/શું કરિયાણાના દુકાનદારો અને વેપારીઓ પર પણ લાગશે UPI ચાર્જ? સામે આવ્યું મોટું અપડેટ!

UPI on Shopkeepers: છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી, UPI પર MDR ચાર્જને લઈને ચર્ચા ચાલી રહી છે. સામાન્ય UPI ગ્રાહકોથી લઈને નાના વ્યવસાયો સુધી, તેના પર ચિંતામાં છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે જો મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ (MDR) લાગુ કરવામાં આવે છે, તો તેની વ્યાપક અસર પડી શકે છે અને ઓનલાઈન ચુકવણીઓ પર ગંભીર અસર પડી શકે છે.
કેટલાક લોકો એવો પણ દાવો કરે છે કે આનાથી સામાન્ય વપરાશકર્તાઓ પર પરોક્ષ રીતે બોજ વધી શકે છે. જો કે નાણામંત્રીએ જણાવ્યું છે કે આ ચાર્જ લાગુ કરવા માટે હજુ સુધી કોઈ વિચારણા કરવામાં આવી નથી, જો તે ભવિષ્યમાં લાગુ કરવામાં આવે તો પણ તેની ગ્રાહકો પર અસર થશે નહીં.
પરંતુ હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે, શું આ કરિયાણાની દુકાનો, આઈસ્ક્રીમ વિક્રેતાઓ, નાના દુકાનદારો, મીઠાઈની દુકાનો, શેરી વિક્રેતાઓ અથવા નાના દુકાનદારોને પણ અસર કરશે, અને શું તેમને પણ આ ચાર્જ ચૂકવવો પડશે? IAMAI હેઠળ કાર્યરત સંસ્થા, પેમેન્ટ્સ કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયા (PCI), એ આ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો છે અને મહત્વપૂર્ણ માહિતી શેર કરી છે.
નાના વેપારીઓ પાસેથી પણ કોઈ ચાર્જ લેવામાં આવશે નહી
ઉદ્યોગ સંસ્થા PCI એ X પર લખ્યું છે કે UPI વાપરવા બદલ ગ્રાહકો પાસેથી ચાર્જ વસૂલવાનો કોઈ પ્રસ્તાવ નથી અને કરિયાણાની દુકાનો જેવા નાના વેપારીઓ MDR ચૂકવ્યા વિના UPIનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આ સ્પષ્ટતા ચુકવણી અને સમાધાન પ્રણાલી (સુધારા) બિલ, 2026 પછી આવી છે, જેના કારણે એવી અટકળો શરૂ થઈ હતી કે UPI વપરાશકર્તાઓ અને વેપારીઓને ટૂંક સમયમાં ફીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
There has been considerable discussion around UPI and merchant charges. Here are the facts behind the conversation what it means for consumers, merchants, and India's digital payment ecosystem.
1. Will I have to pay to use UPI?
No. UPI has always been free for consumers since…
— PCI - Payments Council of India (@PCIUpdates) August 7, 2026
PCIએ જણાવ્યું હતું કે UPI 2016માં લોન્ચ થયા પછી ગ્રાહકો માટે મફત છે, અને દરેક ભારતીય ટ્રાન્ઝેક્શન ફી ચૂકવ્યા વિના તાત્કાલિક ડિજિટલ ચુકવણી કરવાનું ચાલુ રાખી શકે છે. કાઉન્સિલે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે નાના વેપારીઓએ UPI ચુકવણી કરવા માટે મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ (MDR) ચૂકવવાની જરૂર નથી. PCI અનુસાર, નાના વ્યવસાયો માટે પણ ડિજિટલ ચુકવણી સુલભ બનાવવી એ UPIના વિકાસનું મુખ્ય ચાલકબળ રહ્યું છે.
MDR ચાર્જ શું છે?
મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ (MDR)એ ચાર્જ છે જે વેપારીઓ ડિજિટલ વ્યવહારો પૂર્ણ કરવા માટે બેંકો અથવા ચુકવણી સેવા પ્રદાતાઓને ચૂકવે છે. જો કે, ગ્રાહકો આ ચાર્જ ચૂકવતા નથી, એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે MDR ચુકવણી નાના વેપારીઓને UPI સ્વીકારવાથી રોકી શકે છે અથવા ગ્રાહકો માટે ખર્ચ વધારી શકે છે. સમર્થકો કહે છે કે તે ચુકવણી માળખા, સાયબર સુરક્ષા અને નવીન ભંડોળ પદ્ધતિઓને સુધારવામાં મદદ કરશે.
મર્ચન્ટ રેટનો અર્થ એ નથી કે ગ્રાહકો ચૂકવણી કરશે
PCIએ ભાર મૂક્યો કે જ્યાં લાગુ પડે ત્યાં વેપારી સેવા શુલ્ક વેપારીઓ અને સેવા પ્રદાતાઓ વચ્ચેનો વ્યાપારી કરાર છે. તેનો અર્થ એ નથી કે ગ્રાહકોએ UPI ચુકવણી કરવા માટે ચૂકવણી કરવી પડશે. PCIએ જણાવ્યું હતું કે વૈશ્વિક સ્તરે ડિજિટલ ચુકવણી પ્રણાલીઓમાં વેપારી સેવા શુલ્ક એક સામાન્ય સુવિધા છે, ભલે ગ્રાહકો મફત અને અનુકૂળ ડિજિટલ ચુકવણી સેવાઓનો આનંદ માણી રહ્યા હોય.