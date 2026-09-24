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ગ્લોબલ ચેનલના 10 વર્ષ પૂરા થયાના અવસરે ઝી મીડિયા CEO રક્તિમ દાસે કરી WION વર્લ્ડ કોન્ફરન્સીસ, WION Luxeની જાહેરાત

WION વર્લ્ડ કોન્ફરન્સીસ દુનિયાભરના પોલીસી મેકર્સ, બિઝનેસ લીડર્સ, ઈનોવેટર્સ અને વિચારકોને એક સાથે લાવશે અને ટેક્નોલોજી અને એઆઈથી લઈને  સ્થિરતા, પર્યટન, વેપાર, સંરક્ષણ, કૂટનીતિ અને વૈશ્વિક નેતૃત્વ સુધીના ક્ષેત્રોની એક વિસ્તૃત શ્રેણીને કવર કરશે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 24, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 11:02 AM IST
ગ્લોબલ ચેનલના 10 વર્ષ પૂરા થયાના અવસરે ઝી મીડિયા CEO રક્તિમ દાસે કરી WION વર્લ્ડ કોન્ફરન્સીસ, WION Luxeની જાહેરાત

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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