/કર્મચારીઓના પગારમાં થશે 250 ટકાનો વધારો ? જો લાગુ કરવામાં આવશે આ ફોર્મ્યુલા તો કર્મચારીઓ થશે મોટી રાહત, જાણો

8th Pay Commission: હાલમાં, 7મા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 હતો, જેના કારણે લઘુત્તમ મૂળ પગાર 7,000 રૂપિયાથી વધીને 18,000 રૂપિયા થયો. જો 8મા પગાર પંચમાં 3.5નો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવામાં આવે, તો 18,000 રૂપિયાનો વર્તમાન લઘુત્તમ મૂળ પગાર સીધો વધીને 63,000 રૂપિયા થઈ શકે છે, એટલે કે કર્મચારીઓને લગભગ 250 ટકાનો પગાર વધારો જોવા મળી શકે છે. આ જ કારણ છે કે કર્મચારી સંગઠનો આ માંગણી જોરશોરથી ઉઠાવી રહ્યા છે.
દેશની રાજકોષીય ખાધને પણ અસર કરી શકે છે
જો કે, આ મુદ્દો ફક્ત પગાર વધારા પૂરતો મર્યાદિત નથી. સરકારે તેના નાણાકીય પરિણામોનું પણ મૂલ્યાંકન કરવું પડશે. હાલમાં, આશરે 50 લાખ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને આશરે 69 લાખ પેન્શનરો 8મા પગાર પંચના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ આવે છે. જો 3.5નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવામાં આવે છે, તો સરકાર પર પગાર અને પેન્શન માટેનો વધારાનો બોજ લાખો કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે. એક્સપર્ટ માને છે કે આ નિર્ણય દેશની રાજકોષીય ખાધને પણ અસર કરી શકે છે, કારણ કે સરકાર પહેલાથી જ વ્યાજ ચૂકવણી અને અન્ય કલ્યાણકારી યોજનાઓ પર ભારે ખર્ચ કરે છે.
કર્મચારીઓની ખરીદ શક્તિ જાળવવા માટે નોંધપાત્ર પગાર સુધારો જરૂરી
એક્સપર્ટ કહે છે કે વર્તમાન આર્થિક પરિસ્થિતિને જોતાં 2.86નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વધુ વ્યવહારુ માનવામાં આવે છે. તેમ છતાં, કર્મચારી સંગઠનો 3થી 4 ની વચ્ચે ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી રહ્યા છે. તેમનો દલીલ છે કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ફુગાવો, શિક્ષણ, આરોગ્ય અને રહેઠાણના ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. પરિણામે, કર્મચારીઓની ખરીદ શક્તિ જાળવવા માટે નોંધપાત્ર પગાર સુધારો જરૂરી છે.
નાણાકીય શિસ્ત જાળવવાના પડકારનો પણ સામનો કરવો પડશે
જો સરકાર 3.5 નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરે છે, તો તેની દેશના અર્થતંત્ર પર સકારાત્મક અસર પડી શકે છે. કર્મચારીઓના ખિસ્સામાં વધુ પૈસા વપરાશને વેગ આપશે. આનાથી FMCG, ઓટોમોબાઇલ્સ, રિયલ એસ્ટેટ, બેંકિંગ, પર્યટન અને છૂટક વેચાણ જેવા ક્ષેત્રોને ફાયદો થઈ શકે છે. બજારની માંગમાં વધારો થવાથી આર્થિક પ્રવૃત્તિને પણ વેગ મળશે.
બીજી તરફ, સરકારને નાણાકીય શિસ્ત જાળવવાના પડકારનો પણ સામનો કરવો પડશે. વૈશ્વિક આર્થિક અનિશ્ચિતતાઓ અને વધતા સરકારી ખર્ચ વચ્ચે આટલો મોટો પગાર સુધારો સરળ રહેશે નહીં. તેથી, કર્મચારીઓના હિતો અને સરકારી નાણાકીય ક્ષમતાને સંતુલિત કર્યા પછી અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે.
સૂચનો અને માંગણીઓ સબમિટ કરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ
હાલમાં, 8મા પગાર પંચ માટે સૂચનો અને માંગણીઓ સબમિટ કરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. આગામી મહિનાઓમાં, કમિશન વિવિધ કર્મચારી સંગઠનો, પેન્શનર સંગઠનો અને એક્સપર્ટ સાથે પરામર્શ કર્યા પછી તેની ભલામણો ઘડશે. જ્યારે 3.5 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કર્મચારીઓ માટે આકર્ષક હોઈ શકે છે, તેનું ભવિષ્ય સંપૂર્ણપણે સરકારની નાણાકીય પરિસ્થિતિ અને કમિશનની અંતિમ ભલામણો પર નિર્ભર રહેશે.