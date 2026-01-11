Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

આ અઠવાડિયે શેરબજાર થશે ઘટાડો કે આવશે વધારો, આ પરિબળો કરશે અસર

Share Market: ગયા અઠવાડિયે સ્થાનિક શેરબજારોમાં 2.5 ટકાના નોંધપાત્ર ઘટાડા બાદ, રોકાણકારો આગામી સપ્તાહમાં સ્થાનિક કોર્પોરેટ ત્રિમાસિક પરિણામો અને વૈશ્વિક પરિબળો પર નજીકથી નજર રાખશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 11, 2026, 05:06 PM IST

Trending Photos

આ અઠવાડિયે શેરબજાર થશે ઘટાડો કે આવશે વધારો, આ પરિબળો કરશે અસર

Share Market: ચાલુ નાણાકીય વર્ષના ત્રીજા ક્વાર્ટર (ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર) માટેના ડેટા આવવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. ટેકનોલોજી કંપનીઓ HCL ટેક્નોલોજીસ અને ટાટા ગ્રુપના TCSના નાણાકીય પરિણામો સોમવાર, 12 જાન્યુઆરીએ જાહેર થવાના છે. આ પછી 15 જાન્યુઆરીએ આ જ ક્ષેત્રની પેટાકંપની ઇન્ફોસિસ અને 16 જાન્યુઆરીએ ટેક મહિન્દ્રા દ્વારા જાહેર કરવામાં આવશે. 

HDFC બેંક અને ICICI બેંકના પરિણામો 17 જાન્યુઆરીએ જાહેર કરવામાં આવશે. અઠવાડિયા દરમિયાન ઘણી અન્ય મોટી બેંકોના પરિણામો પણ જાહેર થવાના છે. રોકાણકારો ચાલુ વૈશ્વિક વેપાર અને ભૂ-રાજકીય ઉથલપાથલ પર પણ નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. આ બધા પરિબળોની અસર બજાર પર જોવા મળશે.

Add Zee News as a Preferred Source

શેરબજારની સ્થિતિ

ગયા અઠવાડિયે, BSEનો 30 શેરનો સંવેદનશીલ સૂચકાંક, સેન્સેક્સ, 2,185.77 પોઈન્ટ (2.55 ટકા) ઘટીને 83,576.24 પર બંધ થયો. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 50 સૂચકાંક પણ 645.25 પોઈન્ટ અથવા 2.45 ટકા ઘટીને 25,683.30 પર બંધ થયો. નિફ્ટી મિડકેપ 50 સૂચકાંકમાં 2.34 ટકાનો ઘટાડો થયો અને સ્મોલકેપ 100 સૂચકાંકમાં 3.08 ટકાનો ઘટાડો થયો.

અદાણી પોર્ટ્સ 3.59 ટકા ઘટ્યા

સેન્સેક્સની 30 કંપનીઓમાંથી, ગયા અઠવાડિયે 19 શેર લાલ નિશાનમાં હતા, જ્યારે બાકીની 11 લીલા નિશાનમાં હતા. ટ્રેન્ટનો શેર સૌથી વધુ 9.82 ટકા ઘટ્યો. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો શેર પણ 7.36 ટકા ઘટ્યો. HDFC બેંક 6.24 ટકા, ઇન્ડિગો 5.13 ટકા, પાવરગ્રીડ 4.61 ટકા, NTPC 4.53 ટકા, ભારતી એરટેલ 3.77 ટકા, ITC 3.73 ટકા અને અદાણી પોર્ટ્સ 3.59 ટકા ઘટ્યા.

ટેક મહિન્દ્રાના શેર 1.94 ટકા ઘટ્યા

સપ્તાહ દરમિયાન, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાના શેર 3.28 ટકા, L&T 3.27 ટકા, કોટક મહિન્દ્રા બેંક 3.11 ટકા, બજાજ ફાઇનાન્સ 3.04 ટકા, મારુતિ સુઝુકી 2.71 ટકા, ટાટા સ્ટીલ 2.49 ટકા અને બજાજ ફિનસર્વ 2.23 ટકા ઘટ્યા. ટેક મહિન્દ્રાના શેર 1.94 ટકા, ઇન્ફોસિસ 1.58 ટકા અને TCS 1.30 ટકા ઘટ્યા.

ટાઇટનના શેર 3.76 ટકા વધ્યા

BELમાં સૌથી વધુ 3.91 ટકાનો સાપ્તાહિક ઉછાળો રહ્યો. ટાઇટનના શેર 3.76 ટકા, આઇસીઆઇસીઆઇ બેંકના શેર 3.60 ટકા, એશિયન પેઇન્ટ્સ 1.88 ટકા, એચસીએલ ટેક્નોલોજીસ 1.37 ટકા અને હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર 1.11 ટકા વધ્યા હતા. અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, એક્સિસ બેંક, ઇટરનલ, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અને સન ફાર્માના શેર 0.47 ટકા સુધી વધ્યા હતા.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
stock marketShare Market PredictionGujarati NewsStock Market Fallstock market risefactors impactBusiness Newsbusiness news in gujarati

Trending news