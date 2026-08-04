/UPI અને ડિજિટલ પેમેન્ટ પર લાગી શકે છે ચાર્જ ! 6 વર્ષ પછી MDRની વાપસી, સરકારે લાવ્યું નવું બિલ

UPI Payment : સરકારે ડિજિટલ પેમેન્ટને પ્રોત્સાહન આપવા માટે UPI અને કાર્ડ પેમેન્ટ વગેરે ફ્રી રાખ્યા છે. જોકે, હવે આમાં એક મોટો ફેરફાર આવી શકે છે. સરકાર ડિજિટલ પેમેન્ટમાં મોટા ફેરફારની તૈયારી કરી રહી છે.
નાણા મંત્રાલય આજે સંસદમાં 'ધ ટેક્સેશન એન્ડ અધર લોઝ (એમેન્ડમેન્ટ) બિલ' રજૂ કરવા જઈ રહી છે. આ બિલ પેમેન્ટ એન્ડ સેટલમેન્ટ સિસ્ટમ્સ એક્ટ, 2007માં સુધારાનો પ્રસ્તાવ છે. આ ફેરફારો દ્વારા UPI અને અન્ય ડિજિટલ પેમેન્ટ્સ પર ચાર્જ વસૂલવામાં આવી શકે છે.
UPI અને ડિજિટલ પેમેન્ટ્સ પર MDR ચાર્જ લગાવવાની તૈયારી
ઓનલાઈન ટ્રાન્જેક્શન વધુ અપનાવવા માટે 2020માં નાણા મંત્રાલયના નિર્દેશ બાદ ડિજિટલ પેમેન્ટ્સ પર MDR (મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ) ચાર્જ માફ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારથી UPI, RuPay, ડેબિટ કાર્ડ અથવા અન્ય ડિજિટલ પેમેન્ટ્સ પર કોઈ ચાર્જ વસૂલવામાં આવતો નથી. સરકાર હવે આ બિલ દ્વારા પેમેન્ટ એન્ડ સેટલમેન્ટ સિસ્ટમ્સ એક્ટ, 2007ની કલમ 10Aમાં સુધારો કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે.
જો પસાર થાય, તો વેપારીઓ અને બેંકો ડિજિટલ પેમેન્ટ્સ પર MDR ચાર્જ વસૂલી શકશે. જોકે, સરકાર સમયાંતરે એવી પેમેન્ટની યાદી જારી કરશે જે ચાર્જમાંથી મુક્ત રહે છે. બેંકો અથવા વેપારીઓ આ યાદીમાં સમાવિષ્ટ ન હોય તેવા પેમેન્ટ પર ગેટવે ચાર્જ વસૂલ કરી શકે છે. સરકાર નક્કી કરશે કે કયા ડિજિટલ પેમેન્ટ ચાર્જમાંથી મુક્ત છે અને કયા MDRને આધીન છે.
જો બિલ પસાર થાય તો શું અસર થશે ?
જો બિલ સંસદમાં પસાર થાય છે અને કાયદો બની જાય છે, તો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર એ હશે કે પેમેન્ટ એક્ટમાં વારંવાર સુધારાની જરૂર રહેશે નહીં. સરકાર ફક્ત એક સૂચના જારી કરીને નક્કી કરી શકશે કે કયા પેમેન્ટ ફ્રી રહેશે અને કયા પર ચાર્જ વસૂલવામાં આવશે. એકવાર બિલ પસાર થઈ જાય પછી, ડિજિટલ પેમેન્ટ નિયંત્રિત કરતા નિયમો વધુ ફ્લેક્સિબલ બનશે.
ડિજિટલ પેમેન્ટમાં ફેરફારની જરૂર કેમ હતી ?
આ સુધારામાં સામાન્ય લોકો પર કોઈ ચાર્જ વસૂલવામાં આવી રહ્યો હોવાનો ઉલ્લેખ નથી. જો બિલ પસાર થઈ જાય, તો MDRનો બોજ UPI દ્વારા પેમેન્ટ કરતા ગ્રાહકો પર નહીં, પરંતુ પેમેન્ટ સ્વીકારતા વેપારીઓ પર પડી શકે છે. દેશમાં ડિજિટલ પેમેન્ટ ઝડપથી વધી રહી છે. પરિણામે, શૂન્ય-MDR મોડેલ સાથે આ ઇકોસિસ્ટમ જાળવી રાખવી લાંબા ગાળે આર્થિક રીતે ટકાઉ નથી. ચુકવણીના વધતા જથ્થાને સંભાળવા માટે નોંધપાત્ર રોકાણની જરૂર પડશે અને કંપનીઓ અનિશ્ચિત સમય માટે ફ્રી પેમેન્ટ સેવાઓ પૂરી પાડવાનો ખર્ચ સહન કરી શકશે નહીં.
પેમેન્ટ અને સેટલમેન્ટ સિસ્ટમ્સ એક્ટ, 2007માં સુધારો કયા ફેરફારો લાવશે ?