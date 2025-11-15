શું સરકાર આ ભથ્થા કરશે નાબૂદ? આ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓએ મહત્વપૂર્ણ તથ્યો જાણવાની જરૂર, સરકારે આપી જાણકારી
7th pay commission: સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા એક મેસેજમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે સરકારે તમામ પેન્શન લાભો નાબૂદ કરી દીધા છે. જોકે, PIB ફેક્ટ ચેક ટીમે પણ તેના પર જાણકારી આપી છે. ચાલો જાણીએ કે સરકારે તેના પર શું જવાબ આપ્યો છે.
Trending Photos
7th pay commission: જો તમે નિવૃત્ત કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારી છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી થઈ શકે છે. કેન્દ્ર સરકારના પેન્શનરોને આપવામાં આવતા મોંઘવારી રાહત (DR), પગાર પંચમાં સુધારા અને અન્ય નિવૃત્તિ લાભો પાછા ખેંચવાની અફવાઓનું ખંડન કરવામાં આવ્યું છે.
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા મેસેજમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે સરકારે ફાઇનાન્સ એક્ટ, 2025 હેઠળના તમામ પેન્શન લાભો નાબૂદ કરી દીધા છે. જોકે, PIB ફેક્ટ ચેક ટીમે આ દાવાને સંપૂર્ણપણે ખોટો અને ગેરમાર્ગે દોરનારો ગણાવ્યો છે.
ફેક્ટ ચેક શું કહે છે?
PIB ફેક્ટ ચેકમાં જણાવાયું છે કે કેન્દ્ર સરકારે પેન્શનરો માટે મોંઘવારી રાહત (DR) પાછી ખેંચી નથી અને ન તો પગાર પંચ સંબંધિત કોઈપણ લાભો નાબૂદ કર્યા છે. PIB ફેક્ટ ચેક ટીમ અનુસાર, સેન્ટ્રલ સિવિલ સર્વિસીસ (પેન્શન) રૂલ્સ, 2021ના નિયમ 37માં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જો કોઈ સરકારી કંપનીના કર્મચારીને ગેરવર્તણૂક માટે બરતરફ કરવામાં આવે છે, તો તેના નિવૃત્તિ લાભો જપ્ત કરવામાં આવશે.
🚨 Will retired Govt employees stop getting DA hikes & Pay Commission benefits under the Finance Act 2025⁉️
A message circulating on #WhatsApp claims that the Central Government has withdrawn post-retirement benefits like DA hikes and Pay Commission revisions for retired… pic.twitter.com/E2mCRMPObO
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 13, 2025
મોંઘવારી રાહત પ્રક્રિયા પહેલાની જેમ જ રહે છે
સુધારેલા નિયમનો હેતુ ફક્ત એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે જો કોઈ કર્મચારી સરકારી સેવામાંથી PSUમાં જાય છે અને પછીથી ગંભીર ગેરવર્તણૂક માટે દોષિત સાબિત થાય છે, તો તેના લાભોની સમીક્ષા કરી શકાય છે. સરકારે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે આ ફક્ત મર્યાદિત પરિસ્થિતિઓમાં જ લાગુ પડે છે અને પેન્શનરોના મોટા વર્ગને અસર કરશે નહીં.
પેન્શનરો માટે મોંઘવારી રાહત પ્રક્રિયા પણ પહેલાની જેમ જ ચાલુ રહે છે. પેન્શનરો માટે મોંઘવારી રાહત (DR)ની ગણતરી અને વિતરણ સ્થાપિત ચક્ર મુજબ ચાલુ રહે છે. પેન્શનરો માર્ચ અને સપ્ટેમ્બરમાં મોંઘવારી રાહતમાં ગોઠવણોની અપેક્ષા રાખી શકે છે, અને વચ્ચેના મહિનાઓ માટે ગણતરીઓ અગાઉ જાહેર કરાયેલ દર પર આધારિત હશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે