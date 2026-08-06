/શું હવે UPI પેમેન્ટ પર લાગશે ચાર્જ? સંસદમાં નવું ટેક્સ સંશોધન બિલ પાસ, જાણો રોકાણથી લઈને ટેક્સ સુધી શું-શું બદલાશે

Taxation and Other Laws (Amendment) Bill 2026: લોકસભામાં ભારે હોબાળા વચ્ચે આખરે 'ટેક્સેશન એન્ડ અધર લોઝ (અમેન્ડમેન્ટ) બિલ' 2026 પાસ થઈ ગયું છે. કોઈપણ ચર્ચા વગર લોકસભામાં આ બિલને પસાર કરી દેવામાં આવ્યું છે. વિપક્ષના હોબાળાના કારણે બિલ પર ચર્ચા થઈ શકી નહોતી.
આ બિલનો હેતુ વિદેશી રોકાણને પ્રોત્સાહન આપવા અને 'મેડ ઇન ઇન્ડિયા' પર ફોકસ વધારવા માટે ઘરેલુ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મેન્યુફેક્ચરિંગને પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે. આની સાથે જ બિલમાં 'પેમેન્ટ એન્ડ સેટલમેન્ટ સિસ્ટમ્સ એક્ટ, 2007' માં પણ સંશોધનની જોગવાઈ છે. આ ઉપરાંત આ બિલ ઇન્કમ-ટેક્સ (અમેન્ડમેન્ટ) ઓર્ડિનન્સ, 2026નું સ્થાન લેશે.
આ બિલનો ફાયદો શું થશે?
સરકાર આ બિલના માધ્યમથી વિદેશી રોકાણને આકર્ષવા, મેક ઇન ઇન્ડિયાને મજબૂત કરવાની સાથે-સાથે 'ઇઝ ઓફ ડૂઇંગ બિઝનેસ'ને આગળ વધારવાનો માસ્ટરપ્લાન તૈયાર કરી રહી છે. જે રીતે વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓ, ગ્લોબલ ટ્રેડ અને સપ્લાય ચેનમાં બદલાવ થઈ રહ્યો છે, ભારતના અનેક ક્ષેત્રોને રોકાણ અને સપોર્ટની જરૂરિયાત છે.
આ બિલથી તમને શું ફાયદો થશે?
આ બિલથી સીધી રીતે તમારા ઇન્કમ ટેક્સમાં કોઈ ફેરફાર થવાનો નથી, પરંતુ લાંબા ગાળે આ બિલ તમારા પર અસર કરી શકે છે. વિદેશી રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે આ બિલમાં જરૂરી જોગવાઈ છે, જેનાથી રોકાણ અને ઉદ્યોગની સાથે-સાથે રોજગારીની નવી તકો પર અસર પડશે. વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો (FPI)ને સરકારી સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણથી થતી વ્યાજની આવક અને કેપિટલ ગેઇન પર ટેક્સ છૂટ મળશે. જેનાથી ભારતમાં વધુ વિદેશી રોકાણકારો આકર્ષિત થશે, રોકાણ વધશે અને અર્થવ્યવસ્થાને બુસ્ટ મળશે.
મેડ ઇન ઇન્ડિયા માટે બૂસ્ટર ડોઝ
આ બિલનું ધ્યાન 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' હેઠળ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મેન્યુફેક્ચરિંગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ટેક્સ છૂટની રાહત આપવાની છે. ટેક્સ છૂટને 5 વર્ષથી વધારીને 15 વર્ષ કરી દેવામાં આવી છે. જેનાથી મોબાઇલ, લેપટોપ, ટેબ્લેટ, સર્વર, પીસી વગેરેની મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે કંપનીઓ ભારત તરફ આકર્ષિત થશે.
UPI પેમેન્ટમાં મોટા ફેરફારનો રસ્તો ખુલશે
આ બિલમાં UPI પેમેન્ટ સાથે જોડાયેલા મોટા ફેરફાર થવાના છે. બિલમાં પેમેન્ટ એન્ડ સેટલમેન્ટ સિસ્ટમ્સ એક્ટ, 2007ના સેક્શન 10Aમાં ફેરફારનો પ્રસ્તાવ છે. ત્યારબાદ UPI પેમેન્ટ, ડિજિટલ પેમેન્ટ, રુપે કાર્ડ દ્વારા થતા પેમેન્ટ પર ઝીરો MDR (મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ)નો દાયરો ખતમ થઈ શકે છે.
એટલે કે, યુપીઆઈ પર ચાર્જ લાગી શકે છે. તે સરકાર નક્કી કરશે કે કેટલા પેમેન્ટ પર અને કયા પેમેન્ટ પર આ ચાર્જ લગાવવામાં આવશે. આ બિલથી સરકાર પાસે અધિકાર હશે કે, તે જરૂર પડવા પર UPI ટ્રાન્ઝેક્શન પર MDR લાગુ કરી શકે છે.