/Gold Silver price Prediction: સોના-ચાંદીના ભાવમાં આવશે મોટો ઉછાળો? રોબર્ટ કિયોસાકીની ચેતવણીથી રોકાણકારોમાં ચર્ચા

Gold Silver price Prediction: તહેવારોની સિઝન શરૂ થાય તે પહેલાં સોનાના ભાવ ફરી ટોચ પર પહોંચી ગયા છે. છેલ્લા અઠવાડિયાથી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. સોમવાર, 17 ઓગસ્ટના રોજ, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ફરીથી નોંધપાત્ર ફેરફાર જોવા મળ્યો. આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર અને સ્થાનિક બુલિયન બજારમાં સોનું વધુ મોંઘુ થયું છે.
આજે સોનું કેટલું મોંઘુ થયું છે?
1. 17 ઓગસ્ટના રોજ કોમેક્સ સોનાનો ભાવ 15 ડોલર વધીને ઔંસ દીઠ $4,391.32 પર પહોંચી ગયો.
2. કોમેક્સ પર ચાંદીના ભાવ 0.94% વધ્યા પછી ઔંસ દીઠ $65.720 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
3. MCX પર સોનું પણ 0.29% વધીને ₹1,55,961 પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે.
4. MCX પર ચાંદી પ્રતિ કિલોગ્રામ આશરે ₹2.37 લાખના મથાળે ટ્રેડ થઈ રહી છે.
આજે ઘરેલુ બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ
ભારતમાં પણ સોના અને ચાંદીના ભાવ ફરી વધ્યા છે. ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઇટ પર જાહેર કરાયેલ રેટ લિસ્ટ મુજબ, સોમવાર, 17 ઓગસ્ટના રોજ સોના અને ચાંદીના ભાવ નીચે મુજબ છે.
સોનાના ભાવમાં વધારો થશે કે ઘટાડો થશે?
સોનાના ભાવમાં તેજી રહેવાની અપેક્ષા છે. બજાર હાલમાં યુએસ ફેડરલ રિઝર્વની આગામી નીતિ, ડોલર અને ગલ્ફ વોરને કારણે બદલાતા ભૂ-રાજકીય તણાવ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે. જો ડોલર નબળો રહે અને યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષાઓ વધે, તો સોનાને વધુ ટેકો મળી શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે આગામી દિવસોમાં સોનાના ભાવમાં વધુ વધારો જોવા મળી શકે છે.
સોના પર રોબર્ટ કિયોસાકીની ભવિષ્યવાણી
પ્રખ્યાત રોકાણકાર અને પ્રખ્યાત પુસ્તક "રિચ ડેડ પુઅર ડેડ" ના લેખક રોબર્ટ કિયોસાકીએ ફરી એકવાર સોના અને ચાંદી વિશે એક બોલ્ડ ભવિષ્યવાણી કરી છે. કિયોસાકીએ સોનાના ભાવમાં વધારાને યુએસ દેવાના બોજ સાથે જોડ્યો છે. તેમનો દાવો છે કે આગામી દિવસોમાં સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ 3 લાખ રૂપિયાને વટાવી જશે, જ્યારે 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ 6 લાખ રૂપિયાને સ્પર્શશે.
સોનાના ભાવમાં વધારો કરશે US દેવું
કિયોસાકીએ દાવો કર્યો હતો કે અમેરિકાનું વધતું દેવું સોનાના ભાવમાં વધારો કરશે. યુએસ રાષ્ટ્રીય દેવું ઝડપથી $40 ટ્રિલિયનની નજીક પહોંચી રહ્યું છે. પ્રખ્યાત નાણાકીય વિવેચક જીમ રિકાર્ડ્સના અંદાજના આધારે, તેમણે કહ્યું કે સોનું અમેરિકાના વધતા દેવા સામે રક્ષણ પૂરું પાડશે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનું પ્રતિ ઔંસ $10,000 સુધી પહોંચી શકે છે. ચાંદી પ્રતિ ઔંસ $200 સુધી પહોંચી શકે છે. જો તમે આ કિંમતોને ભારતીય ગ્રામમાં રૂપાંતરિત કરો છો, તો સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ આશરે રૂ. 3.06 લાખ અને ચાંદી પ્રતિ કિલોગ્રામ આશરે રૂ. 6.13 લાખ સુધી પહોંચી શકે છે.
$40 TRILLION US NATIONAL soon!!
Q: What are you doing about it?
Friends who are much smarter than me, such as Jim Rickards are predicting $200 an ounce for silver and $10,000 an ounce gold soon.
Of the two…. I think silver is the best choice in August 2026.
Q: What do you…
— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) August 15, 2026
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.