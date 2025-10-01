Prev
Next

આજે મિડલ ક્લાસને મળશે સારા સમાચાર ? જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ

RBI Monetary Policy 2025: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ GST 2.0 દ્વારા મોટા ભાગની વસ્તુઓના ભાવમાં ઘટાડો કર્યો છે, ત્યારે હવે RBI પણ આજે સામાન્ય માણસને સારા સમાચાર આપી શકે છે, ત્યારે ચાલો જાણીએ કે એક્સપર્ટ આ મામલે શું કહી રહ્યા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 01, 2025, 08:39 AM IST

Trending Photos

આજે મિડલ ક્લાસને મળશે સારા સમાચાર ? જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ

RBI Monetary Policy 2025: ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)ની મોનેટરી પોલિસી કમિટી (MPC) ની બેઠક સોમવાર, 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ શરૂ થઈ હતી અને આજે, 1 ઓક્ટોબરના રોજ રેપો રેટ અને અન્ય ઘણા નાણાકીય મુદ્દાઓ પર નિર્ણયો લેવામાં આવશે. 

વિશ્લેષકો માને છે કે, યુએસ ટેરિફ અને ઓછા ફુગાવાને ધ્યાનમાં રાખીને, RBI રેપો રેટ યથાવત રહેશે, એટલે કે યથાસ્થિતિ યથાવત રહી શકે છે. રેપો રેટ હાલમાં 5.50 ટકા છે. આ વર્ષની શરૂઆતથી, RBI એ તેમાં એક ટકાનો ઘટાડો કર્યો છે, જેમાં ફેબ્રુઆરીમાં 0.25 ટકા, એપ્રિલમાં 0.25 ટકા અને જૂનમાં 0.50 ટકાનો સમાવેશ થાય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

શું રેપો રેટમાં ફેરફાર થશે?

વિશ્લેષકોના મતે, માંગ પર GST સુધારાઓની સકારાત્મક અસર, FY26 ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં અપેક્ષા કરતા વધુ GDP વૃદ્ધિ અને ફુગાવામાં અપેક્ષિત વધારો, જે પછી વધુ વધવાની અપેક્ષા છે, તેને ધ્યાનમાં રાખીને, કેન્દ્રીય બેંક રેપો રેટ પર યથાવત સ્થિતિ જાળવી રાખે તેવી અપેક્ષા છે.

બેંક ઓફ બરોડાના અર્થશાસ્ત્રી સોનલ બધન માને છે કે આગામી RBI મોનેટરી પોલિસી કમિટી (MPC) ની બેઠકમાં પોલિસી રેપો રેટમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય. નિષ્ણાતો કહે છે કે વર્તમાન આર્થિક પરિસ્થિતિ અને ફુગાવાને ધ્યાનમાં રાખીને, દર સ્થિર રહેવાની શક્યતા છે.

GST દરમાં ફેરફાર

SBI ના એક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે 2004 પછી ફુગાવો તેના સૌથી નીચા સ્તરે પહોંચવા માટે તૈયાર છે, GST દરમાં ઘટાડો, ભારત-અમેરિકા વેપાર વાટાઘાટોમાં પાછા ફરવા સાથે, RBI માટે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે.

જૂનમાં 0.50 ટકાના ઘટાડા પછી, RBI એ તેની ઓગસ્ટ બેઠકમાં પોલિસી રેટ 5.50 ટકા પર જાળવી રાખ્યો. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI) ના ગ્રુપ ચીફ ઇકોનોમિક એડવાઇઝર ડૉ. સૌમ્ય કાંતિ ઘોષે જણાવ્યું હતું કે અમારું માનવું છે કે CPI ફુગાવો હજુ તેના સૌથી નીચા સ્તરે પહોંચ્યો નથી, અને GST દરમાં ફેરફારથી 65-75 બેસિસ પોઇન્ટનો વધુ ઘટાડો થઈ શકે છે.

શું અસર થશે?

લોન દર: જો રેપો રેટમાં ઘટાડો કરવામાં આવે છે, તો બેંકો તેમના લોનના વ્યાજ દર ઘટાડી શકે છે, જેનાથી હોમ લોન, કાર લોન અને પર્સનલ લોન સસ્તી થઈ શકે છે.

એફડી અને સેવિંગ્સ એકાઉન્ટના વ્યાજ દર: જોકે, રેપો રેટમાં ઘટાડાની અસર એફડી અને સેવિંગ્સ એકાઉન્ટના વ્યાજ દરો પર મર્યાદિત હોઈ શકે છે, કારણ કે આ દરો પહેલાથી જ ઘટાડી દેવામાં આવ્યા છે.

શેરબજાર: નીચા વ્યાજ દર રોકાણકારોને શેરબજાર તરફ આકર્ષિત કરી શકે છે, જેના કારણે બજારમાં તેજી આવી શકે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
RBI Monetary Policy 2025RBI Monetary policyRepo rateInterest RatesInflationEconomy NewsFinance Updateinvestmentstock marketRBI DecisionRBI AnnouncementGujarati News

Trending news