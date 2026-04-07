શું PPF પર મળશે વધુ રિટર્ન? પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં જમા રૂપિયા પર મળશે આટલું વ્યાજ
PPF Interest Rate: જો તમે PPFમાં રોકાણ કરો છો, તો આ સમાચાર તમારા કામના છે. જી હા... કારણ કે આજે અમે અહીં સરકાર દ્વારા PPFના વ્યાજ દરોમાં કરવામાં આવેલા ફેરફાર વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ. ચાલો એપ્રિલ–જૂન 2026ના ત્રિમાસિક ગાળા માટે PPF વ્યાજ દરો વિશે વિગતવાર જાણીએ.
- PPF આગામી ત્રિમાસિક ગાળા દરમિયાન કેટલું મળશે રિટર્ન
- એપ્રિલ-જૂન ત્રિમાસિક ગાળાના વ્યાજ દરો જાહેર
- PPFમાં મળશે સ્થિર વ્યાજ દર અને ટેક્સ ફ્રી કમાણી
PPF Interest Rate: જો તમે સુરક્ષિત અને ટેક્સ-ફ્રી રોકાણ શોધી રહ્યા છો, તો પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PPF) તમારા માટે એક ભરોસાપાત્ર વિકલ્પ છે. વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં રોકાણકારો વચ્ચે એ ચર્ચા તેજ હતી કે, શું એપ્રિલ–જૂન ક્વાર્ટર માટે PPFના વ્યાજ દરોમાં કોઈ ફેરફાર થશે? પરંતુ, હવે આ બાબતે સંપૂર્ણ સ્પષ્ટતા આવી ગઈ છે. નાણા મંત્રાલયે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આ ત્રિમાસિક ગાળા માટે નાની બચત યોજનાઓના વ્યાજ દરોમાં કોઈ બદલાવ કરવામાં આવ્યો નથી, એટલે કે PPFમાં રોકાણ કરનારાઓને પહેલા જેવો જ વ્યાજ દર મળતો રહેશે.
એપ્રિલથી જૂન 2026ના ત્રિમાસિક ગાળા માટે વ્યાજ દર
એપ્રિલથી જૂન 2026ના ત્રિમાસિક ગાળા માટે PPFનો વ્યાજ દર વાર્ષિક 7.1% નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, જે અગાઉના ક્વાર્ટર (જાન્યુઆરી–માર્ચ 2026) જેટલો જ છે. સરકાર દર ત્રણ મહિને આ દરોની સમીક્ષા કરે છે, પરંતુ આ વખતે રોકાણકારોની વધારાની આશા પૂરી થઈ નથી. જો કે, સ્થિર વ્યાજ દર પણ એવા લોકો માટે રાહત સમાન છે જેઓ સુરક્ષિત અને નિશ્ચિત રિટર્ન ઈચ્છે છે.
PPFના મુખ્ય ફાયદા
ટેક્સ બચત: PPFમાં રોકાણ કરવા પર તમને આવકવેરાની કલમ 80C હેઠળ 1.5 લાખ રૂપિયા સુધીની છૂટ મળે છે.
સંપૂર્ણ ટેક્સ ફ્રી: આમાં મળતું વ્યાજ સંપૂર્ણપણે ટેક્સ-ફ્રી હોય છે અને મેચ્યોરિટી પર મળતી પૂરેપૂરી રકમ પર પણ કોઈ ટેક્સ લાગતો નથી.
લાંબા ગાળાનું આયોજન: આ જ કારણ છે કે લાંબા ગાળાના રોકાણકારોમાં PPF એક લોકપ્રિય પસંદગી છે.
રૂપિયા ઉપાડવાના નિયમો
જ્યાં સુધી ઉપાડના નિયમોનો સવાલ છે, તમે PPF ખાતામાંથી 5 વર્ષ પૂર્ણ થયા પછી આંશિક ઉપાડ કરી શકો છો. જો કે, ઉપાડની રકમ અમુક શરતોને આધીન મર્યાદિત હોય છે. તે જ સમયે 5 વર્ષ પછી જ ખાતું વહેલું બંધ કરવાની મંજૂરી મળે છે, પરંતુ તેના માટે ગંભીર બીમારી અથવા ઉચ્ચ શિક્ષણ જેવા ખાસ કારણો હોવા જરૂરી છે. નોંધનીય બાબત એ છે કે, પ્રી-મેચ્યોર ક્લોઝર (સમય પહેલા ખાતું બંધ કરવા) પર મળતા વ્યાજમાં 1%નો ઘટાડો કરવામાં આવે છે.
ભલે આ વખતે PPFના વ્યાજ દરમાં કોઈ વધારો થયો ન હોય, પરંતુ તેની સુરક્ષા, સ્થિરતા અને ટેક્સ લાભો તેને આજે પણ એક મજબૂત રોકાણ વિકલ્પ બનાવે છે. જો તમે રિસ્ક વગર લાંબા ગાળે મોટું ફંડ બનાવવા માંગો છો, તો PPF હજુ પણ એક સ્માર્ટ ચોઈસ સાબિત થઈ શકે છે.
