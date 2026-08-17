Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /Gold Silver price Prediction: સોના-ચાંદીના ભાવમાં આવશે મોટો ઉછાળો? રોબર્ટ કિયોસાકીની ચેતવણીથી રોકાણકારોમાં ચર્ચા

Gold Silver price Prediction: સોના-ચાંદીના ભાવમાં આવશે મોટો ઉછાળો? રોબર્ટ કિયોસાકીની ચેતવણીથી રોકાણકારોમાં ચર્ચા

Gold Silver price Prediction: સોનું ફરી મોંઘુ થઈ રહ્યું છે. રોબર્ટ કિયોસાકીએ અમેરિકાના દેવાને ભાવ વધારા સાથે જોડ્યું છે. રોબર્ટે ચેતવણી આપી છે કે સોનું 3 લાખ રૂપિયાને વટાવી જશે અને ચાંદી 6 લાખ રૂપિયાને વટાવી જશે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 17, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 01:05 PM IST
Gold Silver price Prediction: સોના-ચાંદીના ભાવમાં આવશે મોટો ઉછાળો? રોબર્ટ કિયોસાકીની ચેતવણીથી રોકાણકારોમાં ચર્ચા

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
બારેજાના પાર્થ પટેલે 19024 ફૂટ ઊંચા ઉમલિંગ લા પાસ પર બુલેટ દોડાવી ગિનીઝ રેકોર્ડ બનાવ
2
3
4
5