એ નોંધવું જોઈએ કે ફિટમેન્ટ પરિબળ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે સૌથી વધુ દબાણયુક્ત મુદ્દાઓમાંનો એક છે. 6ઠ્ઠા અને 7માં પગાર પંચ હેઠળ, સરકારે અનુક્રમે 1.86 અને 2.57નો ફિટમેન્ટ પરિબળ નક્કી કર્યો હતો.
કોનો પ્રસ્તાવ શું છે?
ભારતના સર્વેક્ષણ મંત્રી સ્ટાફ એસોસિએશન (MSA)એ 3.61નો ફિટમેન્ટ પરિબળ પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, જે લઘુત્તમ મૂળભૂત પગાર આશરે 64,980 રૂપિયા અથવા 65,000 રૂપિયા સુધી વધારશે. આ દરમિયાન, JCM સ્ટાફ સાઇડની રાષ્ટ્રીય પરિષદ અને ભારત પેન્શનર્સ સમાજ (BPS)એ 3.83નો ફિટમેન્ટ પરિબળ પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. આને વર્તમાન લઘુત્તમ બેઝિક પગાર 18,000 રૂપિયા પર લાગુ કરવાથી મૂળ પગાર આશરે 69,000 રૂપિયા થશે. ભારતીય પ્રતિરક્ષા મજૂર સંઘ (BPMS)એ 4.00ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી છે, જે લઘુત્તમ બેઝિક પગારને 72,000 રૂપિયા સુધી વધારી દેશે.
આ દરખાસ્તોનો અર્થ શું હોઈ શકે?
લેવલ 1 પર 18,000 રૂપિયાના વર્તમાન મૂળભૂત પગારમાં 3.61ના ફેક્ટરને લાગુ કરવાથી 64,980 રૂપિયા મળે છે. 3.833 ફોર્મ્યુલા આશરે 69,000 રૂપિયા આપે છે, અને 4.00માં 72,000 રૂપિયા આપે છે. તેથી, 3.61 અને 4.00 દરખાસ્તો વચ્ચે લેવલ 1 પર મૂળ પગારમાં દર મહિને આશરે 7,020 રૂપિયાનો તફાવત છે. આનો અર્થ એ છે કે પ્રસ્તાવિત ફિટમેન્ટ પેન્શન અને મૂળ પગાર સાથે જોડાયેલા અન્ય નિવૃત્તિ લાભોને પણ અસર કરી શકે છે. જોકે, અંતિમ અસર 8મા પગાર પંચના પગાર મેટ્રિક્સ અને અન્ય ભલામણો પર નિર્ભર રહેશે.
10 મહિનાનો સમય પુર્ણ થશે
3 સપ્ટેમ્બર, 2026માં 8મા પગાર પંચની રચના (3 નવેમ્બર, 2025)ના દસ મહિના પૂર્ણ થશે. કમિશનની ચર્ચા અને ચર્ચાઓ હવે એક મહત્વપૂર્ણ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે, આગામી મહિનાઓમાં જયપુર, ચંદીગઢ, પુડુચેરી અને બેંગલુરુમાં બેઠકોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં 8મા પગાર પંચને કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે પગાર સુધારણા, ભથ્થાં, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને પેન્શન સુધારાઓ પર તેની ભલામણો રજૂ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપ્યો છે.