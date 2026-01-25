Share Market Advice: શું બજેટ પહેલા બદલાશે શેરબજારની દિશા? એક્સપર્ટે આપી આ સલાહ !
Share Market Advice: એક્સપર્ટે જણાવ્યું હતું કે વિદેશી રોકાણકારો દ્વારા ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિ, રૂપિયા-ડોલર વલણ અને વૈશ્વિક વેપાર સંબંધિત વિકાસ પણ બજારના વેપારને પ્રભાવિત કરશે.
Trending Photos
Share Market Advice: આ અઠવાડિયું મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓથી ભરેલું છે, જેમાં કંપનીઓ તરફથી ત્રીજા ક્વાર્ટરના કમાણી, યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરના નિર્ણયો અને આગામી કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27નો સમાવેશ થાય છે, જે શેરબજારની દિશા નક્કી કરશે. પ્રજાસત્તાક દિવસને કારણે સોમવારે શેરબજાર બંધ રહેશે. એેક્સપર્ટે જણાવ્યું હતું કે વિદેશી રોકાણકારો દ્વારા ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિ, રૂપિયા-ડોલર વલણ અને વૈશ્વિક વેપાર સંબંધિત વિકાસ પણ બજારના વેપારને પ્રભાવિત કરશે.
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 1 ફેબ્રુઆરીએ કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરશે. બજેટ રજૂ કરવાનો દિવસ રવિવાર છે, પરંતુ શેરબજાર NSE અને BSE તે દિવસે ખુલ્લા રહેશે.
એક્સપર્ટ શું કહી રહ્યા છે?
રેલિગેર બ્રોકિંગ લિમિટેડના રિસર્ચના સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અજિત મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે, આ અઠવાડિયું મહત્વપૂર્ણ સ્થાનિક અને વૈશ્વિક પરિબળોથી ભરેલું છે. સ્થાનિક મોરચે, બજારો ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન ડેટા, કેન્દ્રીય બજેટ સંબંધિત નાણાકીય સૂચકાંકો અને સાપ્તાહિક વિદેશી હૂંડિયામણ અનામત પર નજર રાખશે. એક્સિસ બેંક, એલ એન્ડ ટી, મારુતિ સુઝુકી, આઇટીસી, એનટીપીસી અને બજાજ ઓટો જેવી મોટી કંપનીઓના કોર્પોરેટ ત્રિમાસિક પરિણામો પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
ફોકસમાં રહેશે યુએસ ફેડ રિઝર્વ
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, વૈશ્વિક સ્તરે, મુખ્ય યુએસ મેક્રોઇકોનોમિક ડેટા, યુએસ ફેડરલ રિઝર્વના વ્યાજ દરના નિર્ણય અને વૈશ્વિક વેપાર નીતિઓમાં વિકાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. શુક્રવારે રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 92 ના ઐતિહાસિક નીચા સ્તરે પહોંચ્યો છે.
જિયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લિમિટેડના ચીફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજિસ્ટ વીકે વિજયકુમારે જણાવ્યું હતું કે, 23 જાન્યુઆરીના રોજ પૂરા થયેલા સપ્તાહમાં FPI એ માત્ર ચાલુ રાખ્યું જ નહીં પરંતુ તેમની વેચાણ પણ વધારી દીધું છે. રૂપિયામાં સતત ઘટાડો, ભારત-યુએસ વેપાર સોદા અંગે અનિશ્ચિતતા અને અત્યાર સુધીના સામાન્ય ત્રિમાસિક પરિણામોએ બજારની ભાવના ખૂબ જ નબળી રાખી છે.
ભારત-યુરોપ વેપાર સોદો પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત
સ્વસ્તિક ઇન્વેસ્ટમાર્ટ લિમિટેડના સંશોધન વડા સંતોષ મીણાએ જણાવ્યું હતું કે, રોકાણકારો વૈશ્વિક શેરબજારના વલણો અને ક્રૂડ ઓઇલની ગતિવિધિઓ પર પણ નજર રાખશે. તેમણે કહ્યું કે, સોમવારની રજા પછી મંગળવારે વેપાર ફરી શરૂ થશે, અને 27 જાન્યુઆરીએ ભારત-EU મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) પર હસ્તાક્ષર થવાથી સકારાત્મક પ્રોત્સાહન મળી શકે છે. જો કે, ઈરાન અને ગ્રીનલેન્ડ સંબંધિત ભૂ-રાજકીય અનિશ્ચિતતાઓ એક મુખ્ય અવરોધ છે.
ઓનલાઇન ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ એનરિચ મનીના સીઈઓ પોનમુડી આર.એ જણાવ્યું હતું કે બજાર હવે બજેટ તરફ વળ્યું છે. રોકાણકારો અપેક્ષા રાખે છે કે રાજકોષીય ખાધ GDPના 4.2-4.3 ટકાની આસપાસ રહેશે અને માળખાગત સુવિધાઓ, સંરક્ષણ અને રેલ્વે પર મૂડી ખર્ચ પર સતત ભાર મૂકવામાં આવશે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે