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શું કરિયાણાના દુકાનદારો અને વેપારીઓ પર પણ લાગશે UPI ચાર્જ? સામે આવ્યું મોટું અપડેટ!

UPI on Shopkeepers: UPIને લઈને એક નવો વિવાદ ઉભો થયો છે. ટીકાકારો કહે છે કે આ UPI ચાર્જ નાના વ્યવસાયોને અસર કરી શકે છે. જોકે, હવે સરકાર તરફથી એક મોટી અપડેટ બહાર પાડવામાં આવી છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ગ્રાહકો અને નાના વ્યવસાયોને અસર થશે નહીં.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 08, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:23 PM IST
શું કરિયાણાના દુકાનદારો અને વેપારીઓ પર પણ લાગશે UPI ચાર્જ? સામે આવ્યું મોટું અપડેટ!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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