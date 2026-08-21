/8મા પગાર પંચમાં Terms of Reference બદલાશે? જાણો કર્મચારીઓ પર શું થશે અસર

8th Pay Commission Latest Update: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની સાથે, પેન્શન મેળવનારા પણ 8માં પગાર પંચ લાગુ થવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જો કે પગાર પંચ 2027ના વર્ષના પહેલા 6 મહિનામાં સરકારને તેની ભલામણો રજૂ કરશે. આ પહેલા, વિવિધ કર્મચારી સંગઠનો 8મા પગાર પંચની સંદર્ભ શરતો (ToR)માં ફેરફારની માંગ કરી રહ્યા છે. હવે મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું આ ફેરફાર થઈ શકે છે કે કેમ, હાલની પેટર્ન પર થોડુ જાણીએ.
સંગઠનોની માંગ શું છે?
છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી, મુખ્ય કર્મચારી સંગઠનો અને હિસ્સેદારો, જેમ કે ભારત પેન્શનર્સ સમાજ (BPS) અને ઓલ ઈન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોયીઝ ફેડરેશન (AIDEF)એ ToRમાં ફેરફારની માંગ કરી છે. આ સંગઠનોએ નોન-કોન્ટ્રીબ્યુટરી પેન્શન સ્કીમના અનફંડેડ ખર્ચના સંદર્ભને દૂર કરવાની પણ માંગ કરી છે.
તેમની દલીલ છે કે પેન્શનને ફક્ત સરકારી ખર્ચ તરીકે ન જોવું જોઈએ, પરંતુ નિવૃત્ત કર્મચારીઓ માટે નાણાકીય સુરક્ષાના સ્વરૂપ તરીકે જોવું જોઈએ. આ માંગ નિવૃત્ત કર્મચારીઓ અને તેમના પરિવારોના જીવનધોરણને સુધારવાનો હેતુ છે. આમાં 1 જાન્યુઆરી, 2026 પહેલા નિવૃત્ત થનારા કર્મચારીઓ માટે પેન્શન અને ફેમિલી પેન્શનમાં ફેરફારનો સમાવેશ થાય છે.
શું ફેરફાર થઈ શકે છે?
આ મુદ્દા પર હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર અપડેટ કે માહિતી આપવામાં આવી નથી. જો કે, સરકાર માને છે કે કેટલાક વધારાના મુદ્દાઓ પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે અને તેને કમિશનના અધિકારક્ષેત્રમાં સમાવિષ્ટ કરવા જોઈએ, તો તે ToRમાં સુધારો કરી શકે છે. અગાઉના પગાર પંચોએ દર્શાવ્યું છે કે ToRમાં ફેરફાર કરી શકાય છે.
પાંચમા પગાર પંચ માટેના ToRમાં 1995થી 1996ની વચ્ચે ચાર વખત સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો. 6ઠ્ઠા પગાર પંચમાં પણ બે ફેરફારો કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે સાતમા પગાર પંચ માટેના ToRમાં સપ્ટેમ્બર 2015માં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો, જેથી તેનો અહેવાલ રજૂ કરવાની સમયમર્યાદા લંબાવવામાં આવે. આનો અર્થ એ થયો કે આઠમા પગાર પંચ માટેના ToRમાં પણ ફેરફાર શક્ય છે.
1 જાન્યુઆરી, 2026 પહેલા નિવૃત્ત થનારા કર્મચારીઓના પેન્શનમાં ફેરફારનો સમાવેશ આ વખતે ToRમાં કરવો કે નહીં તે સરકારનો નિર્ણય રહેવાનો છે. એ નોંધવું જોઈએ કે કેબિનેટે 28 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ એક ઓરીજનલ નિવેદન દ્વારા 8મા પગાર પંચ માટે ToRને મંજૂરી આપી હતી.
8મા પગાર પંચ માટેની સમિતિની રચના ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, ફેબ્રુઆરી 2026માં, પગાર પંચે તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ શરૂ કરી. આ વેબસાઇટ દ્વારા, પગાર પંચ સમયાંતરે તેની બેઠકો પર અપડેટ્સ આપતું રહે છે, મહત્વનું છે કે, હિતધારકો પાસેથી સૂચનો માંગવામાં આવે છે. 8મું પગાર પંચ રાજસ્થાન અને તમિલનાડુમાં કર્મચારી સંગઠનો અને હિતધારકો સાથે અનુક્રમે 31 ઓગસ્ટ અને 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેની આગામી બેઠકો યોજશે.