/‘Charaiveti, Charaiveti’: WION સમિટમાં બોલ્યા ગજેન્દ્ર શેખાવત, ભારત 2047 સુધીમાં એક વિક્સિત રાષ્ટ્ર બનવાના રસ્તે અગ્રેસર

કેન્દ્રીય સંસ્કૃતિ અને પ્રવાસન મંત્રી ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવતે WION Iconic Tourism Summit and Awards 2026 માં બોલતા કહ્યું કે, ભારત 2047 સુધીમાં એક વિક્સિત રાષ્ટ્ર બનાવાના રસ્તે ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, ભારતના પહેલા ત્રિમાસિકના વિકાસ દરે દુનિયાને ચોંકાવી દીધી. WIONના શિખર સંમેલનમાં ભાષણ આપતા કહ્યું કે, જિયોપોલિટિકલ ઉથલપાથલ છતાં ભારત મજબૂતાઈથી ઊભું રહ્યું છે.
'Charaiveti, Charaiveti'
ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસા, વેદોમાંથી પ્રેરણા લઈને ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવતે કહ્યું કે, "તે આપણને સતત આગળ વધતા રહેવાની પ્રેરણા આપે છે. ચરૈવતિ, ચરૈવેતિ...આપણા ઋષિઓએ આપણને જ્ઞાન અને નવી તકોની શોધમાં આગળ વધતા રહેવાનું જ્ઞાન આપેલું છે." તેમણે કહ્યું કે, "પરિવર્તન શાશ્વત છે પરંતુ આધુનિક સમયમાં પરિવર્તનની ગતિ તીવ્ર છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 2047 સુધીમાં એક વિક્સિત રાષ્ટ્ર બનવા માટે ઝડપી પ્રગતિનો રોડમેપ તૈયાર કર્યો છે."
WION's Iconic Tourism Summit and Awards 2026 નવી દિલ્હીમાં 23 સપ્ટેમ્બરે યોજાઈ છે. આ શિખર સંમેલન પર્યટન, વિમાનન, આતિથ્ય, અને ટેક્નોલોજીના ક્ષેત્રના સરકારી પ્રતિનિધિઓ, રાજનયિકો અને નેતાઓે એક સાથે લાવે છે, જેથી કરીને વિઝા, પ્રવાસન માળખાગત સુવિધાઓ, સાંસ્કૃતિક કૂટનીતિ અને ટ્રાવેલ ટેક્નોલોજી જેવા મુદ્દાઓ પર વિચાર વિમર્શ થઈ શકે. લગભગ 20 દેશોના રાજનયિકો તેમાં ભાગ લે તેવી આશા છે. જેનાથી ચર્ચાઓને એક વ્યાપક અને વૈશ્વિક આયામ મળશે.
WION's Iconic Tourism Summit and Awards 2026
અત્રે જણાવવાનું કે આ શિખર સંમેલનમાં વૈસ્વિક ગતિશિલતાને પ્રભાવિત કરનારા કેટલાક સૌથી મહત્વના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થશે જેમાં વિઝા પોલીસી અને બોર્ડર મેનેજમેન્ટથી લઈને બાયોમેટ્રિક ટ્રાવેલ, ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને મુસાફરોના અનુભવને સારા બનાવવામાં આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સની વધતી ભૂમિકા વગેરે સામેલ છે. આ કાર્યક્રમનું સમાપન આઈકોનિક એવોર્ડ્સ 2026ની સાથે થશે. જેમાં મુસાફરી અને પર્યટન ઉદ્યોગમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપનારા ઉત્કૃષ્ટ વ્યક્તિઓ અને સંગઠનોને સન્માનિત કરાશે.
કોણ કોણ લઈ રહ્યું છે સમિટમાં ભાગ?
આ શિખર સંમેલનમાં આર્જેન્ટિના, ગ્રીસ, સૂરીનેમ, આયરલેન્ડ, સ્લોવાકિયા, સાઈપ્રસ, દક્ષિણ આફ્રીકા, શ્રીલંકા, અને સેશેલ્સના રાજદૂતોની સાથે સાથે પર્યટન, એવિએશન અને હોસ્પિટાલિટી જેવા સેક્ટરોના પ્રમુખ નેતાઓ પણ ભાગ લેશે.
WION વર્લ્ડ કોન્ફરન્સીસ સિરીઝ હેઠળ નવી દિલ્હીની ITC મોર્યામાં આયોજિત આ કાર્યક્રમ VFS ગ્લોબલ દ્વારા રજૂ કરાયો છે. જે સુરક્ષિત આંતરરાષ્ટ્રીય આવાગમનને સક્ષમ બનાવનારી વિશ્વસનીય ટેક્નોલોજી સેવાઓમાં વૈશ્વિક સ્તરે અગ્રેસર કંપની છે અને આ વર્ષે ક્રોસ બોર્ડર ટ્રાવેલિંગને સુગમ બનાવવાના 25 વર્ષ પૂરા કરી રહી છે. આ કાર્યક્રમ Red Hat Communicationsના સહયોગથી આયોજિત કરાયો છે.
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