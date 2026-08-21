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8મા પગાર પંચમાં Terms of Reference બદલાશે? જાણો કર્મચારીઓ પર શું થશે અસર


8th Pay Commission Latest Update: 8માં પગાર પંચની કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી, કેટલીક મોટી સંસ્થાઓ સાથે મુખ્ય કર્મચારી સંગઠનો અને હિસ્સેદારોએ ToRમાં ફેરફારની માંગ કરી રહ્યા છે. ભૂતકાળમાં પણ તેમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે અને તેમની માંગ પ્રમાણે આ વર્ષ પણ તેમાં ફેરફાર કરવામાં આવે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 21, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:20 PM IST
8મા પગાર પંચમાં Terms of Reference બદલાશે? જાણો કર્મચારીઓ પર શું થશે અસર

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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