2026માં આવશે મોટું માર્કેટ ક્રેશ? નાસ્ત્રેદમસની ભવિષ્યવાણી પર રોબર્ટ કિયોસાકીએ શું કહ્યું! જાણો ક્યાં રોકાણ કરવાની આપી સલાહ
Stock Market Prediction: વર્ષ 2026 અત્યાર સુધી રોકાણકારો માટે ખૂબ જ સારું રહ્યું નથી. દુનિયાભરમાં અમેરિકા-ઈઝરાયેલ અને ઈરાન યુદ્ધના કારણે ઉથલપાથલ મચી છે. આવી અસ્થિરતા વચ્ચે 'રિચ ડેડ પુઅર ડેડ'ના લેખક રોબર્ટ કિયોસાકીએ રોકાણકારો સાથે કેટલીક સલાહ શેર કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, "હું એવા લોકોની દોડમાં સામેલ થવા માંગતો નથી જેઓ બજાર ક્રેશ થાય ત્યારે રોકાણ કરે અને પછી પ્રાર્થના કરે." રોબર્ટ કિયોસાકીએ જણાવ્યું કે, તેઓ ક્યાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરે છે.
શું નાસ્ત્રેદમસની ભવિષ્યવાણી સાચી પડશે?
રોબર્ટ કિયોસાકીએ 'X' પર પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, "1500માં નાસ્ત્રેદમસ અને 1940માં Edgar Cayceએ 2026માં બજાર ક્રેશ થવાની ભવિષ્યવાણી કરી હતી. 2026માં આર્થિક મંદી આવશે. હું નથી જાણતો કે આવું થશે કે નહીં... પણ જો આવું થશે, તો મને વિશ્વાસ છે કે હું અને તમે અમીર બનીશો, લાખો લોકોની જેમ ગરીબ નહીં."
ક્યાં કરવું રોકાણ?
રોબર્ટ કિયોસાકી કહે છે કે, હું એવી જગ્યાએ રોકાણ કરવાનું પસંદ કરીશ, જેને ફેડરલ રિઝર્વ (Fed), સરકાર કે વોલ સ્ટ્રીટ પ્રિન્ટ ન કરી શકે. કિયોસાકીએ પોસ્ટમાં લખ્યું કે, તેમને ઓઈલ, રિયલ એસ્ટેટ, ગોલ્ફ, સિલ્વર, બિટકોઈન, ઇથેરિયમ અને ફૂડ પ્રોડક્શનમાં રોકાણ કરવું ગમે છે.
રોબર્ટ કિયોસાકી ક્યાંથી પૈસા કમાય છે?
રોબર્ટ કિયોસાકી પોતાની પોસ્ટમાં લખે છે કે, તેઓ પુસ્તકો વેચીને રૂપિયા કમાય છે. તેમનું પુસ્તક 'કેશફ્લો બોર્ડગેમ' (Cashflow boardgame) હાલમાં 50થી વધુ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, તેઓ પશુઓ ઉછેરે છે અને પછી તેમને વેચી દે છે. રોબર્ટ કિયોસાકી કહે છે કે, "હું ટેક્સ અને ઉત્તરમાં આવેલા મારા ઓઈલના કૂવાઓમાંથી ઓઈલ વેચું છું. 1500 પ્રોપર્ટીમાંથી દર મહિને ભાડું કમાઉં છું. મેં સોનું, ચાંદી, બિટકોઈન અને ઇથેરિયમ સાચવીને રાખ્યા છે."
કઈ જગ્યાએ રોકાણ નથી કરતા રોબર્ટ કિયોસાકી?
તેમણે પોતાની આ પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, તેઓ એવી જગ્યાએ પૈસા ઈન્વેસ્ટમેન્ટ નથી કરતા જેને ફેડ, સરકાર કે વોલ સ્ટ્રીટ છાપે છે. તેમણે જણાવ્યું કે, સ્ટોક માર્કેટ, યુએસ બોન્ડ્સ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, ETFમાં રોકાણ કરવું કે રોકડ (Cash) બચાવવા તેમને પસંદ નથી.
રોબર્ટ કિયોસાકીએ તેમની વાતમાં ઉમેર્યું કે, અત્યારે વોરેન બફેટ પણ અબજો રૂપિયાના શેર વેચી રહ્યા છે. હાલમાં તેઓ 35 બિલિયન ડોલરની રોકડ પર બેઠા છે અને સસ્તી કિંમતે એસેટ્સ ખરીદવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
(Disclaimer: આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજાર જોખમોને આધીન છે. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા સમજી-વિચારીને નિર્ણય લેવો.)
