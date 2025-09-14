શેરબજારમાં ચાલુ રહેશે તેજી કે આવશે ઘટાડો, આ મોટા ફેક્ટર બજારને કરશે કંટ્રોલ
Share Market Next Week: ભારતીય શેર માર્કેટમાં આવતું અઠવાડિયું કેવુ રહેશે તે બે ફેક્ટર પર આધાર રાખે છે. જો કે કેટલાક પરિબળ બજારને અસર કરે છે, જે પણ માર્કેટ આવતા સપ્તાહે કઈ બાજુ જશે તે નક્કિ કરશે.
Share Market Next Week: બજાર નિષ્ણાતો કહે છે કે આ અઠવાડિયે સ્થાનિક શેરબજારની ચાલ ફેડરલ રિઝર્વની નીતિ બેઠકના પરિણામો અને જથ્થાબંધ ભાવ સૂચકાંક આધારિત ફુગાવા (WPI) ડેટા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે. નિષ્ણાતો કહે છે કે અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે વેપાર મોરચે કોઈપણ વધુ વિકાસ શેરબજારને અસર કરશે.
સ્વસ્તિક ઇન્વેસ્ટમાર્ટના રિસર્ચ હેડ સંતોષ મીણાએ જણાવ્યું હતું કે, "આગળ જોતાં, આ સપ્તાહની મુખ્ય વૈશ્વિક ઘટના 17 સપ્ટેમ્બરે યુએસ ફેડરલ ઓપન માર્કેટ કમિટી (FOMC)ની બેઠકના પરિણામો હશે. યુએસ રોજગાર બજારમાં સુસ્તીના સંકેતોને જોતાં, બજાર વ્યાજ દરમાં ઓછામાં ઓછા 0.25 ટકાનો ઘટાડો થવાની અપેક્ષા રાખી રહ્યું છે.
ગયા અઠવાડિયે, સેન્સેક્સ 1.47 અને નિફ્ટીમાં 1.50 ટકાનો વધારો નોંધાયો હતો.
તેમણે કહ્યું કે ઘરેલું મોરચે, યુએસ-ભારત વેપાર મોરચે કોઈપણ વિકાસ બજારની ભાવનાને પ્રભાવિત કરતું એક મહત્વપૂર્ણ પરિબળ રહેશે. આ ઉપરાંત, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) નો પ્રવાહ આ ગતિ જાળવી રાખવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવતો રહેશે. તમને જણાવી દઈએ કે ગયા અઠવાડિયે BSE સેન્સેક્સે 1,193.94 પોઈન્ટ અથવા 1.47 ટકાનો વધારો નોંધાવ્યો હતો.
તે જ સમયે, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 373 પોઈન્ટ અથવા 1.50 ટકાના નફામાં હતો. શુક્રવારે, નિફ્ટીએ 8મા ક્રમે વધારો નોંધાવ્યો હતો. સતત સત્ર, જ્યારે સેન્સેક્સ સતત પાંચમા દિવસે નફામાં રહ્યો.
રૂપિયા-ડોલરનો ટ્રેન્ડ અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પણ બજારની ચાલ નક્કી કરશે
ઓનલાઇન ટ્રેડિંગ અને વેલ્થ-ટેક ફર્મ એનરિચ મનીના સીઇઓ પોનમુડી આરએ જણાવ્યું હતું કે, ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની વધતી અપેક્ષાઓને કારણે યુએસ અને એશિયન બજારોમાં આશાવાદ સાથે વૈશ્વિક સેન્ટિમેન્ટ મુખ્ય ડ્રાઇવર રહ્યું છે. આ જોખમ લેવાની ક્ષમતામાં વધારો કરી રહ્યું છે.
વિદેશી રોકાણકારોની ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિઓ, રૂપિયા-ડોલરનો ટ્રેન્ડ અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધઘટ પણ સપ્તાહ દરમિયાન બજારના ટ્રેન્ડને પ્રભાવિત કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.
બજાર ધીમી ગતિએ વધતું રહેશે
મોતિલાલ ઓસ્વાલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ લિમિટેડના રિસર્ચ હેડ-એસ્ટેટ મેનેજમેન્ટ સિદ્ધાર્થ ખેમકાએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય શેરબજારમાં ધીમે ધીમે વધારો થવાની ધારણા છે. આ અઠવાડિયે, ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) ઘટાડા પછી વપરાશમાં વધારો થવાની અપેક્ષાઓ, યુએસ સેન્ટ્રલ બેંક દ્વારા વ્યાજ દરમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા અને યુએસ-ભારત વેપાર વાટાઘાટો અંગે સુધારેલા સેન્ટિમેન્ટને ટેકો મળ્યો છે.
