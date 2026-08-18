/યુદ્ધ ક્યારેય બંધ નહીં થાય? ઈરાનના આક્રમક મૂડથી હલી ગયું ગ્લોબલ માર્કેટ, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો!

Crude Oil Price: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધનો અંત લાવવાના પ્રયાસો સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગયા હોવાનું લાગી રહ્યું છે. એક ઈરાની અધિકારીએ સ્પષ્ટતા કરી કે કાયમી શાંતિ વાતચીતમાં કોઈ પ્રગતિ ન થવાને કારણે, તેમની સેના હવે સંપૂર્ણ વોર મુડમાં આવી ગઈ છે. આ દરમિયાન, વોશિંગ્ટને પણ કામચલાઉ યુદ્ધવિરામ ડીલ લંબાવવાની મનાઈ કરી છે. 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ અમેરિકા અને ઇઝરાયલી હુમલાઓ પછી શરૂ થયેલું યુદ્ધ વધુ લંબાય તેવી શક્યતા છે.
જેમ જેમ યુદ્ધ વધતું ગયું તેમ તેમ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ વધ્યા. બ્રેન્ટ ક્રૂડ ફ્યુચર્સ 27 સેન્ટ વધીને 91.14 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયા, જે જુલાઈ પછીનું તેના હાઈ લેવલે સ્તર છે. WTI ક્રૂડ ફ્યુચર્સ પણ 42 સેન્ટ વધીને 85.04 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયા છે. બજાર એક્સપર્ટ કહે છે કે જ્યાં સુધી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ સુરક્ષિત રીતે ફરી ખોલવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તેલના ભાવ ઘટવાની હાલ શક્યતા લાગી રહી નથી.
જહાજ ટ્રાફિકમાં તીવ્ર ઘટાડો
હાલમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અને બાબ અલ-મંડેબ સ્ટ્રેટમાં તણાવ ચાલી રહ્યો છે, જે દુનિયાના તેલ પુરવઠાના બે સૌથી મોટા કેન્દ્ર છે. શિપ-ટ્રેકિંગ ડેટા દર્શાવે છે કે જ્યારે ડઝનબંધ જહાજો સામાન્ય રીતે આ વિસ્તારોમાંથી પસાર થાય છે, ત્યારે પ્રવાહ હવે એકદમ નોર્મલ થઈ ગયો છે. વધુમાં, યમનના હુથી બળવાખોરોએ લાલ સમુદ્રમાં જહાજો પર મિસાઈલ હુમલાનો દાવો કર્યો છે, જેના કારણે સમુદ્રનો ટ્રેડ માર્ગો ખતરનાક બની ગયા છે.
આજના પેટ્રોલ અને ડીઝલના સામાન્ય ભાવ શું છે?
અમદાવાદમાં આજે પેટ્રોલનો ભાવ ₹101.83 પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે ડિઝલનો ભાવ ₹97.92 પ્રતિ લિટર છે, જયપુરમાં, પેટ્રોલનો ભાવ ₹112.66 અને ડીઝલનો ભાવ ₹97.78 પ્રતિ લિટર છે. પટનામાં, પેટ્રોલનો ભાવ ₹112.70 અને ડીઝલનો ભાવ ₹99.87 પ્રતિ લિટર છે. લખનૌમાં, પેટ્રોલનો ભાવ ₹102.05 અને ડીઝલનો ભાવ ₹99.28 પ્રતિ લિટર છે. ભોપાલમાં, પેટ્રોલનો ભાવ ₹114.65 અને ડીઝલનો ભાવ ₹99.74 પ્રતિ લિટર છે. ઇન્દોરમાં, પેટ્રોલ ₹114.61 અને ડીઝલનો ભાવ ₹99.70 પ્રતિ લિટર છે.
મુંબઈમાં, પેટ્રોલનો ભાવ ₹111.21 અને ડીઝલનો ભાવ ₹97.83 પ્રતિ લિટર છે. કોલકાતામાં, પેટ્રોલનો ભાવ ₹113.51 અને ડીઝલનો ભાવ ₹99.82 પ્રતિ લિટર છે. ચેન્નાઈમાં, પેટ્રોલનો ભાવ ₹107.77 અને ડીઝલનો ભાવ ₹99.55 પ્રતિ લિટર છે.
વધતી જતી પરિસ્થિતિ વચ્ચે, ઈરાન ઓમાન સાથે વાતચીત કરી રહ્યું છે. જો કે, અમેરિકાના વલણથી આ પ્રક્રિયા જટિલ બની છે. જો કે, કેટલાક અહેવાલો દાવો કરે છે કે કેટલાક પાછળના દરવાજાની વાતચીતો હજુ પણ ખુલ્લી છે. આ દરમિયાન, અમેરિકામાં ક્રૂડ ઓઈલ અને પેટ્રોલ-ડીઝલના સ્ટોકમાં ઘટાડો થવાના અહેવાલોએ બજારની ચિંતાઓમાં વધુ વધારો કર્યો છે. આનાથી આગામી દિવસોમાં ઈંધણના ભાવમાં વધુ વધારો થઈ શકે છે.
પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ જૂના લેવલે રહ્યા
હાલમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ થયા પછી, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઘટીને 65 ડોલર પ્રતિ બેરલ થઈ ગયા હતા. જો કે, સ્થાનિક તેલ કંપનીઓએ તે સમયે સામાન્ય માણસને કોઈ ભાવ ઘટાડો કરીને રાહત આપી ન હતી. હવે, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ફરી એકવાર 90 ડોલરથી ઉપર જઈ રહ્યા છે.
તાજેતરમાં, કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ મંત્રીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ અન્ય દેશોની જેમ વધ્યા નથી. મંગળવારે સવારે, રાજ્યની માલિકીની ક્રૂડ કંપનીઓએ ક્રૂડના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. દિલ્હીમાં પેટ્રોલના ભાવ પ્રતિ લિટર 102.12 રૂપિયા અને ડીઝલના ભાવ 95.20 રૂપિયા પ્રતિ લિટર રહ્યા છે.