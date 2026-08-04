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UPI અને ડિજિટલ પેમેન્ટ પર લાગી શકે છે ચાર્જ ! 6 વર્ષ પછી MDRની વાપસી, સરકારે લાવ્યું નવું બિલ

UPI Payment : સરકાર પેમેન્ટ એક્ટમાં સુધારો કરવા માટે એક નવું બિલ લાવી રહી છે. નાણા મંત્રાલય આ બિલ સંસદમાં રજૂ કરવા જઈ રહી છે. જો આ બિલ પસાર થાય છે, તો UPI અને ડિજિટલ પેમેન્ટ પર MDR (મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ)ની ફરીથી વાપસી થઈ શકે છે અને ડિજિટલ પેમેન્ટ પર ચાર્જ લાગી શકે છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 04, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:19 PM IST
UPI અને ડિજિટલ પેમેન્ટ પર લાગી શકે છે ચાર્જ ! 6 વર્ષ પછી MDRની વાપસી, સરકારે લાવ્યું નવું બિલ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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