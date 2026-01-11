મહિને 4,400 રૂપિયાનું પ્રીમિયમ... મેચ્યોરિટી પર મળશે 16 લાખ, LICની આ છે શાનદાર સ્કીમ!
LIC Bima Lakshmi Plan: ભારતીય જીવન વીમા નિગમ (LIC) એ ગત વર્ષે ઓક્ટોબરમાં એક શાનદાર યોજનાની શરૂઆત કરી હતી, જેના હેઠળ દર મહિને નાનું પ્રીમિયમ જમા કરીને મોટી રકમ બનાવી શકાય છે. સાથે જ તેમાં લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ કવર પણ મળે છે.
LIC Bima Lakshmi Plan: LIC દરેક વર્ગ માટે કોઈને કોઈ પોલિસી યોજના ચલાવે છે. ખાસ કરીને મહિલાઓ માટે LICએ ગત ઓક્ટોબરમાં એક વિશેષ પોલિસી શરૂ કરી હતી, જે મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનાવવામાં મદદ કરે છે. આ સ્કીમ મહિલાઓને જોખમ વગર મોટી રકમ પૂરી પાડે છે. આ ઉપરાંત, સમય-સમય પર 'સર્વાઈવલ બેનિફિટ' પણ આપવામાં આવે છે.
અમે વાત કરી રહ્યા છીએ LIC Bima Lakshmi યોજના (Plan 881) વિશે, જે ખાસ કરીને મહિલાઓ માટે જ તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ સ્કીમ સુરક્ષા, બચત અને ગેરંટીડ લાભનું મિશ્રણ છે. બીમા લક્ષ્મી એક 'મની બેક' લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસી છે, જેનો અર્થ છે કે આ યોજનામાં બચતની સાથે વીમા કવચ પણ મળશે.
કોણ લઈ શકે છે આ યોજનાનો લાભ?
કોઈપણ ભારતીય મહિલા, જેની ઉંમર 18 થી 50 વર્ષ વચ્ચે હોય તે આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે. સગીર પુત્રીઓને પણ વાલી (Guardian) દ્વારા આમાં સામેલ થવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ પોલિસીનો સમયગાળો 25 વર્ષ છે અને પ્રીમિયમ ભરવાનો સમયગાળો 7 થી 15 વર્ષ વચ્ચે પસંદ કરી શકાય છે.
આ યોજનાની ખાસિયતો
- બીમા લક્ષ્મી યોજના હેઠળ સેવિંગ અને લાઈફ કવરની ગેરંટી મળે છે.
- દર 2 કે 4 વર્ષે તમને એક નિશ્ચિત રકમ આપવામાં આવે છે, જેને સર્વાઈવલ બેનિફિટ કહેવાય છે.
- દર વર્ષે પ્રીમિયમ પર અંદાજે 7% જેટલો લાભ ઉમેરાય છે, જેનાથી મેચ્યોરિટી પર મોટું ફંડ તૈયાર થાય છે.
- આ યોજનામાં ક્રિટિકલ ઈલનેસ (ગંભીર બીમારી) અને અન્ય એક્સ્ટ્રા કવરેજ પસંદ કરવાની સુવિધા પણ છે.
- 3 વર્ષ સુધી પ્રીમિયમ ભર્યા પછી ઓટો કવર અને પોલિસી પર લોનની સુવિધા મળે છે.
- પ્રીમિયમ પર ઇન્કમ ટેક્સની કલમ 80C હેઠળ અને મેચ્યોરિટીની રકમ પર કલમ 10(10D) હેઠળ ટેક્સ છૂટ મળી શકે છે.
₹4,450 પ્રતિ માસની બચતથી ₹16 લાખનું ફંડ
- જો તમે આ યોજના લો છો અને દર મહિને ₹4,450ની બચત કરો છો, તો ભવિષ્યમાં મોટી રકમ મેળવી શકો છો. ચાલો સમજીએ કેવી રીતે?
- ઉંમર: 40 વર્ષ
- બેઝિક સમ એશ્યોર્ડ (વીમાની રકમ): ₹3,00,000 (અંદાજિત)
- પ્રીમિયમ ભરવાનો સમયગાળો: 15 વર્ષ
- વાર્ષિક પ્રીમિયમ: અંદાજે ₹53,400 (આશરે ₹4,450/મહિને)
મેચ્યોરિટી પર કેટલો લાભ થશે?
- મેચ્યોરિટી બેનિફિટ: આશરે ₹13,09,260
- સર્વાઈવલ બેનિફિટ: દર 2 વર્ષે અંદાજે ₹22,500
- કુલ લાભ: અંદાજે ₹15,79,260 થશે.
- કુલ ભરેલું પ્રીમિયમ: આશરે ₹8,07,075 (15 વર્ષ માટે)
એટલે કે જો તમે વાર્ષિક ₹53,000 જેટલું પ્રીમિયમ 15 વર્ષ સુધી ભરો છો, તો તમને 25 વર્ષના ગાળા બાદ અંદાજે 16 લાખ રૂપિયા મળશે.
