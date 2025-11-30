Prev
શું નાદાર થઈ જશે ટાટા ગ્રુપની આ કંપની ? NCLAT આપ્યો જવાબ, ફોકસમાં રહેશે શેર

Tata Group Bankrupt: બે સભ્યોની NCLAT બેન્ચે નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT)ની મુંબઈ બેન્ચના અગાઉના આદેશોને સમર્થન આપ્યું હતું, જેણે 27 મે, 2025ના રોજ પૂર્વ-અસ્તિત્વમાં રહેલા વિવાદના આધારે અરજી ફગાવી દીધી હતી.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 30, 2025, 10:38 PM IST

શું નાદાર થઈ જશે ટાટા ગ્રુપની આ કંપની ? NCLAT આપ્યો જવાબ, ફોકસમાં રહેશે શેર

Tata Group Bankrupt: નેશનલ કંપની લો એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (NCLAT) એ વોલ્ટાસ(Voltas) સામેની અરજી ફગાવી દીધી છે, જે તેના એક ઓપરેશનલ લેણદાર દ્વારા ટાટા ગ્રુપ કંપની સામે નાદારીની કાર્યવાહી શરૂ કરવા માટે કરવામાં આવી હતી. બે સભ્યોની NCLAT બેન્ચે નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT)ની મુંબઈ બેન્ચના અગાઉના આદેશોને સમર્થન આપ્યું હતું, જેણે 27 મે, 2025 ના રોજ પૂર્વ-અસ્તિત્વમાં રહેલા વિવાદના આધારે અરજી ફગાવી દીધી હતી. વોલ્ટાસના શેર આવતીકાલે, સોમવારે ફોકસમાં હોઈ શકે છે. ગયા શુક્રવારે, શેર 1%થી વધુ ઘટીને 1,374.50 રૂપિયા પર આવી ગયો છે.

વિગતો શું છે?

NCLAT એ NCLT ના તારણોને યોગ્ય ઠેરવતા જણાવ્યું હતું કે અપીલકર્તા, એર વેવ ટેક્નોક્રાફ્ટ્સ અને વોલ્ટાસ વચ્ચેના ઇમેઇલ વિનિમયના આધારે આને ચાલુ વિવાદ તરીકે ઓળખવામાં તેણે ભૂલ કરી નથી. આ વિવાદ કાર્ય પ્રમાણપત્ર, રકમ અને સંબંધિત દસ્તાવેજોને લગતો છે.

NCLAT એ શું કહ્યું

NCLAT એ જણાવ્યું હતું કે, અમને આ બાબતમાં NCLTના મંતવ્યથી અલગ થવાનું કોઈ કારણ દેખાતું નથી, જેણે પહેલાથી અસ્તિત્વમાં રહેલા વિવાદોના માન્ય આધાર પર કલમ ​​9ની અરજીને ફગાવી દીધી હતી. પરિણામે, અમને અપીલમાં કોઈ યોગ્યતા દેખાતી નથી. અમને વાંધાજનક આદેશમાં દખલ કરવાનું કોઈ કારણ દેખાતું નથી. અપીલ ફગાવી દેવામાં આવે છે.

NCLATનો આદેશ

NCLATનો આદેશ એર વેવ ટેક્નોક્રાફ્ટ્સ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી પર આવ્યો હતો, જેને વોલ્ટાસ દ્વારા વિવિધ કાર્યસ્થળો પર 'C' (હીટિંગ, વેન્ટિલેશન અને એર-કન્ડીશનીંગ) સિસ્ટમના સંચાલન અને જાળવણી માટે તેના ગ્રાહકોને સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે રોકવામાં આવી હતી. આ હેતુ માટે, વોલ્ટાસ સાથે એક રનિંગ એકાઉન્ટ જાળવવામાં આવ્યું હતું. 

ચુકવણી પદ્ધતિ સમજાવતા, ઓપરેશનલ લેણદારે પ્રદાન કરેલી સેવાઓ માટે ઇન્વોઇસ જનરેટ કર્યા, જે ESI/PF ઇન્વોઇસ અને વેતન રજિસ્ટર જેવા જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે વોલ્ટાસને મોકલવામાં આવ્યા. જરૂરી ચકાસણી પછી, વોલ્ટાસે આ ઇન્વોઇસ/દસ્તાવેજો તેના ગ્રાહકોને ફોરવર્ડ કર્યા. 

ગ્રાહકે સ્ત્રોત પર કાપેલા કર (TDS) કાપ્યા પછી વોલ્ટાસને ચુકવણી રીલીઝ કર્યા પછી, ટાટા ગ્રુપ કંપનીએ બદલામાં, રિટેન્શન મની તરીકે ચોક્કસ રકમ રોકી દીધી અને બાકીની રકમ અપીલકર્તા કંપનીને રીલીઝ કરી. અરજીમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે વોલ્ટાસ ત્યારબાદ તેની ચુકવણી પ્રતિબદ્ધતાઓ પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયો.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

