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શું હવે UPI પેમેન્ટ પર લાગશે ચાર્જ? સંસદમાં નવું ટેક્સ સંશોધન બિલ પાસ, જાણો રોકાણથી લઈને ટેક્સ સુધી શું-શું બદલાશે

Taxation and Other Laws (Amendment) Bill 2026: ગુરુવારે લોકસભામાં ટેક્સેશન એન્ડ અધર લોઝ (અમેન્ડમેન્ટ) બિલ પાસ થઈ ગયું છે. સરકાર આ બિલના માધ્યમથી વિદેશી રોકાણને આકર્ષવા, મેક ઇન ઇન્ડિયાને મજબૂત કરવાની સાથે-સાથે 'ઇઝ ઓફ ડૂઇંગ બિઝનેસ'ને આગળ વધારવાનો માસ્ટરપ્લાન તૈયાર કરી રહી છે. જો કે, આ બિલ સામાન્ય જનતા પર પણ અસર કરશે. ચાલો આ બિલ અંગે વિગતવાર જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 06, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:46 PM IST
શું હવે UPI પેમેન્ટ પર લાગશે ચાર્જ? સંસદમાં નવું ટેક્સ સંશોધન બિલ પાસ, જાણો રોકાણથી લઈને ટેક્સ સુધી શું-શું બદલાશે

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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