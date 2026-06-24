/ભારતીય શેરબજારમાં આવશે મોટો ભૂકંપ? દિગ્ગજ રોકાણકારની ડરામણી ભવિષ્યવાણી!

Market Crash Prediction: શેરબજાર પર ફેબરનો અભિપ્રાય એવા સમયે આવ્યો છે, જ્યારે બાર્કલેઝે ગયા અઠવાડિયે તેના અહેવાલમાં ભારતીય શેરબજારને રોકાણકારો દ્વારા સૌથી ઓછું પસંદ કરાયેલ બજાર ગણાવ્યું હતું. આ અહેવાલો વચ્ચે, એ નોંધવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે કે ભારતીય અર્થતંત્ર વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકસતી અર્થવ્યવસ્થાઓમાંની એક છે.
માર્ક ફેબર કહે છે કે વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં, શેરબજારો વૈશ્વિક પ્રવાહિતા પર આધાર રાખે છે. પ્રવાહિતા વધી રહી છે, પરંતુ તે જોઈએ તેના કરતા ધીમી ગતિએ આગળ વધી રહી છે. તેમનું કહેવું છે કે, રોકાણનો બબલ અથવા મંદીના સમયગાળાને સામાન્ય રીતે નફાકારક તક તરીકે જોવામાં આવે છે. પરંતુ આજકાલ ખૂબ જ ઓછા ભાવે શેર શોધવા મુશ્કેલ છે.
ભારતીય અર્થતંત્રના ડેટા શું કહે છે?
ડેટા પર નજર કરીએ તો ખબર પડે છે કે નિફ્ટી ફોરવર્ડ અર્નિંગના 19-19.5 ગણા વેલ્યુએશન પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. કોવિડ પછી આ વેલ્યુએશન જોવા મળ્યું નથી. ગયા નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન સ્થાનિક અર્થતંત્ર 7.7 ટકાના દરે વધ્યું હતું. માર્ચ ક્વાર્ટર દરમિયાન, ભારતીય અર્થતંત્રનો વિકાસ દર 7.8 ટકા હતો, જે સરકાર અને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની અપેક્ષાઓ કરતા વધારે હતો.
FIIs નિરાશ
ડિસેમ્બર 2024 થી, FIIs એ $49 બિલિયન પાછા ખેંચી લીધા છે. સ્થાનિક શેરબજારોમાંથી આ ઉપાડ અણનમ છે. આ વર્ષના પ્રથમ પાંચ મહિનામાં FIIs દ્વારા વેચાયેલા શેરની સંખ્યા સમગ્ર વર્ષ 2025 માં વેચાયેલા શેરની સમકક્ષ છે. આનો અર્થ એ થયો કે વેચાણની ગતિમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. નુવામાએ તેના અહેવાલમાં ભારતીય શેરબજારને વધુ પડતું મૂલ્ય પણ ગણાવ્યું. અહેવાલ મુજબ, વર્તમાન માર્કેટ કેપ દેશના GDP કરતા 130 ગણું છે, જે 100 વર્ષની સરેરાશની તુલનામાં છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.