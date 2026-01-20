Prev
15 લાખનું રોકાણ અને એક શાનદાર આઈડિયા: Zeptoની નોકરી છોડી 3 મિત્રોએ ઉભી કરી 1800 કરોડની કંપની

Success Story: ત્રણ મિત્રો Zeptoમાં એક્ઝિક્યુટિવ તરીકે કામ કરતા હતા. નોકરી દરમિયાન જ તેમને કંઈક અલગ કરવાનો વિચાર આવ્યો અને આજે તેમણે જે કરી બતાવ્યું છે તે સ્ટાર્ટઅપ જગત માટે એક મિસાલ બની ગયું છે. તેમની આ કહાની વર્ષ 2024થી શરૂ થાય છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 20, 2026, 12:24 PM IST

Snabbit Success Story: જરા વિચારો... એક નાનકડી ઓફિસ, ત્રણ મિત્રો અને એક દમદાર આઈડિયા! આ ત્રણના જોરે માત્ર 9 મહિનામાં દેશના સૌથી ઝડપથી વિકસતા સ્ટાર્ટઅપમાં સામેલ થઈ જવું અને ₹1800 કરોડની કંપની ઉભી કરી દેવી એ કોઈ ફિલ્મી કહાની જેવું લાગે છે, પણ આ હકીકત છે. આ સ્ટાર્ટઅપ સ્નેપબિટની કહાની છે. ટૂંકા સમયમાં તે એક એવી કંપની બની ગઈ છે જે રોજિંદા કાર્યોને ખૂબ સરળ બનાવે છે.

રાહુલ, નેહા અને વિક્રમે આ રીતે બદલી નાખ્યું પોતાનું ભાગ્ય
ઉલ્લેખનીય વાત એ છે કે ₹1,800 કરોડની આ કંપની, ઝેપ્ટો બનાવનારા ત્રણ મિત્રો એક્ઝિક્યુટિવ તરીકે કામ કરતા હતા. કામ કરતી વખતે, તેમને કંઈક અલગ કરવાનો વિચાર આવ્યો, અને તેમણે તે હાંસલ કર્યું જે આજે એક સીમાચિહ્નરૂપ બની ગયું છે. તેમની કહાની વર્ષ 2024 માં શરૂ થાય છે. ત્રણ IITian મિત્રો, રાહુલ, નેહા અને વિક્રમ, દિલ્હીમાં કામ કરતા હતા. તેમનું જીવન બીજા કોઈની જેમ જ ચાલી રહ્યું હતું, ઓફિસ, મીટિંગ અને ઘરના કામકાજ સાથે.

કલાકોની રાહ જોયા પછી પૂર્ણ થઈ રહ્યું હતું ઘરકામ
એક દિવસ, વિક્રમને પ્લમ્બરને બોલાવવા માટે 50 ફોન કરવા પડ્યા. નેહાને કપડાં ધોવા માટે કલાકો સુધી રાહ જોવી પડી. રાહુલે કહ્યું, "અરે, આપણે એવી એપ કેમ ન બનાવીએ જે ફક્ત એક જ બટનથી ઘરના કામ ઝડપથી પૂર્ણ કરી શકે?" ત્યારે જ આ મિત્રોને સ્નેબિટનો વિચાર આવ્યો. તેઓએ શરૂઆતમાં પોતાના ખિસ્સામાંથી 15 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરીને પોતાનો વિચાર અમલમાં મૂક્યો. કોઈ મોટા રોકાણકારો નહીં, કોઈ મોટી ઓફિસ નહીં...ફક્ત એક નાનો કો-વર્કિંગ સ્પેસ અને જુસ્સો.

સ્ટાર્ટઅપ બનાવવા માટે રસ્તા પર ઉતર્યા
આ લોકોએ પહેલા ત્રણ મહિના પોતાની એપ વિકસાવવામાં વિતાવ્યા. એપ વિકસાવવા સિવાય અનેક પડકારો હતા, સર્વિસ પ્રોવાઈડ જેમ કે પ્લમ્બર, ઇલેક્ટ્રિશિયન, કાર વોશર્સ અને બ્યુટિશિયન જેવા સેવા પ્રદાતાઓ સાથે જોડાવાનો. ટીમ વ્યક્તિગત રીતે શેરીઓમાં ગઈ, 500 થી વધુ કામદારો સાથે વાત કરી અને તેમને ગોઠવ્યા. કેટલીકવાર, તેઓ સેવા પ્રદાતાઓ શોધવામાં આખા દિવસો શેરીઓમાં વિતાવતા હતા. પ્લમ્બર અને ઇલેક્ટ્રિશિયન શોધ્યા પછી, તેમને પહેલા એપનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે શીખવવામાં આવ્યું. તેમના માટે તાલીમ સત્રો યોજવામાં આવ્યા અને તેમને સમયસર ચુકવણીની ખાતરી આપવામાં આવી.

24 કલાકમાં 10,000 ડાઉનલોડ્સ
આ સમગ્ર પ્રક્રિયા પછી ટીમે ઓક્ટોબર 2024 માં સ્નેબિટ લોન્ચ કર્યું. પ્રથમ દિવસ ધમાકેદાર રહ્યો, જેમાં 2,000 ઓર્ડર મળ્યા, ત્યારબાદ બીજા દિવસે 5,000 ઓર્ડર આવ્યા, અને પછી 24 કલાકમાં 10,000 ડાઉનલોડ્સ થયા, અને આ પ્રક્રિયા ઝડપથી વેગ પકડ્યો. સેવા વપરાશકર્તાઓ ફક્ત એક ક્લિક સાથે ૩૦ મિનિટની અંદર તેમના ઘરઆંગણે પ્લમ્બરને પહોંચતા જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. આ એપ્લિકેશનની લોકપ્રિયતા એટલી ઝડપથી વધી કે તે દિલ્હી-એનસીઆરથી મુંબઈ, બેંગલુરુ, હૈદરાબાદ અને પુણે સુધી વિસ્તરી.

9 મહિનામાં 1,800 કરોડનું મૂલ્યાંકન
જૂન 2025 સુધીમાં સ્નેપબિટના આંકડા આશ્ચર્યજનક સાબિત થયા. 50 લાખથી વધુ ડાઉનલોડ્સ સાથે તે દેશમાં સૌથી ઝડપથી વિકસતું સ્ટાર્ટઅપ બન્યું. તેના પર 12 લાખથી વધુ સક્રિય વપરાશકર્તાઓ, 350,000 થી વધુ રજિસ્ટર્ડ સેવા પ્રદાતાઓ અને દર મહિને 15 લાખથી વધુ બુકિંગ, આ બધાના દમે તે વર્ષોથી કાર્યરત સ્ટાર્ટઅપ્સની સ્પર્ધાથી અલગ તરી આવે છે.

ઓગસ્ટ 2025 માં સ્નેપબિટે સિરીઝ A ફંડિંગ રાઉન્ડમાં 450 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા. કંપનીનું વેલ્યુએશન માત્ર નવ મહિનામાં 1,800 કરોડ સુધી પહોંચી ગયું. આ એપ્લિકેશનની વિશેષતા તેની સુપર-ફાસ્ટ સેવા, રીઅલ-ટાઇમ ટ્રેકિંગ અને વીમા કવરેજ છે. ભવિષ્યમાં સ્નેપબિટ હેલ્થકેયર, બ્યુટી એટ હોમ, પાલતુ પ્રાણી અને ઘરના નવીનીકરણ જેવી શ્રેણીઓ શરૂ કરવાની યોજના ધરાવે છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

