Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

મહિને 4,400 રૂપિયાનું પ્રીમિયમ... મેચ્યોરિટી પર મળશે 16 લાખ, LICની આ છે શાનદાર સ્કીમ!

LIC Bima Lakshmi Plan: ભારતીય જીવન વીમા નિગમ (LIC) એ ગત વર્ષે ઓક્ટોબરમાં એક શાનદાર યોજનાની શરૂઆત કરી હતી, જેના હેઠળ દર મહિને નાનું પ્રીમિયમ જમા કરીને મોટી રકમ બનાવી શકાય છે. સાથે જ તેમાં લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ કવર પણ મળે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 11, 2026, 11:24 AM IST

Trending Photos

મહિને 4,400 રૂપિયાનું પ્રીમિયમ... મેચ્યોરિટી પર મળશે 16 લાખ, LICની આ છે શાનદાર સ્કીમ!

LIC Bima Lakshmi Plan: LIC દરેક વર્ગ માટે કોઈને કોઈ પોલિસી યોજના ચલાવે છે. ખાસ કરીને મહિલાઓ માટે LICએ ગત ઓક્ટોબરમાં એક વિશેષ પોલિસી શરૂ કરી હતી, જે મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનાવવામાં મદદ કરે છે. આ સ્કીમ મહિલાઓને જોખમ વગર મોટી રકમ પૂરી પાડે છે. આ ઉપરાંત, સમય-સમય પર 'સર્વાઈવલ બેનિફિટ' પણ આપવામાં આવે છે.

અમે વાત કરી રહ્યા છીએ LIC Bima Lakshmi યોજના (Plan 881) વિશે, જે ખાસ કરીને મહિલાઓ માટે જ તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ સ્કીમ સુરક્ષા, બચત અને ગેરંટીડ લાભનું મિશ્રણ છે. બીમા લક્ષ્મી એક 'મની બેક' લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસી છે, જેનો અર્થ છે કે આ યોજનામાં બચતની સાથે વીમા કવચ પણ મળશે.

Add Zee News as a Preferred Source

કોણ લઈ શકે છે આ યોજનાનો લાભ?
કોઈપણ ભારતીય મહિલા, જેની ઉંમર 18 થી 50 વર્ષ વચ્ચે હોય તે આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે. સગીર પુત્રીઓને પણ વાલી (Guardian) દ્વારા આમાં સામેલ થવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ પોલિસીનો સમયગાળો 25 વર્ષ છે અને પ્રીમિયમ ભરવાનો સમયગાળો 7 થી 15 વર્ષ વચ્ચે પસંદ કરી શકાય છે.

આ યોજનાની ખાસિયતો

  • બીમા લક્ષ્મી યોજના હેઠળ સેવિંગ અને લાઈફ કવરની ગેરંટી મળે છે.
  •  દર 2 કે 4 વર્ષે તમને એક નિશ્ચિત રકમ આપવામાં આવે છે, જેને સર્વાઈવલ બેનિફિટ કહેવાય છે.
  • દર વર્ષે પ્રીમિયમ પર અંદાજે 7% જેટલો લાભ ઉમેરાય છે, જેનાથી મેચ્યોરિટી પર મોટું ફંડ તૈયાર થાય છે.
  • આ યોજનામાં ક્રિટિકલ ઈલનેસ (ગંભીર બીમારી) અને અન્ય એક્સ્ટ્રા કવરેજ પસંદ કરવાની સુવિધા પણ છે.
  • 3 વર્ષ સુધી પ્રીમિયમ ભર્યા પછી ઓટો કવર અને પોલિસી પર લોનની સુવિધા મળે છે.
  • પ્રીમિયમ પર ઇન્કમ ટેક્સની કલમ 80C હેઠળ અને મેચ્યોરિટીની રકમ પર કલમ 10(10D) હેઠળ ટેક્સ છૂટ મળી શકે છે.

₹4,450 પ્રતિ માસની બચતથી ₹16 લાખનું ફંડ

  • જો તમે આ યોજના લો છો અને દર મહિને ₹4,450ની બચત કરો છો, તો ભવિષ્યમાં મોટી રકમ મેળવી શકો છો. ચાલો સમજીએ કેવી રીતે?
  • ઉંમર: 40 વર્ષ
  • બેઝિક સમ એશ્યોર્ડ (વીમાની રકમ): ₹3,00,000 (અંદાજિત)
  • પ્રીમિયમ ભરવાનો સમયગાળો: 15 વર્ષ
  • વાર્ષિક પ્રીમિયમ: અંદાજે ₹53,400 (આશરે ₹4,450/મહિને)

મેચ્યોરિટી પર કેટલો લાભ થશે?

  • મેચ્યોરિટી બેનિફિટ: આશરે ₹13,09,260
  • સર્વાઈવલ બેનિફિટ: દર 2 વર્ષે અંદાજે ₹22,500
  • કુલ લાભ: અંદાજે ₹15,79,260 થશે.
  • કુલ ભરેલું પ્રીમિયમ: આશરે ₹8,07,075 (15 વર્ષ માટે)

એટલે કે જો તમે વાર્ષિક ₹53,000 જેટલું પ્રીમિયમ 15 વર્ષ સુધી ભરો છો, તો તમને 25 વર્ષના ગાળા બાદ અંદાજે 16 લાખ રૂપિયા મળશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
BusinessBusiness NewsLICLic SchemeLIC Latest SchemeLIC Bima LakshmiLIC Bima Lakshmi PlanLIC યોજનાઓLIC યોજનાઓના લાભોLIC નવી પોલિસી યોજના

Trending news