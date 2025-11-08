લિસ્ટિંગના દિવસે ક્રેશ થઈ જશે આ IPO ? બ્રોકરેજના અંદાજે વધાર્યું ટેન્શન
IPO News: બ્રોકરેજ કંપનીઓએ આ દિગ્ગજ કંપનીના IPO અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. એમ્બિટ કેપિટલે IPOને સેલનું રેટિંગ આપ્યું છે, જે 337 રૂપિયાનો ટારગેટ ભાવ નક્કી કરે છે.
IPO News: ચશ્મા બનાવતી દિગ્ગજ કંપની લેન્સકાર્ટના IPOની લિસ્ટિંગની રાહ જોવાઈ રહી છે. આ દરમિયાન, એક બ્રોકરેજ કંપનીએ IPO અંગે એક નિવેદન આપ્યું છે જે રોકાણકારોનું તણાવ વધારી શકે છે. એમ્બિટ કેપિટલે લેન્સકાર્ટ IPOને સેલનું રેટિંગ આપ્યું છે.
બ્રોકરેજ કંપનીએ લેન્સકાર્ટના શેર માટે 337 રૂપિયાનો લક્ષ્યાંક ભાવ નક્કી કર્યો છે, જે IPOના 402 રૂપિયા પ્રતિ શેરના ટોચના ભાવથી 16 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે. આ દરમિયાન, IPOનો ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ પણ ઘટ્યો છે. આ પ્રીમિયમ 120 રૂપિયાની ટોચથી ઘટીને 15 રૂપિયાની આસપાસ થઈ ગયું છે. આ IPOના લિસ્ટિંગમાં માત્ર 3 થી 4 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.
કેટલું સબસ્ક્રિપ્શન?
લેન્સકાર્ટ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડના પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO)ને શેર વેચાણના અંતિમ દિવસે 28.26 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું. NSEના ડેટા અનુસાર, 7,278 કરોડ રૂપિયાના મૂલ્યના IPOને ઓફર પરના 9,97,61,257 શેર સામે 281,88,45,629 શેર માટે બિડ મળી. રોકાણકારોની શ્રેણીઓમાં, લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો (QIBs) ક્વોટા 40.35 ગણું સબ્સ્ક્રાઇબ થયું હતું. બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકાર શ્રેણીને 18.23 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું, જ્યારે છૂટક વ્યક્તિગત રોકાણકારો (RIIs)ના ભાગને 7.54 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું.
પ્રતિ શેર 402 રૂપિયાની ઇશ્યૂ કિંમત
ચશ્મા કંપનીએ તેના IPO માટે પ્રતિ શેર 382-402 રૂપિયાની ઇશ્યૂ કિંમત નક્કી કરી છે, જે અપર છેડે 69,700 કરોડ રૂપિયાથી વધુના મૂલ્યાંકનનું લક્ષ્ય રાખે છે. લેન્સકાર્ટના IPOમાં 2,150 કરોડ રૂપિયાના નવા શેર ઇશ્યૂ કરવાનો સમાવેશ થતો હતો, જ્યારે પ્રમોટર્સ અને રોકાણકારોએ 127.5 મિલિયન ઇક્વિટી શેરની ઓફર ફોર સેલ (OFS) કરી હતી.
શું યોજના છે?
લેન્સકાર્ટ IPOમાંથી મળેલી રકમનો ઉપયોગ ભારતમાં કંપની સંચાલિત, કંપની માલિકીના (COCO) સ્ટોર્સ સ્થાપવા માટે મૂડી ખર્ચ અને આ COCO સ્ટોર્સ માટે લીઝ, ભાડા અને લાઇસન્સ કરાર હેઠળ ચુકવણી સહિત વ્યૂહાત્મક પહેલ માટે કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે.
2008માં સ્થપાયેલ, લેન્સકાર્ટ 2010માં ઓનલાઈન ચશ્મા પ્લેટફોર્મ તરીકે લોન્ચ થયું. કંપની મેટ્રો, ટાયર-1 અને ટાયર-2 શહેરોમાં અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયા અને પશ્ચિમ એશિયામાં આંતરરાષ્ટ્રીય કામગીરીમાં હાજરી ધરાવે છે.
