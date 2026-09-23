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‘Charaiveti, Charaiveti’: WION સમિટમાં બોલ્યા ગજેન્દ્ર શેખાવત, ભારત 2047 સુધીમાં એક વિક્સિત રાષ્ટ્ર બનવાના રસ્તે અગ્રેસર

WION Summit 2026: કેન્દ્રીય મંત્રી ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવતે ભારતની 2047 સુધીમાં વિક્સિત રાષ્ટ્ર બનવાની યાત્રાનું વર્ણન કરવા માટે એક અદભૂત પ્રાચીન મંત્ર 'ચારૈવેતિ, ચારૈવેતિ'નું આહ્વાન કર્યું. આ સાથે જ આર્થિક વિકાસ, જિયોપોલિટિકલ પડકારો અને ઝડપથી થતા વૈશ્વિક પરિવર્તન પર ભાર મૂક્યો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 23, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 03:55 PM IST
‘Charaiveti, Charaiveti’: WION સમિટમાં બોલ્યા ગજેન્દ્ર શેખાવત, ભારત 2047 સુધીમાં એક વિક્સિત રાષ્ટ્ર બનવાના રસ્તે અગ્રેસર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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