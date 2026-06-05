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કર્મચારીઓના પગારમાં થશે 250 ટકાનો વધારો ? જો લાગુ કરવામાં આવશે આ ફોર્મ્યુલા તો કર્મચારીઓ થશે મોટી રાહત, જાણો

હાલમાં, 7મા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 હતો, જેના કારણે લઘુત્તમ મૂળ પગાર 7,000 રૂપિયાથી વધીને 18,000 રૂપિયા થયો. જો 8મા પગાર પંચમાં 3.5નો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવામાં આવે, તો 18,000 રૂપિયાનો વર્તમાન લઘુત્તમ મૂળ પગાર સીધો વધીને 63,000 રૂપિયા થઈ શકે છે, એટલે કે કર્મચારીઓને લગભગ 250 ટકાનો પગાર વધારો જોવા મળી શકે છે. આ જ કારણ છે કે કર્મચારી સંગઠનો આ માંગણી જોરશોરથી ઉઠાવી રહ્યા છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 05, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 03:21 PM IST
કર્મચારીઓના પગારમાં થશે 250 ટકાનો વધારો ? જો લાગુ કરવામાં આવશે આ ફોર્મ્યુલા તો કર્મચારીઓ થશે મોટી રાહત, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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