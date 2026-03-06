8મા પગાર પંચ હેઠળ જૂની પેન્શન યોજના ફરી લાગુ થશે? કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મહત્વના સમાચાર

Prev
Old Pension Scheme Implement: 8મા પગાર પંચની પ્રક્રિયા શરૂ થતાં, કર્મચારી સંગઠનોએ જૂની પેન્શન યોજનાને સંપૂર્ણ રીતે ફરી લાગુ કરવાની માંગણી ફરી શરૂ કરી છે. કર્મચારી સંગઠનોનો દલીલ છે કે નવી સિસ્ટમમાં પેન્શનની નિશ્ચિતતાનો અભાવ છે, તેથી સરકારે કર્મચારીઓ માટે જૂની સિસ્ટમ પાછી શરૂ કરવી જોઈએ.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 06, 2026, 12:28 PM IST
  • 8મા પગાર પંચની પ્રક્રિયા શરૂ થતાં, કર્મચારી સંગઠનોએ જૂની પેન્શન યોજનાને સંપૂર્ણ રીતે ફરી લાગુ કરવાની માંગણી ફરી શરૂ કરી છે.
  • કર્મચારી સંગઠનોનો દલીલ છે કે નવી સિસ્ટમમાં પેન્શનની નિશ્ચિતતાનો અભાવ છે
  • તેથી સરકારે કર્મચારીઓ માટે જૂની સિસ્ટમ પાછી શરૂ કરવી જોઈએ.

Old Pension Scheme Implement: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે પેન્શન સુધારા અંગે ચર્ચા ફરી એકવાર તીવ્ર બની છે. 8મા પગાર પંચની પ્રક્રિયા શરૂ થતાં, કર્મચારી યુનિયનોએ જૂની પેન્શન યોજના (OPS)ને સંપૂર્ણ રીતે ફરી લાગુ કરવાની માંગણી ફરી શરૂ કરી છે. કર્મચારી યુનિયનો દલીલ કરે છે કે નવી સિસ્ટમમાં પેન્શન નિશ્ચિતતાનો અભાવ છે, અને તેથી, સરકારે જૂની સિસ્ટમ ફરી લાગુ કરવી જોઈએ.

વિગતો શું છે?

સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ એમ્પ્લોયીઝ એન્ડ વર્કર્સ (કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારી અને કામદારો) અને ઓલ ઈન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોયીઝ ફેડરેશન (AIDEF) સહિત કર્મચારી યુનિયનોએ નેશનલ કાઉન્સિલ-જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ ​​મિકેનિઝમ (NC-JCM)ની સ્ટાફ સાઇડ ડ્રાફ્ટિંગ કમિટી સમક્ષ તેમની માંગણીઓ રજૂ કરી છે. યુનિયનોએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) અને તાજેતરમાં રજૂ કરાયેલ યુનિફાઇડ પેન્શન સિસ્ટમ (UPS) બંને નાબૂદ કરવી જોઈએ અને OPS ફરી લાગુ કરવી જોઈએ.

હકીકતમાં, UPS પ્રત્યે કર્મચારીઓનો પ્રતિભાવ અપેક્ષા કરતાં ઘણો ઓછો રહ્યો છે. સરકારે સંસદમાં જણાવ્યું હતું કે 30 નવેમ્બર, 2025 સુધીમાં ફક્ત 122123 કેન્દ્રીય કર્મચારીઓએ UPS પસંદ કર્યું હતું. આમાં નવા ભરતી થયેલા કર્મચારીઓ, હાલના કર્મચારીઓ અને કેટલાક નિવૃત્ત કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે. કુલ લાયક કર્મચારીઓની સંખ્યા આશરે 23 લાખથી 25 લાખ હોવાનો અંદાજ છે, પરંતુ કુલ કાર્યબળના માત્ર 4-5% લોકોએ UPS અપનાવ્યું છે.

યુનિયન નેતાઓએ શું કહ્યું

યુનિયન નેતાઓ કહે છે કે આ ઓછી સંખ્યા દર્શાવે છે કે કર્મચારીઓને નવી પેન્શન સિસ્ટમમાં વિશ્વાસનો અભાવ છે. તેમનો દલીલ છે કે OPS હેઠળ, કર્મચારીઓને નિવૃત્તિ પછી તેમના છેલ્લા પગારના આશરે 50% પેન્શન, વત્તા મોંઘવારી ભથ્થું (DA) મળતું હતું. જો કે, NPS હેઠળ, પેન્શન બજાર વળતર પર આધાર રાખે છે, જેના કારણે ભવિષ્યની આવક અનિશ્ચિત બને છે.

જોકે, સરકારનું વલણ અત્યાર સુધી સ્પષ્ટ રહ્યું છે. સરકારનું કહેવું છે કે OPS ફરીથી રજૂ કરવાનો હાલમાં કોઈ પ્રસ્તાવ નથી. સરકારના મતે, લાંબા ગાળે જાહેર તિજોરી પર પેન્શન ચૂકવણીના ભારે બોજને સરભર કરવા માટે NPS જરૂરી છે. તેથી, NPSને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવાને બદલે, સરકારે UPS વિકલ્પ ઓફર કરીને એક મધ્યમ માર્ગ રજૂ કર્યો છે, જે લઘુત્તમ પેન્શનની ખાતરી આપે છે.

સૌથી મોટો પેન્શન મુદ્દો

હવે જ્યારે 8મા પગાર પંચ પર ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે, ત્યારે એવું માનવામાં આવે છે કે પેન્શનનો મુદ્દો સૌથી વિવાદાસ્પદ વિષય બની શકે છે. કર્મચારી સંગઠનો આ મુદ્દાને જોરશોરથી ઉઠાવવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે, જ્યારે સરકાર નાણાકીય ચિંતાઓનો ઉલ્લેખ કરી રહી છે. આગામી મહિનાઓમાં એ જોવાનું મહત્વપૂર્ણ રહેશે કે પગાર પંચની ભલામણો પેન્શન સિસ્ટમ અંગે કયા મોટા ફેરફારો જાહેર કરશે.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

