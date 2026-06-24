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ભારતીય શેરબજારમાં આવશે મોટો ભૂકંપ? દિગ્ગજ રોકાણકારની ડરામણી ભવિષ્યવાણી!

Market Crash Prediction: પ્રખ્યાત રોકાણકાર અને લેખક માર્ક ફેબરના મતે, આગામી સમયગાળામાં ભારતીય શેરબજારમાં 20 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળશે. ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, માર્ક ફેબર કહે છે કે ભારતમાં મંદીનો માહોલ પહેલેથી જ સ્થાપિત થઈ ગયો છે. તેમનું કહેવું છે કે કોર્પોરેટ કમાણી નિરાશાજનક બની શકે છે. ભારતીય બજાર હાલમાં ખૂબ મોંઘુ છે, જેના કારણે ખરીદી શરૂ કરવી અયોગ્ય બની ગઈ છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 24, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:30 AM IST
ભારતીય શેરબજારમાં આવશે મોટો ભૂકંપ? દિગ્ગજ રોકાણકારની ડરામણી ભવિષ્યવાણી!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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