ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Share Market Holiday: શું 1 જાન્યુઆરીના રોજ શેરબજાર રહેશે બંધ ? જુઓ સંપૂર્ણ રજાઓની લિસ્ટ

Stock Market Holiday in 2026: શેરબજાર 1 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ બંધ રહેશે, કે પછી ટ્રેડિંગ રાબેતા મુજબ ચાલુ રહેશે? NSEએ 2026 માટે રજાઓની યાદી બહાર પાડી છે, જે મુજબ શેરબજાર 1 જાન્યુઆરીના રોજ ટ્રેડિંગ માટે ખુલ્લું રહેશે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 28, 2025, 04:54 PM IST

Stock Market Holiday in 2026: શું 1 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ શેરબજાર બંધ રહેશે કે પછી ટ્રેડિંગ રાબેતા મુજબ ચાલુ રહેશે? NSE એ 2026 માટે રજાઓની યાદી જાહેર કરી છે. યાદી મુજબ, શેરબજાર 1 જાન્યુઆરીના રોજ ખુલ્લું રહેશે. NSE દ્વારા જાહેર કરાયેલી યાદી મુજબ, 2026 માં પહેલી શેરબજાર રજા 26 જાન્યુઆરી છે. પ્રજાસત્તાક દિવસને કારણે આ દિવસે શેરબજાર બંધ રહેશે. શનિવાર અને રવિવારને બાદ કરતાં, 2026માં 15 દિવસ એવા છે, જ્યારે શેરબજાર બંધ રહેશે.

જાન્યુઆરી 2026માં શેરબજાર ક્યારે બંધ રહેશે?

આ મહિને, શેરબજાર ફક્ત 26 જાન્યુઆરીના રોજ બંધ રહેશે. શનિવાર અને રવિવાર સિવાય, શેરબજાર બાકીના બધા દિવસોમાં ખુલ્લું રહેશે. ફેબ્રુઆરીમાં કોઈ રજા નથી, એટલે કે શેરબજાર કુલ 28 દિવસ ખુલ્લું રહેશે.

માર્ચ મહિનામાં ત્રણ રજાઓ રહેશે

26 જાન્યુઆરી પછી, આગામી રજા 3માર્ચ છે. આ દિવસે હોળીના કારણે શેરબજાર બંધ રહેશે. માર્ચમાં બીજો મોટો તહેવાર ભગવાન શ્રી રામની નવમી છે. 2026માં, રામ નવમી 26 માર્ચે આવે છે. આ દિવસે પણ શેરબજાર બંધ રહેશે. 31 માર્ચે, શ્રી મહાવીર જયંતિના કારણે શેરબજાર પણ બંધ રહેશે.

એપ્રિલ 2026માં શેરબજાર ક્યારે બંધ રહેશે?

સાપ્તાહિક રજાઓ ઉપરાંત, એપ્રિલમાં બે દિવસ શેરબજાર બંધ રહેશે. ગુડ ફ્રાઈડે અને ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર જયંતિ માટે બજાર બંધ રહેશે. ગુડ ફ્રાઈડે 3 એપ્રિલે આવે છે. 14 એપ્રિલે આંબેડકર જયંતિ ઉજવવામાં આવશે.

2026માં શેરબજાર ક્યારે બંધ રહેશે?

મે મહિનામાં પણ બે દિવસ શેરબજાર બંધ રહેશે. 1 મેના રોજ મહારાષ્ટ્ર દિવસને કારણે અને 28 મેના રોજ બકરી ઈદને કારણે કોઈ ટ્રેડિંગ થશે નહીં. 26 જૂને મોહરમ, 14 સપ્ટેમ્બરે ગણેશ ચતુર્થી, 2 ઓક્ટોબરે મહાત્મા ગાંધી, 30 ઓક્ટોબરે દશેરા, 10 નવેમ્બરે દિવાળી, 26 નવેમ્બરે પ્રકાશ પર્વ અને 25 ડિસેમ્બરે નાતાલના કારણે શેરબજારમાં કોઈ ટ્રેડિંગ થશે નહીં.
 

