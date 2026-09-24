/ગ્લોબલ ચેનલના 10 વર્ષ પૂરા થયાના અવસરે ઝી મીડિયા CEO રક્તિમ દાસે કરી WION વર્લ્ડ કોન્ફરન્સીસ, WION Luxeની જાહેરાત

વિઓનની 10મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે WION Iconic Tourism Summit and Awards 2026 નું નવી દિલ્હી ખાતે ITC મૌર્યમાં 23 સપ્ટેમ્બરે આયોજન થયું જેમાં CEO રક્તિમ દાસે એક મોટી જાહેરાત કરી. તેમણે કહ્યું કે, ઝી મીડિયા WION વર્લ્ડ કોન્ફરન્સીસ લોન્ચ કરશે જેમાં આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સથી માડીને સંરક્ષણ અને કૂટનીતિ જેવા વિષયો પર કાર્યક્રમોનું આયોજન કરાશે તથા આ સાથે જ WION Luxe પણ શરૂ કરશે જે લક્ઝરી આધારિત ઈવેન્ટ હશે.
અત્રે જણાવવાનું કે આ શિખર સંમેલનમાં પર્યટન, વિમાનન, આતિથ્ય, અને ટેક્નોલોજીના ક્ષેત્રના સરકારી પ્રતિનિધિઓ, રાજનયિકો અને નેતાઓેને એક સાથે લાવવામાં આવ્યા હતા. જેથી કરીને વિઝા, પ્રવાસન માળખાગત સુવિધાઓ, સાંસ્કૃતિક કૂટનીતિ અને ટ્રાવેલ ટેક્નોલોજી જેવા મુદ્દાઓ પર વિચાર વિમર્શ થઈ શકે.
WION World Conferences- વિચારોની તાકાત માટે એક વૈશ્વિક મંચ
રક્તિમ દાસે કહ્યું કે, WION વર્લ્ડ કોન્ફરન્સીસ દુનિયાભરના પોલીસી મેકર્સ, બિઝનેસ લીડર્સ, ઈનોવેટર્સ અને વિચારકોને એક સાથે લાવશે અને ટેક્નોલોજી અને આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સથી લઈને સ્થિરતા, પર્યટન, વેપાર, સંરક્ષણ, કૂટનીતિ, અને વૈશ્વિક નેતૃત્વ સુધીના ક્ષેત્રો વિસ્તૃત રીતે કવર કરશે.
WION Luxe —લક્ઝરી પર એક વૈશ્વિક દ્રષ્ટિકોણ
ઝી મીડિયાના સીઈઓ રક્તિમ દાસે કહ્યું કે, WION Luxe લક્ઝરી પર એક વૈશ્વિક દ્રષ્ટિકોણ રજૂ કરશે. એવો દ્રષ્ટિકોણ કે જેમાં એવા લોકો, સ્થળો, અનુભવો અને વિચારોને પ્રદર્શિત કરાશે જે વર્તમાનમાં તેને પરિભાષિત કરે છે. દાસે આ બંને પહેલોને WIONના આદર્શ વાક્ય World Is Oneને “from a philosophy on screen to a platform for the world to meet, engage and connect.” માં (સ્ક્રીન પર ફિલોસોફીથી દુનિયાને મળવા, જોડાવવા અને સંવાદ કરવા માટે માટે એક મંચ) ફેરવવાની રીત ગણાવી.
ભારતની ટોપ ગ્લોબલ ન્યૂઝ ચેનલ તરીકે WIONએ પૂરા કર્યા 10 વર્ષ
નોંધનીય છે કે આ અગાઉ પહેલા દિવસે WION Iconic Tourism Summit and Awards માં વૈશ્વિક મુસાફરી, પર્યટન, વિઝા અને આતિથ્ય ઉદ્યોગોના પ્રમુખ વ્યક્તિઓની સાથે સાથે મંત્રીઓ અને નીતિ નિર્માતાઓએ વૈશ્વિક ગતિશિલતાના ભવિષ્ય પર ચર્ચા કરી હતી. આઈકોનિક એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સની સાથે સાથે એવા વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાનોને પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા જે તે ભવિષ્યને આકાર આપી રહ્યા છે. દાસે આ તમામ આઈકોનિક એવોર્ડ્સ વિજેતાઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવી અને આ સિદ્ધિ પર પોતાની વાત પૂરી કરતા કહ્યું કે, "દસ વર્ષ વીતી ચૂક્યા છે, આગળ સંભાવનાઓની દુનિયા છે. "
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